Hinweis:

Der nächste Medienticker erscheint erst wieder am Montag, den 15. Mai ...

" (Anaïs Nin) mee ) - Google & Co. den Kampf um Nutzerdaten ansagen em ) - bei redaktionell gestalteten Umfeldern tages ) - Tempo, Ullstein und Hanser: Das deutsche Verlagswesen versucht sich einen neuen Anstrich zu geben - mit unkonventionellen Geschichten und jungen Autoren. von Gerrit Bartels turi2 ) - Markus Beckedahl fürchtet, dass Facebook und Co. noch mächtiger werden & sieht das deutsche Internet in seinen Teenager-Jahren. 6v9 ) - von Lorenz Meyer- über gute und schlechte Aufmerksamkeit, wie man sie bekommt, wer gewinnt und wohin alles führt (Stage 1, 10:00 Uhr): Warum wir bei Rechten geklingelt haben (Stage 2, 10:00 Uhr)- Chancen & Herausforderungen beim Einsatz sozialer Medien in der Polizeiarbeit (Stage 2, 11:15 Uhr)ARD und andere Medien im Kampf gegen gezielte Falschinformationen im Netz: Dating-, Shopping-, und Vergleichsportale. Bestimmen sie die Zukunft der Medienkonzerne? (Stage 7, 11:15 Uhr)6. What's Up TV? Television from Abroad (Stage 6, 12:30 Uhr)Wohin entwickelt sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk? (Stage 7, 12:30 Uhr) dlfk ) - Die Republica beschäftigt sich in diesem Jahr mit der Liebe. Der Grund ist der Hass im Netz. Mitbegründerin Tanja Haeusler erinnert sich an die Zeit, als die Netzgemeinde noch ein kleiner, freundlicher Haufen war - bis dann die "dunkle Macht" kam. mee ) - "Redaktionelle Hetzmedien bilden mit sozialen Medien ein Amalgam der Boshaftigkeit." faz ) - Die Netzkonferenz "re:publica" wird immer gigantischer. Doch nicht nur mit dem Slogan "Love out loud" will sie den anarchischen Gründungsgeist bewahren. Ihr großes Thema ist der Hass im Netz. Von Fridtjof Küchemann, faz ) - Politische Unklarheit, rechtliche Zwänge, Googles Großprojekte, Zufall und Zögern: So wird das kulturelle Gedächtnis im Netz verzerrt. Ein Gespräch mit Ellen Euler von der Deutschen Digitalen Bibliothek. Von Fridtjof Küchemann dra-audio ) - Juan Martín Guevara über seinen Bruder: "" ( Klappentext dlfk ) - Er hat alle überrascht - so schnell ist noch niemand ohne Partei im Rücken aufgestiegen. Wer ist dieser Mann? Die Kulturwissenschaftlerin Barbara Vinken blickt vor allem auf Macrons Liebe zu seiner deutlich älteren Frau - und hält sie für segensreich stand ) - Von Charles de Gaulle bis zu Emmanuel Macron: über die intellektuellen und literarischen Traditionen der französischen Präsidenten"In der letzten Schlacht hat die Republik gewonnen" sp ) - Die internationale Presse freut sich über den Sieg von Emmanuel Macron in Frankreich. Doch der neue Präsident stehe vor einer schwierigen Aufgabe - in Frankreich und Europa. sp ) - Anwalt, US-Präsident, nun auch noch Schriftsteller: Bill Clinton verfasst gemeinsam mit Bestsellerautor James Patterson einen Thriller. Es geht um, na klar, einen Präsidenten. 3sat ) - Der US-Schriftsteller Thomas Pynchon wird jedes Jahr erneut für den Literaturnobelpreis gehandelt, doch der medienscheue Literat macht ein großes Geheimnis um seine Person. Interviews gibt er so gut wie nie, auch wie er aussieht, wissen die wenigsten. Am 8. Mai 2017 wird Pynchon Autor 80 Jahre alt, "Kulturzeit"-Redakteur Michael Schmitt gratuliert.(dra-audio) - Gespräch mit dem Schriftsteller Martin Schäuble "Wie sähe unser Land aus, wenn es von einer rechtsnationalen Partei regiert würde? Ein hochaktueller Roman ...2Liebe Leserin, lieber Leser,vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, wie es der Perlentaucher schafft, allein von Werbung zu leben? Eben weil es auch Sie gibt. Wir wollen uns nicht hinter Bezahlmauern verschanzen. Aber wir freuen uns, wenn Sie unsere Leistung freiwillig honorieren möchten. + Sie helfen uns auch, wenn Sie Ihre Bücher mit buecher.de in unserem Shop bestellen. Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre PerlentaucherDie Autoren-Plattform zehnseiten.de tages ) - Zwei Milliarden Euro bekommt Berlin vom Bund in den nächsten zehn Jahren durch den Hauptstadtfinanzierungsvertrag. Heute wurde er unterzeichnet. Ein Überblick, wofür das Geld verwendet wird. dlfk ) - Millionen Bürger Europas leben längst grenzüberschreitend: Mit ihrem Alltag enttarnen sie die Litanei der Nationalisten und die Lügen des Populismus, meint Marko Martin. Der Schriftsteller ruft dazu auf, deren Erfahrungen als Chance zu begreifen.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxZeilen des Hasses tages ) - Donald Trump feiert das Gedicht "The Snake" (Die Schlange) - nun auch als Präsident." (gekürzte Version von Al Wilsons)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dlf ) - Am 8. April 2017 beginnt die documenta 14 in Athen - und zieht im Juni dann weiter nach Kassel. Jeweils 100 Tage wird sie in den beiden Städten zu sehen sein. dra ) - Die documenta 14, die große zeitgenössische Kunstschau, findet dieses Jahr zum ersten Mal in Athen und in Kassel statt. Darüber sind nicht alle Kasseler begeistert, denn nun muss sich Kassel die Aufmerksamkeit des Kunstpublikums mit der griechischen Hauptstadt teilen. dlf ) - Die erste Documenta in Athen stößt in der Kunstszene der Stadt auf unterschiedliche Reaktionen. shz ) - Am 10. Juni beginnt die documenta in Kassel. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, besonders intensiv wird am "Parthenon der Bücher" gearbeitet. dra ) - Produktion: documenta 14/Deutschlandradio Kultur 2017 - Länge: 36'58 - (Ursendung) 3sat-video ) - Griechische Journalisten treffen sich auf Einladung des Auswärtigen Amtes beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt am Main, um über die documenta in Athen zu diskutieren. Kritik war laut geworden, man fühle sich als Elendskulisse benutzt, kulturimperialistisch erobert, einheimische Künstler zu wenig berücksichtigt. Inzwischen hat ein reger Kulturtourismus eingesetzt, darbende Institutionen wurden belebt. Wie steht es jetzt um die Stimmung in Griechenland? dlfk ) - Eva Gesine Baur im Gespräch mit André HattingDie Marlene-Dietrich-Biografie von Eva Gesine Baur zeichnet das Bild einer von extremen Widersprüchen gekennzeichneten Frau: hochintelligent und voller Selbstzweifel. Und tief einsam - trotz bis zu drei Liebhabern am Tag, so die Biografin. - s. a. die dw + video) - Ein riesiges aufblasbares Schwein schwebte über dem Victoria and Albert, als das Museum die Ausstellung zur Prog-Rock-Band ankündigte. Es wird die erste internationale Retrospektive von Pink Floyd. (1.9.2016) gue ) - Mit über 200 Autoren & 450 Leseterminen