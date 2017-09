Aktualisiert

uss auch mit der Justiz rechnen." (16:00 Uhr welt ) - Verlacht und verachtet, aber immer gelesen: Die Berliner Zeitungen haben die deutsche Hauptstadt erst zu dem gemacht, was sie war und ist. Die erste von ihnen erschien vor genau 400 Jahren.Von Christian Walther dlf ) - Jeder könne sich gegen Rechtsextremismus im Netz engagieren, sagt der Medizinstudent Johannes Filous von der Initiative "Straßengezwitscher". Gerald Hensel hat dafür die NGO "Fearless Democracy" gegründet. Bei der DJV-Tagung "Besser online" verrieten beide ihre Strategien, auch mit Shitstorms von rechts zurechtzukommen. faz ) - Im Prozess gegen Mitarbeiter der Tageszeitung "Cumhuriyet" hat ein türkisches Gericht die Freilassung des Journalisten Kadri Gürsel angeordnet. Doch damit enden die guten Nachrichten. dlfk ) - In Ungarn wurden drei Personen als "potentielle Vorbereiter staatsfeindlicher Aktivitäten" von der Regierung eingestuft, unter ihnen der international arbeitende Theaterregisseur Árpád Schilling. Der Journalist Wilhelm Droste ordnet diesen neuerlichen Vorstoß der Orbán-Regierung ein. zeit ) - Die aserbaidschanische Journalistin Khadija Ismayilova erhält für ihren Einsatz gegen Korruption den Alternativen Nobelpreis . Preise gehen auch nach Indien und Äthiopien. mee ) - Schlappe für den Ex-Medienmanager Thomas Middelhoff: Der Hamburger Spiegel-Verlag hat gegen seine bei LangenMüller veröffentlichte Autobiographie "A115 Der Sturz" eine Unterlassungsverfügung eingefordert. Der Verlag bestätigte dies, betonte aber, dass noch keine gerichtliche Entscheidung in der Sache bekannt sei. Dennoch sollen einige Passagen in Auflage zwei überarbeitet werden. -n?"(mee) - Dem Spiegel ist es wieder gelungen: Er beherrscht die Debatte, zumindest in der Medienberichterstattung. Jeder in der Branche hat eine Meinung zur Titelseite des Wahl-Sonderheftes - die meisten jedoch keine gute. Kritiker meinen, die Hamburger spielen mit der Angst, überhöhen den Erfolg der AfD und lassen Merkel klein und schwach aussehen. Mit diesem Titel mache der Spiegel die Alternative für Deutschland noch stärker. Aber auch weitere Cover sorgten für Aufsehen üm ) - Solange wir uns vormachen, es wäre die Schuld der öffentlich-rechtlichen Medien, werden wir das Problem nicht begreifen, meint Redaktionsleiterin Annette Leiterer. von Annette Leiterer üm ) - Es wird jetzt viel darüber diskutiert werden, was der richtige journalistische Umgang mit der AfD als drittgrößter Partei im Deutschen Bundestag ist, und vielleicht könnte man als einen ersten Anhaltspunkt die "Berliner Runde" von gestern Abend nehmen und festhalten: So nicht. Von Stefan Niggemeier stat ) - "Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, wen würden Sie dann wählen?" So lautete in den vergangenen Wochen klassischerweise die Sonntagsfrage der Meinungsforschungsinstitute. Doch welches Institut lag mit seinen Prognosen am dichtesten am Ergebnis der Bundestagswahl?17 Prozent für die Grünen, 6 Prozent für die AfD (sp ) - Dürften Schüler wählen, sähe die Welt grüner aus: Bei der Juniorwahl haben die unter 18-Jährigen die Großen kleingehalten, die Grünen auf Platz drei gewählt und die AfD nur knapp über die fünf Prozent. sp ) - Welche Rolle spielten die so arg gefürchteten Fake News und Bots im Bundestagswahlkampf? Eine andere als von vielen befürchtet. Bei Politik und Internet hat sich etwas Grundlegendes verschoben. sp ) - 709 Abgeordnete werden im neuen Bundestag sitzen, 79 mehr als bisher. Zeitungsberichten zufolge summieren sich dadurch die Mehrkosten für vier Jahre auf mehr als 200 Millionen Euro. dlfk ) - Die AfD zieht in den Bundestag ein, in etlichen ostdeutschen Wahlkreisen ist die rechte Partei zweitstärkste oder stärkste Kraft. Wie können Kulturschaffende dem nationalistischen Gedankengut etwas entgegensetzen? Die AfD zieht in den Bundestag ein, in etlichen ostdeutschen Wahlkreisen ist die rechte Partei zweitstärkste oder stärkste Kraft. Wie können Kulturschaffende dem nationalistischen Gedankengut etwas entgegensetzen? Darüber sprechen wir mit Kay Voges, dem Intendanten des Schauspiels Dortmund.(dlfk-audio) - Gespräch mit dem Lyriker und Essayisten -Ein öffentlicher Text faz ) - Über ein Gedicht an einer Fassade kritisch zu reden, ist kein Angriff auf die Kunstfreiheit. Das Werk ist ein Geschenk - und die Beschenkten dürfen damit tun, was sie wollen. Von Barbara Köhler dbp ) - 106 Verlage aus Deutschland, Österreich & der Schweiz hatten 174 Romane eingereichtein neuer Blog bündelt die Aktivitäten der Buchpreisblogger sowie Geschichten und Anekdoten rund um den Buchpreis. Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre PerlentaucherDie Autoren-Plattform zehnseiten.de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx faz ) - Viele Footballspieler werden in den Vereinigten Staaten als Helden verehrt. Nun greift Präsident Trump sie mit obszönen Worten an. Seine Abneigung gegenüber der NFL existiert schon lange - und hat mehrere Gründe. breit ) - Der Belgier Oswald Cromheecke produziert Electro-Swing, bei dem man kaum ruhig auf dem Stuhl sitzen bleiben kann. Sein letztes Album heißt Volta und es zeichnet sich wie alle seine anderen, nicht nur durch seinen musikalischen Mix aus altem Swing, Verve und Jazz-Samples und neuen Elektronika-Sounds aus, sondern auch durch wirklich gelungene Cover - kein Wunder, er hat Illustration und Animation studiert. Wir hören "Go Slow". sp ) - In den USA hat sich eine dritte Republikanerin gegen die geplante Änderung der Gesundheitsreform ausgesprochen. Damit hat die von Donald Trump versprochene Abschaffung von "Obamacare" kaum noch Chancen.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dlfk ) - Lang erwartet beginnt an diesem Abend die Ära Ticciati - der englische Dirigent Robin Ticciati stellt sich als neuer Chefdirigent des DSO Berlin in der Philharmonie vor, wir sind live dabei in dem Programm mit Musik von Jean-Féry Rebel, Thomas Larcher und Richard Strauss.