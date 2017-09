Am Wochenende aktualisiert

" ( turi2 ) - Im Eifer des Gefechts: FAZ.net zeigt am Wahlabend ungewollte Transparenz. Das Mikro des YouTube-Livestreams ist schon Minuten vorher offen - und überträgt Redakteure, die über ihren dicken Bauch, dreckige Fingernägel und "die blöde Schwesig" plaudern. Von Jens Twiehaus bb ) - Seit Anfang September 2017 melden die Holtzbrinck Buchverlage S.Fischer, Rowohlt, Kiepenheuer & Witsch, Droemer Knaur und Argon ihre Produktinformationen an das Verzeichnis Lieferbarer Bücher (VLB) im neuen ONIX-3.0-Standard. zeit ) - Eine ängstliche Mitte hat rechten Apokalyptikern den Wahlkampf überlassen. Für die vielen weltoffenen, anpackenden Bürger sprach niemand. Das muss sich ändern. Jetzt.Ein Kommentar von Christian Bangel üm ) - Vor zweieinhalb Wochen, am 6. September, an dem andere Zeitungen auf ihren Titelseiten über den drohenden Völkermord in Myanmar berichteten, über den anziehenden Wahlkampf in Deutschland oder die neuesten Provokationen Nordkoreas, titelte die "Bild"-Zeitung sp ) - Die Erfolge der AfD haben auch die Plasbergs dieser Welt mitzuverantworten. Denn die öffentlich-rechtlichen Talker haben den reaktionären Kräften schon früh und dann immer wieder eine Bühne geboten. dlfk ) - wo bleibt das Wir? (12:44 Min) dlfk ) - Die AfD ist zweistellig in den Bundestag eingezogen. Doch jetzt in Angststarre zu verfallen oder gar zu versuchen, sich inhaltlich anzunähern, sei der falsche Weg, sagt Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Die AfD müsse politisch bekämpft werden. sz ) - Immer wiedern warnen Politiker und Medien vor angeblich gefährlichen Fake News. Wissenschaftler geben leichte Entwarnung: Die Aufregung ist wohl größer als die realen Auswirkungen. Oft ist schlampiger Journalismus von vermeintlich seriösen Medien der Ausgangspunkt für virale Fake News. Nicht nur AfD-Anhänger teilen Falschmeldungen. Linke sind genauso anfällig. Von Simon Hurtz ff ) - Experten haben in den vergangenen Tagen und Wochen eine wachsende Zahl von automatisierten Tweets beobachtet, die vor allem die AfD unterstützen. Kurz vor der Abstimmung werden Hashtags wie "#wahlbetrug" gezielt verbreitet. Hat die AfD nun doch Bots eingesetzt? dlfk ) - Ralf Dahrendorfs Postion(en) zwischen Wissenschaft & Politik - mehr hier Rezensiert von Ulrike Ackrmann, vom John Stuart Mill Institut für Freiheitsforschung Stiftung bb ) - Aslı Erdoğan zeige Haltung und setze sich kompromisslos für Frieden und Freiheit ein: So würdigte Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins, die türkische Autorin, die am Freitag in Osnabrück mit dem Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis ausgezeichnet worden ist. Gleichzeitig beklagte er in seiner Laudatio einen "Verlust an Haltung" in der deutschen Politik und Gesellschaft. Seine Rede im Wortlaut. noz ) - Asli Erdogan in Osnabrück sk ) - Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim verhandelt am Dienstag einen Fall, dessen Urteil bundesweit Folgen haben dürfte. Es geht darum, wie und wo Hochschulwissen künftig veröffentlicht wird. bb ) - 200 Jahre Mayersche Buchhandlung - am heutigen Freitag wurde dieses stolze Jubiläum in Aachen gebührend gefeiert: Beschwingte Reden, Talkrunden und musikalische Untermalung. Die Gäste wurden mit einem kurzweiligen Programm unterhalten und erhielten einen Einblick in die traditionsreiche Firmengeschichte. dbp ) - 106 Verlage aus Deutschland, Österreich & der Schweiz hatten 174 Romane eingereichtein neuer Blog bündelt die Aktivitäten der Buchpreisblogger sowie Geschichten und Anekdoten rund um den Buchpreis. vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, wie es der Perlentaucher schafft, allein von Werbung zu leben? vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, wie es der Perlentaucher schafft, allein von Werbung zu leben? Eben weil es auch Sie gibt. Wir wollen uns nicht hinter Bezahlmauern verschanzen. Aber wir freuen uns, wenn Sie unsere Leistung freiwillig honorieren möchten. + Sie helfen uns auch, wenn Sie Ihre Bücher mit buecher.de in unserem Shop bestellen. Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre PerlentaucherDie Autoren-Plattform zehnseiten.de dlf ) - Die scharfe Rhetorik von US-Präsident Donald Trump bei der UN-Vollversammlung diene zwei Zwecken, sagte der Politologe Markus Kaim im Dlf. Zum einen versuche Trump, Druck auf die mulitlateralen Verhandlungen auszuüben und zum zweiten ein innenpolitisches Publikum in den USA zu befriedigen. Denn Trump habe innenpolitisch bisher wenig Erfolge vorzuweisen, so Kaim. dlf ) - Nach Angaben der US-Regierung tritt am 18. Oktober eine neue Regelung in Kraft, die neben sechs mehrheitlich muslimischen Ländern erstmals auch Nordkorea und Venezuela betrifft. Zur Begründung hieß es, Nordkorea kooperiere nicht mit den USA. Die beiden Länder haben sich wegen des nordkoreanischen Atomprogramms gegenseitig mit militärischer Gewalt gedroht. dlf ) - Wie sein Management mitteilte, starb Bradley im Alter von 68 Jahren in New York. Der Musiker war für seine raue, kräftige Stimme bekannt und wurde mit Soul-Größen wie James Brown und Otis Redding verglichen.