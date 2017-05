Aktualisiert

" (11:20 Uhr dw ) - Welche Verantwortung haben soziale Medien für Terrorangriffe des IS? Angehörige von Opfern eines IS-Anschlags in Kalifornien vor eineinhalb Jahren haben Klage gegen Facebook, Twitter und Google eingereicht.(b rp ) - Das Bundeskabinett hat vor drei Wochen den Entwurf für das neue Wissenschaftsurheberrecht (UrhWissG) verabschiedet. Jetzt melden sich die deutschen Bibliothekare zu Wort, die den Regierungsentwurf begrüßen, "weil damit ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem wissenschaftsfreundlichen Urheberrecht getan ist". bb ) - Die VG Wort hat den Eingang zweier Klagen gegen Beschlüsse der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 26. November 2016 bestätigt. sprach ) - Ich habe kürzlich ein Gespräch mit Michel Winde von der dpa geführt - über Leerzeichen und Bindestriche in Komposita. Es ging dabei um sehr emotional besetzte Schreibungen wie z.B. Johannes Gutenberg-Universität oder dpa-Kindernachrichten oderWürfel Zucker dlfk ) - Das Meer, die Atmosphäre oder der Weltraum werden durch völkerrechtliche Verträge reguliert. Für den, rechtlich gesehen neuen, digitalen Raum stehen solche internationalen Vereinbarungen größtenteils noch aus. Doch die Interessenkonflikte sind schon da. sp ) - Erdogan hat den inhaftierten "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel mehrfach als Spion und Terroristen bezeichnet. Nun hat sich der Journalist in einem Beitrag für die Zeitung dazu geäußert - und den Staatspräsidenten kritisiert.- ( taz-Titelseite vergrößern boell ) - Seit dem Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt vor einem Jahr läuft die Debatte zur AfD und den Medien. Im Interview spricht der Rechtsextremismus-Experte David Begrich vom Verein Miteinander über die anfängliche "Dauerrepräsentanz des Ressentiments" im Fernsehen, über das paradoxe Verhältnis der Partei zu den Medien, Alternativen zur Talkshow - und über die Unfähigkeit von Politiker/innen, dem vorgeblich "gesunden Menschenverstand" der AfD eine eigene Sprache entgegenzusetzen. sz ) - Etwa ein halbes Dutzend Medien sammelt Likes von Facebook-Fans aller großen Parteien mit Ausnahme der AfD. - Drei große Nachrichtenportale gefallen auch AfD-Sympathisanten: Welt, Huffington Post und Focus Online. -Auf die Satire des Postillon und der Heute-Show können sich alle von Linkspartei bis CSU einigen. Nur aus dem AfD-Milieu kommen keine Likes. Von Simon Hurtz ltk ) - Nachdem bereits 2016 zahlreiche Titel - vor allem zu Luther - zum Jubiläum erschienen sind, hält die Publikationsflut in diesem Jahr weiter an. bb ) - Neue Technologien können das Bestehende unterstützen und modernisieren. In den Verlagen ist die Zeit deshalb reif für Publishing 4.0, meint Henrieke Schröder. Sie studiert Verlags- und Handelsmanagement an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig. Ihr Beitrag basiert auf einer Studie von zehn HTWK-Studenten zum Thema Publishing 4.0 in Verlagen zeit ) - Passt: Jetzt erscheint Macrons Buch "Revolution" auf Deutsch. dlfk-audio ) gelesen von Burkhard Birke (04:53 Min) dlf ) - die Vereinten Nationen untergräbt dlf ) - Teil-Abschaffung von "Obamacare" dlf ) - Am 8. April 2017 beginnt die documenta 14 in Athen - und zieht im Juni dann weiter nach Kassel. Jeweils 100 Tage wird sie in den beiden Städten zu sehen sein. Darüber sind nicht alle Kasseler begeistert, denn nun muss sich Kassel die Aufmerksamkeit des Kunstpublikums mit der griechischen Hauptstadt teilen. dlf ) - Die erste Documenta in Athen stößt in der Kunstszene der Stadt auf unterschiedliche Reaktionen. shz ) - Am 10. Juni beginnt die documenta in Kassel. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, besonders intensiv wird am "Parthenon der Bücher" gearbeitet. dra ) - Produktion: documenta 14/Deutschlandradio Kultur 2017 - Länge: 36'58 - (Ursendung) dlfk ) - Wie soll das Radio der Zukunft aussehen? Darüber machte sich Walter Benjamin schon in den 20er- und 30er-Jahren Gedanken. Reine Unterhaltung lehnte er ab. Einen wichtigen Auftrag sah Benjamin darin, die "Konsumentenmentalität" des Publikums zu verändern, zeigen seine Rundfunktexte. - mehr hier gue ) - Mit über 200 Autoren & 450 Leseterminen