dlfk ) - Wer die Ausstellung "In Real Life" von Olafur Eliasson in London besucht, kann sie mit all seinen Sinnen erfahren. Der Besucher wandelt durch bunte Lichtwelten, entdeckt ein Stück Natur und wird zum Komplizen des isländisch-dänischen Künstlers.10.07.2019-08.03.2020 dlfk-audio - 6:52 min ) - Interview mit dem Ausstellungskurator Christian Peters." ( Ankündigung



























Bildhauersymposium

(mbs) - Das 7. Internationale Bildhauersymposium findet dieses Jahr wiedr vom 30. Juni. bis 13. Juli in der Skulptur-Lichtung in der Anderlmühle (Hohendilching) statt. In der 14 tägigen Werkphase kann man die Künstler bei der Arbeit beobachten ...









Kalenderblatt für den 9.7.2019

190. Tag des Jahres oder der 737.251. Tag unserer Zeitrechnung

























Tegernseer Weg ohne Porsche

Dies geschah auch an einem 9. Juli - u. a.

(jour21) - Die Türken erobern Konstantinopel - Geburt von Jean Calvin - Geburt von Marcel Proust - 56,7 Grad in Kalifornien - Luftschlacht um England - Dioxin-Katastrophe von Seveso - Rainbow Warrior versenkt - Tod von Omar Sharif

Vor 260 Jahren geboren

Pierre-Joseph Redouté: Der Mann, der die Blumen liebte

(dlf) - Auf Tischdecken, Regenschirmen und Kaffeebechern: Die Blumenbilder von Pierre-Joseph Redouté sind auch heute noch präsent. Der Pflanzenzeichner wirkte im 18. Jahrhundert in Paris und begeisterte mit seiner Kunst sogar die französische Kaiserin. Dennoch lebte Redouté in den Jahren vor seinem Tod in bescheidenen Verhältnissen.



... und das akustische Kalenderblatt

+ Gedicht des Tages

Slata Roschal

Fingergedicht

Drei Finger heben

Mit zweien bekreuzen

Den dritten stehen lassen

Der vierte wird beringt beschriftet

Der fünfte weint und will ins Bett

Und vorher noch ins feuchte Warme

Gehört der Finger in den Mund

Im Leben so viel Wasser eingesaugt

Und trotzdem seltenes Erstaunen

Wenn deine Finger schwarze Nägel

In meine Fingerkuppen bohren

(Mit freundlicher Genehmigung aus: Slata Roschal, Wir verzichten auf das gelobte Land. Gedichte. Leipzig: Reinecke & Voß, 2019, S. 45)



Das Zitat des Tages

