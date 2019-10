Am 14. Oktober 2019

" ( hr ) - Rund um den Frankfurter Römer herrscht vom 15. bis 19. Oktober Ausnahmezustand: Das Lesefest Open Books, das zur Buchmesse stattfindet, hat die Innenstadt dann fest im Griff. Die meisten Lesungen und Autoren-Dates sind kostenlos. Mancherorts geht es norwegisch zu.Nobel Laureate Olga Tokarczuk pp ) - Four days after she was named in Stockholm by the Nobel Academy, Olga Tokarczuk is a surprise add to the Frankfurt Book Fair's press conference. nzz ) Der literarische Superstar Karl Ove Knausgård wird der Redner des Gastlandes Norwegen sein, wenn die Frankfurter Buchmesse am Dienstag ihre Tore auftut. Für den Erfolg ihres Landes legt sich auch die Kronprinzessin ins Zeug. bb ) - Viele der mit dem Deutschen Verlagspreis ausgezeichneten Verlage stellen auf der kommenden Frankfurter Buchmesse aus. Wo Sie diese Stände in den Hallen finden, erfahren Sie mit dem Messe-Guide zum Ausdrucken und Mitnehmen. welt ) - Karl Ove Knausgård, Tomas Espedal, Anne Holt, Jo Nesbo - die Welt liest norwegische Literatur. Dabei spielt auch der Staat eine Rolle, erklärt der Direktor der norwegischen Nationalbibliothek. dlfk ) - Preis ist dabei nicht die einzige sprachliche Herausforderung für Nachrichtenredaktionen. Überlegungen zum Umgang mit Nachrichtensprache in sprachlich aufgeheizten Zeiten. ks ) - Normalerweise bin ich um Worte nicht verlegen, aber augenblicklich weiß ich ehrlich nicht, wie ich vor Empörung überhaupt beginnen soll: soeben fiel mir bei Tagesschau.de diese Überschrift ins Auge: sz ) - Die Autorin und Literaturkritikerin Elke Heidenreich hält nichts von Buchpreisen. "Ich bin gegen diese ganze Preiserei", sagte Heidenreich der "Augsburger Allgemeinen". sz ) - Für ihren Debütroman "Kintsugi" wird die Schriftstellerin Miku Sophie Kühmel mit dem ZDF-"Aspekte"-Literaturpreis ausgezeichnet. Die Jury lobt einen "erstaunlichen Debütroman", der im S.-Fischer-Verlag erschienen ist und auch auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis stand: Kühmel gestalte das Werk "mit Bravour und Raffinesse und durchleuchtet prägnant den Beziehungsknäuel ihrer vier Charaktere". pp) - Termed a 'shock announcement' by the Booker Foundation in its media messaging, a 1993 rule against splitting the Booker is defied by this year's jury, led by Hay Festival founder Peter Florence. sz ) - Der wichtigste britische Literaturpreis, der Booker Prize, geht in diesem Jahr erstmals an zwei Autorinnen: Margaret Atwood und Bernardine Evaristo. sp ) - Es ist die wichtigste Auszeichnung für deutschsprachige Romane: Sasa Stanisic hat für das Buch "Herkunft" den Deutschen Buchpreis erhalten. In seiner Dankesrede kritisierte er den Nobelpreis für Peter Handke. sz ) - Was Stanišić die Freude am eigenen Buchpreis vermieste faz ) - Mit seinem Roman "Herkunft" hat Saša Stanišić die Jury des Deutschen Buchpreises überzeugt. In seiner Rede kritisiert er die Auszeichnung Peter Handkes mit dem Literaturnobelpreis. Andrea Diener hat ihn im Anschluss an die Verleihung getroffen. Von Andrea Dienerwurde der Deutscher Buchpreis für Herkunft " (Luchterhand) - In seiner Dankesrede bashte er (unwürdig) noch mal Handke ...Shortlist ( bpr ) - Mit dem Deutschen Buchpreis zeichnet die Börsenverein des Deutschen Buchhandels Stiftung jährlich zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse den deutschsprachigen "Roman des Jahres" aus. Hier die vier weiteren nominierten Romane: "Das flüssige Land" (Klett-Cotta) "Kintsugi" (S. Fischer) "Nicht wie ihr" (Kremayr & Scheriau) "Winterbienen" (C.H.Beck) "Brüder" (Hanser Berlin) Hier noch einmal die Longlist dlfk ) - Nach der Tat von Halle hat CDU-Politiker Patrick Sensburg mehr Befugnisse für Sicherheitsbehörden gefordert. Die Online-Kommunikation solle aber nicht für den unbescholtenen Bürger unsicherer werden, sagte Sensburg im Dlf. Für eine Überwachung müsse ein konkreter Verdacht bestehen. dlfk ) - Eigentlich sollte der Pastorensohn Friedrich Nietzsche Theologe werden. Doch er entschied sich für die Philologie. Ohne vorherige Habilitation berief ihn die Universität Basel zum Professor. Für das Multitalent war auch das nicht genug. Mit philosophischen Werken begründete er seinen posthumen Ruhm.