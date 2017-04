+

2Grundregel an der Börse: Das Geld ist nicht weg, das haben jetzt einfach nur andere." (: Freitag sz ) - Der türkische Präsident Erdogan schließt eine Auslieferung des inhaftierten deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel aus: "Auf keinen Fall, solange ich in diesem Amt bin niemals." bgl ) - Vor einigen Wochen erschien im Zeit-Magazin eine Art Portrait des Schriftstellers Maxim Biller. Ich hatte es im Strom all der Links übersehen, vermutlich auch, weil ich Biller als Autor zu wenig kenne. Bekannt sind mir einige seiner Polemiken und natürlich die Auf­tritte im "Literarischen Quartett", aus dem er sich kürzlich selbst hinauskatapultierte. Von Gregor Keuschnig mee ) - Welt rückt dank N24-Traffic an SpOn heran, Focus dank Rekordzahlen fast gleichauf mit Bild stern ) - Der 55-Jährige will die Auszeichnung persönlich in Baden-Baden in Empfang nehmen. t3n ) - Hass zu isolieren ist nur eine Methode, um der Verrohung der Gesprächskultur im Netz beizukommen. Das #ichbinhier-Projekt von Hannes Ley zeigt, wie das geht. sp ) - Gegen das geplante Gesetz von Heiko Maas gegen Hass im Netz gibt es von vielen Seiten Protest, Kritiker sehen gar die Meinungsfreiheit in Gefahr. Tatsächlich braucht der Entwurf Nachbesserungen - doch wir können nicht noch ein Jahr warten. aw ) - Parteien kassieren über das so genannte Politsponsoring Millionensummen, bei denen die genaue Herkunft oftmals nicht oder nur schwer nachvollziehbar ist. abgeordnetenwatch.de-Recherchen zeigen nun, wieviel Unternehmen und Verbände für Werbeanzeigen in Parteizeitungen zahlen. In einigen Fällen ist ihnen die Präsenz in einem Mitgliedermagazin sogar mehr Wert als eine Anzeige im wie. mee ) - Facebook und die Fake News: Eine Checkliste soll Nutzer nun für Falschinformationen sensibilisieren. Diese gibt es jetzt auch als gedruckte Anzeige taz ) - 3000 Exemplare Auflage, zehn Redakteure - und jetzt ein Pulitzer-Preis: die "Storm Lake Times" gewinnt überraschend den legendären Preis. taz ) - Auf taz.de läuft Werbung über Google "AdSense". Nun bekamen wir eine irritierende E-Mail mit dem Hinweis, wir würden gegen Richtlinien der Firma verstoßen. von Martin Kaul nt ) - Kolumne - Experte des Monats mee ) - Nach "Hart aber fair" dlf ) - In der Türkei ist nach Angaben von Menschenrechtlern der italienische Journalist Gabriele del Grande festgenommen worden. bb ) - Chrizzi Heinen, Torsten Seifert und Kai Wieland stehen mit ihren Romanmanuskripten im Finale des Blogbuster-Literaturpreises. Klett-Cotta/Tropen will den Siegertitel noch dieses Jahr veröffentlichen. mbs ) - Gerhard Polt wird am 7. Mai 75 Jahre alt. Er wurde in München geboren & lebt heute in Neuhaus (Schliersee). Der weit über die Grenzen Bayerns bekannte Kabarettist & Schauspieler hat in seinem "Konversationslexikon - Der große Polt" Begriffe aufgenommen, die die Wirklichkeit "vermummen" & entlarven. Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre PerlentaucherDie Autoren-Plattform zehnseiten.de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Adolf Glaßbrenner: "Ick kieke, staune, wundre mirBerlinerische Gedichte von 1830 bis heuteDie Literaturwerdung der "Berliner Schnauze" in der ersten dokumentarischen Anthologie", S. 39(1810 - 1876)Publizierte seit 1827, ab 1832 Herausgeber des Berliner Don Quixote, ab 1833 fünf Jahre Berufsverbot. 1850-1858 Exil in Hamburg. Ab 1858 Berlin, ab 1868 Verleger der Berliner Montagszeitung. (S. 450)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dra-audio ) - zusammen mit Anke Schaefer u. a. Trump (32:21 Min) dlf ) - Heute so, morgen so 3sat-video ) - Ist Donald Trump ein Monster? In der Art, wie er Politik inszeniert, ja. Ist er Volksheld? Auf jeden Fall. Ein Tycoon, ein Selfmade-Mann? Auch das. Ein Kämpfer gegen das Establishment? Damit hat er gespielt. All diese Zuschreibungen sind mediale Vorbilder, die Donald Trump zum mächtigsten Mann der Welt werden liessen. Der Kulturkritiker und Filmpublizist Georg Seeßlen beschreibt in seinem Buch "Trump. Populismus als Politik" den US-Präsidenten als Produkt der Kulturindustrie und stellt dabei die Frage nach der Zukunft unserer Demokratie. brp ) - In den USA hat die Politik Einzug in die Buchbranche gehalten und das wirft Fragen auf: Wie politisch darf die Branche sein? Ist sie gar zu liberal und unterdrückt Stimmen am rechten Rand? . dlf ) - Mehr als 1.400 öffentliche lokale Fernseh- und Radiosender in den USA stehen vor einer großen finanziellen Herausforderung, denn der Haushaltsentwurf von Präsident Trump sieht vor, staatliche Zuschüsse zu streichen. Viele Sender wollen nun mehr Spenden sammeln, was besonders in ländlichen Regionen schwierig wird. Ein Besuch beim Sender Valley PBS in der kalifornischen Stadt Fresno. dra ) -& prompte Entschuldigunge" dra ) - Warum reagieren US-Amerikaner so empfindlich, wenn bestimmte individuelle Rechte bedroht scheinen? Diese Frage hat die Philosophin Judith Shklar in Vorträgen und Aufsätzen untersucht, die jetzt in einem Sammelband auf Deutsch erschienen sind. sz ) -zahlt Melania Trump Schmerzensgeldxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dlf ) - Am 8. April 2017 beginnt die documenta 14 in Athen - und zieht im Juni dann weiter nach Kassel. Jeweils 100 Tage wird sie in den beiden Städten zu sehen sein. dra ) - Die documenta 14, die große zeitgenössische Kunstschau, findet dieses Jahr zum ersten Mal in Athen und in Kassel statt. Darüber sind nicht alle Kasseler begeistert, denn nun muss sich Kassel die Aufmerksamkeit des Kunstpublikums mit der griechischen Hauptstadt teilen. dra ) - Kameramann Michael Ballhaus ist tot. Aus diesem Anlass hat Deutchlandradio Kultur ein ausführliches Interview mit dem international gefeierten Filmkünstler aus dem Archiv geholt, das wir während der Berlinale 2016 mit ihm geführt haben. Ballhaus wurde dort mit dem Goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk ausgezeichnet -"Bearbeitet von Thomas Binotto. Mit zahlreichen Fotos. Mit Tom Tykwer und Michael Ballhaus sind sich zwei geistesverwandte Künstler verschiedener Generationen begegnet und nahe gekommen. Über fünfzig Stunden lang haben sie über die Karriere von Michael Ballhaus und seine Filme diskutiert." ( Klappentext dra ) -von Hartwig TegelerMusik+Literatur-Sendungen im Hörfunk gue ) - Mit über 200 Autoren & 450 Leseterminen