." ( isp ) - Die Tageszeitungen kämpfen ums Überleben, die gedruckten Zeitschriften aber haben - vielleicht - sogar Zukunft. Ein paar Beispiele. golem ) - Für Kanzlerin Merkel ist die europäische Einigung zum Urheberrecht wichtiger als der K oalitionsvertrag. Einen entscheidenden Faktor für den Kompromiss mit Frankreich zu den Uploadfiltern verschweigt sie aber im Bundestag. t-o ) - Die Urheberrechtsreform, die auch Upload-Filter vorsieht, steht kurz vor der Abstimmung. Die t-o) - Berliner CDU-Politikerin Jenna Behrends sieht in ihr eine Gefahr für die Entwicklung Europas, schreibt sie in ihrem Gastbeitrag bei t-online.de. ard ) - Die geplante EU-Richtlinie zum Urheberrecht auf Online-Plattformen vergrault Wähler, meint Samuel Jackisch. Vor allem in Deutschland wird damit der Protest gegen das handwerklich schlecht gemachtes Gesetz angeheizt. futur ) - Eine Reportage aus dem EU-Parlament in Brüssel vor der wichtigen Abstimmung zum EU-Urheberrecht. üm ) - Die Deutsche Presseagentur dpa beteiligt sich an einer internationalen Kampagne für die geplante Reform des Urheberrechts in der EU. Sie hat einen Aufruf unterzeichnet und verbreitet, der unter anderem "Unwahrheiten" in der öffentlichen Debatte beklagt - und es selbst nicht schafft, bei der Wahrheit zu bleiben. iri ) - Mit der geplanten Lizenzierungspflicht für Internet-Plattformen schädigt die EU-Urheberrechts-Richtlinie das Gleichgewicht im Urheberrecht, meint der Rechtswissenschaftler Martin Kretschmer. Sie sei nicht wirklich umsetzbar, außerdem wird der Europäische Gerichtshof Plattformen ohnehin bald in die Haftungspflicht für Urheberrechtsverletzungen nehmen. hei ) - Am Dienstag will das EU-Paparlament über die Urheberrechtsreform entscheiden. Es gibt Proteste dagegen, auch in den Parteien brodelt es. Scheitert das Projekt? bb ) - Die "Bild"-Medien sind auffallend still beim Thema EU-Urheberrechtsreform. Gestern, als deutschlandweit Zehntausende auf die Straße gingen, um unter anderem gegen die Einführung von Uploadfiltern zu demonstrieren, erschien bei Bild.de einer der wenigen Artikel zu dem großen aktuellen Streitthema. Und der hatte dann auch eine besondere Ausrichtung bpf ) - 20th Century Fox, das Filmstudio, existiert nicht mehr. Gleich am Tag nach der offiziellen Übernahme ging Disney in medias res in Century City. Die größte Überraschung war die Abwicklung des erfolgreichen Labels Fox 2000. Insgesamt sollen wohl mehr als 5000 Jobs eingespart werden. hei ) - Die wichtigste US-Tageszeitung will nicht beim "Netflix für Nachrichten" mitmachen. Ihr Chef rät der Branche, sich ebenfalls nicht zu beteiligen. dlf ) - Gegen die nationalistische Kulturpolitik der PiS-Partei in Polen wehrten sich Kultur und Zivilgesellschaft, sagte die Kulturmanagerin Katarzyna Wielga-Skolimowska im Dlf. Doch nicht nur in Polen, sondern weltweit gebe es den Versuch, der Kultur einen Maulkorb zu verpassen. dlfk ) - Der Philosoph Dieter Schönecker wurde von Kollegen für die Einladung rechter Politiker zu einem Seminar kritisiert. Er prangert dies als Einschränkung der Meinungsfreiheit an. Zwei Kollegen, Erhard Schüttpelz und Nadine Taha, widersprechen ihm. n t) - Eine kurze Geschichte der Bewegung - Armin Petras inszeniert in Nürnberg Petra Hůlovás Satire auf die Gender-Debatte- Die großen Premieren vom Wochenende: nt ) - Rom - Stefan Bachmann inszeniert die Shakespeare-Bearbeitung von John von Düffel am Thalia Theater Hamburg nt ) - In Ewigkeit Ameisen - Jan Bosse adaptiert zwei Hörspiele von Wolfram Lotz für das Burgtheater in Wien DeutschlandradioKultur - In conertSarah Ferri gehört zu den interessantesten belgischen Singer/Songwriterinnen. Dass sie kurz vor ihrem internationalen Durchbruch steht, belegt ihre "Churches-Tour" mit einem Streichquartett. DeutschlandradioKultur - KrimihörspielDonegan Marr, aussichtsreichster Kandidat bei den Kommunalwahlen, sitzt tot hinter seinem Schreibtisch, eine Pistole in der Hand. Doch der Detektiv der Mordkommission Sam Delaguerra glaubt nicht an einen Selbstmord seines Freundes. Als ihm der Fall entzogen wird recherchiert er auf eigene Faust. Sein erster Weg führt ihn zu Belle Marr, Donegans Frau, die den Tod ihres Mannes schon lange befürchtet hatte. Sie scheint mehr zu wissen, als sie zunächst zugeben will. -