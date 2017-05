Aktualisiert

" (13:20 Uhr tages ) - Zwei Milliarden Euro bekommt Berlin vom Bund in den nächsten zehn Jahren durch den Hauptstadtfinanzierungsvertrag. Heute wurde er unterzeichnet. Ein Überblick, wofür das Geld verwendet wird. wdr ) - "LOL" steht in den kommenden Tagen nicht mehr für "Laughing Out Loud", sondern für "Love Out Loud". Die re:publica in Berlin hat begonnen, eine der weltweit wichtigsten Digitalkonferenzen. Drei Tage, 450 Sessions, 900 Speaker und über 8.000 Besucher - rechnet man die Media Convention mit ein, die parallel mit der re:publica in der STATION Berlin, einem Teil des stillgelegten Postbahnhofs Luckenwalder Straße, stattfindet. 6v9 ) - von Lorenz Meyer1. Community Management2. Digitale Medien & das Machtmonopol3. Neue Player, frisches Geld4. Podcasts5. Ums Datenfeuer tanzen6. Türkei unzensiert mee ) - Hate Speech und Social BotsKompressor zeit ) - Ein türkisches Gericht hat den Einspruch der Wikimedia-Stiftung gegen die Blockade der Website abgelehnt. Damit bleibt Wikipedia in der Türkei gesperrt. dlfk ) - In der Türkei sitzen viele Journalisten und Intellektuelle in Haft. Wer öffentlich Kritik am Regime äußere, müsse mit Konsequenzen rechnen, sagte der Turkologe Oliver Kontny im DLF. Kontny hat den Band "Nicht einmal das Schweigen" der Regimekritikerin Asli Erdogan übersetzt. Er fordert Solidarität auch mit weniger bekannten Schriftstellern und Journalisten. re:publica Mit "Türkei unzensiert" bietet COSMO eine mehrsprachige Plattform zur Situation in der Türkei. Ziel ist es, einen Beitrag zur Debatte und damit zum besseren Verständnis der politischen und gesellschaftlichen Ereignisse zu bieten. sp ) - Die wiederholten Nazivergleiche des türkischen Präsidenten hätten ihn "persönlich betroffen", sagt Michael-Hubertus von Sprenger. Im Rechtsstreit mit Jan Böhmermann steht Erdogan nun ohne Anwalt da. noisy ) - Der Mann hinter Böhmermanns Songs im Interview dlfk ) - Wir haben mit dem musikalischen Genie gesprochen, das für Jan Böhmermann Songs wie "Be Deutsch", "Besoffen bei Facebook" und zuletzt den Hit "Menschen Leben Tanzen Welt" mitgeschrieben hat. dlfk ) - Zehn Inszenierungen sind von einer Kritikerjury für das 54. Theatertreffen deutschsprachiger Bühnen in Berlin (6. bis 21. Mai) ausgewählt worden - von Klassikern wie "Der Schimmelreiter" oder "Die Räuber" bis hin zu neuen Stücken von Milo Rau oder Ersan Mondtag. dlfk ) - Daniel Richter im Gespräch 3sat-video ) - Das Berliner Theatertreffen ist einmalig auf der Welt. Sieben Kritikerinnen reisen monatelang durch die Schweiz, Österreich und Deutschland, begutachten hunderte Neuproduktionen, gehen in Klausur und wählen die zehn bemerkenswertesten Aufführungen des Jahres. Seit 2012 ist Thomas Oberender Intendant der Berliner Festspiele und leitet das Berliner Theatertreffen. Wir fragen ihn zur Rolle des Theaters heute. dlf ) - Er wird für seine aberwitzigen Produktionen gefeiert, animiert Schauspieler nach eigener Aussage dazu das zu tun, was ihnen an der Schauspielschule verboten wird. Nun wurde der Theaterregisseur und Schauspieler Herbert Fritsch mit dem Berliner Theaterpreis geehrt. Statt Freude war bei der Verleihung aber vor allem Frust zu spüren. zeit ) - Passt: Jetzt erscheint Macrons Buch "Revolution" auf Deutsch. dlfk-audio ) gelesen von Burkhard Birke (04:53 Min)französischen Präsidenten (06:18 Min) ltk ) - Ein Gespräch von Peter von Matt und Marcel Reich-Ranicki ltk ) - zu seinem 80. Geburtstag (20.5.). Ein Essay von Uwe Wittstock dlf ) - Er gilt als Schlüssel zur chinesischen Kultur: Der Roman "Die Drei Reiche" liefert nun auch dem deutschen Leser Einblicke in die Transformation Chinas vom Einheitsreich über den Zerfall und die Wiedervereinigung. Man erfährt wie Intrigen, Propaganda und Versprechungen von einem besseren Leben zum Reich der Mitte gehörten. - 3sat-video ) - Mit der Übersetzung des Romans "Zögling Tjaz" durch Peter Handke ins Deutsche Anfang der 1980er Jahre gelang ihm der Durchbruch: Florjan Lipus ist ein österreichischer Autor, Kärntner Slowene und schreibt seit Jahrzehnten in seiner Muttersprache: slowenisch.Liebe Leserin, lieber Leser,vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, wie es der Perlentaucher schafft, allein von Werbung zu leben? Eben weil es auch Sie gibt. Wir wollen uns nicht hinter Bezahlmauern verschanzen. Aber wir freuen uns, wenn Sie unsere Leistung freiwillig honorieren möchten. + Sie helfen uns auch, wenn Sie Ihre Bücher mit buecher.de in unserem Shop bestellen. Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre PerlentaucherDie Autoren-Plattform zehnseiten.de dlfk-audio ) - was tun gegen Framing im Wahlkampf? Ein Gespräch mit derSprachwissenschaftlerin Eilsabeth Wehling (06:28 Min) - car ) - Jeder Populismus bezieht sich auf das "We, the People", das die amerikanische Verfassung von 1787 einleitet. Ist er daher nicht die reinste Form der Demokratie? Nein, denn der Populismus folgt in seiner Verachtung für Institutionen und "Eliten" einer autoritären Logik. Von Philipp Sarasinxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx t-o ) - "Riesige Steuersenkung" für Reiche fr ) - zu viel Golf, zu wenig Arbeitxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dlf ) - Am 8. April 2017 beginnt die documenta 14 in Athen - und zieht im Juni dann weiter nach Kassel. Jeweils 100 Tage wird sie in den beiden Städten zu sehen sein. dra ) - Die documenta 14, die große zeitgenössische Kunstschau, findet dieses Jahr zum ersten Mal in Athen und in Kassel statt. Darüber sind nicht alle Kasseler begeistert, denn nun muss sich Kassel die Aufmerksamkeit des Kunstpublikums mit der griechischen Hauptstadt teilen. dlf ) - Die erste Documenta in Athen stößt in der Kunstszene der Stadt auf unterschiedliche Reaktionen. shz ) - Am 10. Juni beginnt die documenta in Kassel. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, besonders intensiv wird am "Parthenon der Bücher" gearbeitet. dra ) - Produktion: documenta 14/Deutschlandradio Kultur 2017 - Länge: 36'58 - (Ursendung) 3sat-video ) - Griechische Journalisten treffen sich auf Einladung des Auswärtigen Amtes beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt am Main, um über die documenta in Athen zu diskutieren. Kritik war laut geworden, man fühle sich als Elendskulisse benutzt, kulturimperialistisch erobert, einheimische Künstler zu wenig berücksichtigt. Inzwischen hat ein reger Kulturtourismus eingesetzt, darbende Institutionen wurden belebt. Wie steht es jetzt um die Stimmung in Griechenland? 3sat-video ) - Am vergangenen Wochenende hat der deutsche Bundesinnenminister Thomas de Maizière seine zehn Gebote über das Wesen der Deutschen in der "Bild" offenbart. "Wir sind nicht Burka", heißt es da etwa - und auch die Feststellung, dass die Deutschen sich zur Begrüßung die Hand geben würden, hat für jede Menge, im Vorwahlkampf wohl herzlich willkommene Aufmerksamkeit gesorgt. Auf der einen Seite steht der Philosoph Jürgen Habermas: Keine Muslima dürfe dazu genötigt werden, beispielsweise Herrn de Maizière die Hand zu geben ... dlfk ) - Der Weg zur Abschiedskultur dlfk ) - eine Antwort (03:02 Min) dlfk ) - meint Christian Schüle dlf ) - Prinz Asfa-Wossen Asserate hält eine deutsche Leitkultur für nicht notwendig. In Deutschland reiche es, sich auf das Grundgesetz und europäische Werte zu stützen ... dlfk ) - Eva Gesine Baur im Gespräch mit André HattingDie Marlene-Dietrich-Biografie von Eva Gesine Baur zeichnet das Bild einer von extremen Widersprüchen gekennzeichneten Frau: hochintelligent und voller Selbstzweifel. Und tief einsam - trotz bis zu drei Liebhabern am Tag, so die Biografin. - s. a. die gue ) - Mit über 200 Autoren & 450 Leseterminen