" (: 12:30 Uhr nzz ) - Auf den ersten Blick scheint es paradox. Schriftsteller werden aufgrund absurder Verdachtsmomente ins Gefängnis gesteckt, Verlage geschlossen, Bücher vernichtet. Und doch pulsiert derzeit das literarische Leben. Aber die Beteiligten wissen: Es ist ein Tanz auf dem Vulkan. dlf ) - Angesichts rechtspopulistischer Provokationen ist eine Debatte darüber entflammt, wo die Grenzen der Meinungsfreiheit liegen. Oder wird der Begriff "Rechtspopulismus" selbst zu einer Keule, um politisch inkorrekte Meinungen zu unterdrücken? Eine Diskussion um die Grenze des Sagbaren. Von Ingeborg Breuer taz ) - Vor zehn Monaten griffen Männer zwei Journalisten vor dem Anwesen eines NPD-Politikers an. Nun werden sie wegen Raub und Körperverletzung angeklagt. stand ) - 323 Postings Der Vormarsch von Demokratie und Freiheit scheint zum ersten Mal in moderner Zeit gestoppt. Auszüge aus der Laudatio für Wolf - szm ) - Weil unsere Kolumnistin gegen die Diskriminierung dicker Menschen kämpft, wird sie in den Sozialen Netzwerken mit Hass überschüttet. Das geht nicht spurlos an ihr vorbei. Gleichzeitig motivieren sie die Beleidigungen, noch lauter und noch aktiver für mehr Akzeptanz einzustehen. Von Natalie Rosenke dwdl ) - WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn liebäugelt mit einer gemeinsamen Mediathek aller Öffentlich-Rechtlichen. Vorerst macht der WDR aber sein eigenes Ding und erweitert seine Mediathek um einen Doku-Kanal, der auch Jüngere erreichen soll. mee ) - Die neue Dominanz der Streaming-Dienste über das alte Hollywood nd ) - Wer dieser Tage versucht, sich über die Folgen des Entwurfs der europäischen Urheberrechtsreform zu informieren, ohne bereits knietief im Thema zu stecken, ist nicht zu beneiden. Mal ist von der Stärkung der Kreativen und der Zähmung der Internetriesen der Rede, mal von Uploadfiltern und dem Ende des freien Internets. Kaum eine Aussage bleibt unwidersprochen. Und sich durch fast hundert Seiten Juristenenglisch zu wälzen, ist für die Wenigsten das höchste der Gefühle. Von Petra Sitte dlfk ) - Nach dem Dritten Reich brach er das Schweigen über Schuld und Verantwortung, kämpfte für Demokratie und moralischen Wiederaufbau: Karl Jaspers - Philosoph, Psychiater und öffentlicher Intellektueller. Vor fünfzig Jahren ist er gestorben. <--- Karl Jaspers: Korrespondenzen dlfk ) - Der Begriff "Grenzsituation" gehört heute zur Alltagssprache. Geprägt hat ihn der Philosoph Karl Jaspers vor hundert Jahren. Doch die Denkfigur könne ideologisch vereinnahmt werden, kommentiert Wolfram Eilenberger.(d lf ) - Umstritten und dennoch grundlegend sind Werk und Person bis heute: Carl Schmitt beschrieb das Betriebsgeheimnis und die Gebrauchsanleitung jeder Art von Macht - ganz gleich, ob es sich dabei um rechtsstaatliche oder autoritäre Systeme handelt. Von Michael Reitz sz ) - Das Gedicht "avenidas" von Eugen Gomringer wurde 2018 von der Fassade einer Berliner Hochschule entfernt, weil Studierende es sexistisch fanden. Nun ist es wieder aufgetaucht, gar nicht weit weg.(23.2.)Kästner in einem Kapitel aus "Mein Leben" (1999) ltk ) - von Marcel Reich-RanickiUnd Hinweise aus dem Archiv von literaturkritik.de & auf Kästners Bedeutung für die erste Ausgabe vor 20 Jahren