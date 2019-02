Aktualisiert:

+

+

+

." (13:00 Uhr Marl ) Ein besonderer Fokus auf Gegenwartsthemen und innovative Ansätze der crossmedialen Verbreitung kennzeichnen das Grimme-Preisjahr 2019. Insgesamt werden in den vier Wettbewerbskategorien Fiktion, Information & Kultur, Unterhaltung und Kinder & Jugend sechzehn Preise für herausragende TV-Produktionen vergeben. Ein weiterer Preis wird von der Publikumsjury Marler Gruppe verliehen. "In diesem Jahr ließ sich kategorienübergreifend beobachten, wie aktuelle komplexe Diskurse um Cyberkriminalität, Rechtspopulismus oder soziale Ungerechtigkeit durch mitreißend inszenierte, umfassend recherchierte, aber auch humoristische Geschichten transportiert werden", so Grimme-Direktorin Dr. Frauke Gerlach. dwdl ) - Die Preisträger des Grimme-Preises 2019 stehen fest - und es sind einige Überraschungen dabei. In der Fiktion stehen drei Serien - darunter erstmals eine Produktion von Amazon - nur ein Film gegenüber. Und Luke Mockridge dürften auch nicht viele auf dem Zettel gehabt haben sp ) - Der Satiriker und Moderator Jan Böhmermann ist für seine TV-Show "Lass dich überwachen!" mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet worden. Auch deutsche Serien, unter anderem von Amazon, räumten ab. turi2 ) - Burkhard Graßmann hält im großen Video-Interview von turi2.tv eine flammende Rede fürs Gedruckte. Der Verlags- und Anzeigenchef von Marken wie "Focus" und "Playboy" sagt im Gespräch mit Peter Turi, dass die Industrie zu oft Pferde reitet, die schon lange tot sind - und meint damit Online-Inventar, dessen Wirkung seiner Meinung nach an vielen Stellen verpufft. Die Reichweite von Zeitschriften und die Werbewirkung von Gedrucktem sei dagegen doppelt und dreifach belegt, durch Studien wie IVW, MA und LAE. Und der Burda-Manager gibt Einblicke in die Arbeit der Anzeigen-Abteilung, die heutzutage immer häufiger wie eine Agentur arbeitet, um den Werbekunden Kommunikationslösungen anzubieten. jour ) - Egal, ob auf Snapchat, Facebook oder Instagram: Storys sind in. Sie sind ein Beleg dafür, dass Storytelling visuell besonders gut funktioniert. Der Beitrag gibt am Beispiel Instagram einen Überblick über die wichtigsten Gestaltungselemente und zeigt, wie man sie für kreatives Storytelling verwendet. bgl ) - Die berühmten ersten Sätze. Man kennt sie. Und jetzt dieser: "Im Sommer 1969, ein paar Wochen nach der ersten Mondlandung, nahm sich meine Mutter das Leben." Das Buch ist von Ulrich Woelk und heisst "Der Sommer meiner Mutter". - Wie sieht ein Schreiben nach diesem Satz aus? Was ist zu erzählen? Der Tod der Mutter? Die Gründe für ihren Suizid? Wie es mit dem Ich-Erzähler, der, wie man schnell erfährt, Tobias heisst und 1969 elf Jahre alt war, weiter? Eine Rezension von Gregor Keuschnig - mehr in der Bücherschau Gespräch mit Hans von Trotha dlf ) - Sollte es zu einem Brexit ohne Deal mit der EU kommen, könnte das auch die Zeitungsstände in Großbritannien treffen. Die britische Printbranche ist abhängig von Importen aus der EU. Verlage fürchten deshalb Engpässe und lagern bereits Rohstoffe ein - oder schauen sich im Ausland um. sp ) - Holzhammer-Cliffhanger, ständige Selbstüberbietung, Verzicht auf nachvollziehbare Handlung: Der Debütroman von Ärzte-Schlagzeuger Bela B Felsenheimer ist ein großer Spaß - mit tiefen Abgründen. Von Jan-Paul Koopmann - mehr in der Bücherschau uc ) - Eine neue Studie der Wirtschaftsprüfer von PwC befasst sich mit der Zahlungsbereitschaft der Nutzer für digitalen Journalismus. An sich nichts Aufregendes - würde nicht diese Studie so gut zeigen, wie komplex und unterschiedlich auslegbar Zahlen zum Thema Paid Content sind. Für Optimismus gibt es jedenfalls nur beschränkt Anlass. Von Christian Jakubetzch mit Susanne Führer dlfk-audio - 33 min) - Mit "Axolotl Roadkill" landete sie 2010 einen Bestseller und einen Literaturskandal. Der Vorwurf: Sie habe plagiiert. Da war Helene Hegemann gerade mal 17. Die Autorin hat sich nicht beirren lassen und weiter geschrieben. Ihr jüngstes Buch "Bungalow" ist eine messerscharfe Gesellschaftsanalyse. - dlfk-audio ) - von Jens Balzer (9:09 min)"Spirit of Eden." ( Wikiipedia