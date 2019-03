Für ein offenes & faires Netz

Ein Tag ohne Wikipedia - find' ich gut!

Wo steht noch mal das Lexikon?

+ Der besondere Hörtipp

21.05 Uhr - Bayern2 - hör!spiel!art.mix

Peter Weiss: Der Schatten des Körpers des Kutschers

mehr über Peter Weiss in der Bücherschau



Komposition: zeitblom Bearbeitung und Regie: Michael Farin

+ Der besondere TV-Tipp

Brecht-Abend auf Arte

23:20 Uhr - Brecht und das Berliner Ensemble:

Heinrich Breloer

Filmemacher mit anthropologischem Blick

Brecht: Roman seines Lebens - Ein Denkmal wird lebendig

"Heinrich Breloer hat mit seinen Filmen und Büchern schon viele Figuren der deutschen Geschichte zu neuem Leben erweckt. Nun stellt er uns Bertolt Brecht vor. Über Jahrzehnte hat er mit Brechts Weggefährten, mit Frauen, Geliebten, Familienmitgliedern und Freunden, Verbündeten und Verstoßenen gesprochen, darüber ein großartiges Buch" geschrieben und mit einem Starensemble Brechts Leben verfilmt." (

mehr in der Bücherschau über Heinrich Breloer über Bertold Brecht



." ( dwdl ) -Populistisch, einseitig, falsch: Für schnelle Gags und gute Quote leistet RTL mit der fragwürdigen Sendung "Mario Barth deckt auf" den journalistischen Offenbarungseid. Das empört, auch im eigenen Haus, weil es andere Ambitionen untergräbt. bgl ) - Furios-spannende Zeit- und Mediengeschichte: " Faking Hitler " liefert neue Einblicke in das scheinbar Bekannte um die Affäre der Hitler-Tagebücher. "Faking Hitler" ist ein Muss für Journalisten, Medieninteressierte und -kritiker. Es weist naturgemäss in die Vergangenheit - und trotzdem in die Gegenwart. Man kommt aus dem Lernen gar nicht mehr heraus. von Gregor Keuschnig zeit ) - Das Unternehmen hat zugegeben, Passwörter von Hunderten Millionen Nutzern unverschlüsselt gespeichert zu haben. Auch das Netzwerk Instagram ist betroffen. mee ) - Der Skandal um Ex-Spiegel-Reporter Claas Relotius machte erneut deutlich, wie wichtig gründliche Faktenchecks. Karolin Schwarz ist freie Journalistin und Faktencheckerin - beispielsweise für den Faktenfinder der ARD - und Gründerin von Hoaxmap, ein Portal, auf dem Falschmeldungen u.a. über Geflüchtete zusammengetragen werden. Mit MEEDIA spracht sie über die Praxis des Factchecking im Journalismus und gibt nützliche Tool-Tipps. Von in Karolin Schwarz bildblog ) - Vergangene Woche jährte sich der Amoklauf in Winnenden zum zehnten Mal. Ein Jugendlicher tötete am 11. März 2009 an seiner Schule 15 Menschen und sich selbst. -Das NDR-Medienmagazin "Zapp" zeigte Ende Februar noch einmal, wie Medien und Journalisten damals vor Ort vielfach Grenzen überschritten. Dafür führten die "Zapp"-Reporter Daniel Bouhs und Sabine Schaper auch ein Interview mit SWR-Reporter Knut Bauer, der vor zehn Jahren für den ARD-Hörfunk in Winnenden war. Bauer erzählt unter anderem diese Geschichte bb ) - Der Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS) ruft Künstlerinnen und Künstler zur Solidarität mit den weltweit streikenden Schülerinnen und Schülern auf. Auf der Leipziger Buchmesse will der Verband Unterschriften sammeln"Extrem kurzsichtig & schädlich für die europäische Demokratie", sagt EU-Abgeordnete Julia Reda np ) - Die EU-Abgeordnete Julia Reda steht wie keine andere für die Auseinandersetzung gegen die EU-Urheberrechtsreform. Im Interview spricht die scheidende Piratin über den Umgang mit den Protesten und wie umstrittene Richtlinie auf den letzten Metern gestoppt werden kann.