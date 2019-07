Kalenderblatt für den 18.7.2019



dlfk ) - Walter Schels arbeitete lange als Werbefotograf, schuf Reportagen für Magazine und wurde bekannt durch Buchprojekte. Eine Ausstellung in Hamburg gibt jetzt umfassend Einblick in Schels' Werk, dessen großes Thema seit mehr als 50 Jahren der Mensch ist. - "" ( Programm , vom 19.07.2019 bis 3.10.2019 dlfk ) - Die Hohenzollern erheben Ansprüche auf tausende teils nationalbedeutsame Kunstwerke aus öffentlichen Museen. Doch dabei gehtes nicht nur um Kunstschätze, sondern vor allem um dieDeutungshoheit der Geschichte, meint der Historiker LeonhardHorowski. Lesen Sie mehr unter:

























(jour21) - Brand von Rom - Geburt von Gottfried Keller - Eröffnung der Pariser Métro - Geburt von Philipp Schwartz - Erstes Mövenpick - Eröffnung des Montblanc-Tunnels - Unwetter im Puschlav - Brand in Niederbipp - Horror in Aurora - Tod von Dimitri - Trump wird Präsidentschaftskandidat

Verkehrte Welt

"Das heutige Gedicht ist keins, zumindest hat es keinen Verfassernamen. Es steht in einem Lesebuch für Chinesischlernende: Erste chinesische Lesestücke. Ausgewählt und übersetzt von Susanne Hornfeck und Nelly Ma. München: DTV, 2009. 2. Aufl., 2011, S. 53. Nun, es heißt Lied, es ist gereimt und metrisch (alle Zeilen außer der ersten und dritten haben sieben Silben, die beiden haben sechs mit Komma in der Mitte). Und mir gefällt es, ich lese gern Texte in mir unbekannten Sprachen. Es ist ein Kinder- oder Scherzgedicht mit einer Portion Brutalität."

Verkehrtes Lied

In Milch beißen und Brot trinken,

mit der Eisenbahn unterm Arm in die Aktentasche steigen.

Die Ost-West-Straße in Nord-Süd-Richtung gehen,

aus dem Tor treten und zusehen, wie ein Mensch einen Hund beißt.

Den Hund nehmen und damit den Ziegelstein schlagen,

doch ich fürchte, der Ziegelstein könnte mir in die Hand beißen.

Angefügt eine kleine Leseübung ganz laienhaft falsch mit Google und einem Buch über chinesische Schrift, einfach aus Spaß an der Freude.. Das Wort für Brot, die letzten zwei Silben der ersten Zeile, 面包, in traditioneller Schreibung 麵包, setzt sich zusammen aus miàn, 面, Mehl, Nudeln, und bāo, 包, was Google mit Paket übersetzt. Ah, da ist Mehl drin!

In der vierten Zeile eins der drei Wörter, die ich erkenne, Mensch, 人. Sieht man nicht, wie er schreitet? Aufgabe: Raten Sie, welches Zeichen weiter vorn in der Zeile "Tor" heißt! Wenn Sie es gefunden haben, lesen Sie bei Ezra Pound weiter: ABC des Lesens (Arche 2007)





