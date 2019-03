." ( sp ) - Journalismus in der Krise: Geschäftsmodelle von Traditionshäusern wie DuMont brechen weg, jungen digitalen Angeboten fällt es schwer, neue zu entwickeln. Was geschieht, wenn sich die gedruckte Zeitung verabschiedet? turi2 ) - Journalismus wird 2019 noch manch bittre Pille schlucken müssen, prognostiziert Markus Brauck. Das Zeitungssterben werde Lücken hinterlassen, die neue Journalismus-Ansätze bisher nicht füllen könnten, u.a. wegen fehlender wirtschaftlicher Perspektiven. Die Suche nach neuen Geschäftsideen dürfe die Branche gerade jetzt nicht aufgeben. kress ) - Die Ära der großen Verleger neigt sich dem Ende zu: Den Erben fehlt bisweilen die Leidenschaft der Altvorderen. Sie suchen Käufer, solange noch gute Preise für ihre Verlage zu erzielen sind. Nicht einmal vier Jahre nach dem Tod von Alfred Neven DuMont bringen die Nachfahren die Zeitungen, sein Lebenswerk, auf den Markt. Was folgt daraus? mee ) - So konfus erklären die DuMont-Erben den "lieben Lesern" das Ende der Zeitungs-Dynastie mee ) - Miss-Management & die "Todesspirale" der DuMont-Titel mee ) - Bei der Debatte rund um das Framing-Manual der ARD hatte sich der öffentlich-rechtliche Senderverbund zunächst geweigert, das umstrittene Papier öffentlich zu machen. Begründung: Urheberrecht. Stattdessen veröffentlichte das Blog Netzpolitik.org das komplette Dokument. Immer wieder veröffentlichen Medien Dokumente im Original, meist mit der Begründung, Transparenz herstellen zu wollen. Aber ist das auch legal? MEEDIA hat dazu Tobias Gostomzyk, Professor für Medienrecht an der TU Dortmund, befragt. spek ) - Das Framing-Manual der ARD hat in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen gesorgt. Doch was verbirgt sich genau hinter dem Begriff des Framing - und wie mächtig ist es wirklich? 3sat-video ) - Mitten in Paris wurde jüngst der jüdische Philosoph Alain Finkielkraut von ein paar Gelbwesten-Anhängern antisemitisch beleidigt. Wir haben mit Intellektuellen in Frankreich über die Bewegung gesprochen.Eine Reportage von Daniel Böhm2. März 2019, um 19.20 Uhr in 3sat corr ) - Unsicherheit bis zum Schluss: Bundesjustizministerin Katarina Barley plant ein Gesetz, das die Pressefreiheit und Informationsfreiheiten der Bürger einschränkt. Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl sieht sich massiver Kritik ausgesetzt, auch aus der eigenen Partei. Ein Report über die Entstehung eines Gesetzes. sz ) - Niels Annen, Staatsminister im Auswärtigen Amt, blockiert seinen offiziellen Twitteraccount für einen Korrespondenten der "Jerusalem Post". Der Journalist wiederum will nun Klage einreichen, weil er die Pressefreiheit eingeschränkt sieht. mee ) - Israelischer Journalist verklagt SPD-Staatsminister Niels Annen futur ) - Die britische Privatsendergruppe ITV und die öffentlich-rechtliche BBC wollen mit einer gemeinsamen Online-Videoplattform Konkurrenten wie Netflix oder Amazon Paroli bieten. Die beiden Partner kündigten am Mittwoch an, das kostenpflichtige Angebot in Großbritannien werde unter dem Namen "BritBox" im zweiten Halbjahr starten. ITV und BBC betreiben bereits einen gemeinsamen Online-Streamingdienst in Nordamerika. In Deutschland haben ProSiebenSat.1 und das ZDF bereits ein ähnliches Bündnis geschlossen. bb ) - Die gemeinnützige Stiftung Crankstart ist neuer Sponsor der künftig "The Booker Prize" und "The International Booker Prize" genannten renommierten britischen Auszeichnungen. Die Man Group, deren "Man" künftig aus dem Preisnamen verschwindet, hatte kürzlich ihren Rückzug als Sponsor angekündigt. dlfk ) - In der Ukraine blüht die alternative Szene. Überall entstehen Galerien, kleine Theater und Kunstzentren. Doch zugleich häufen sich die gewaltsamen Übergriffe auf Andersdenkende, Minderheiten und auch auf die Kunst. mee ) - Focus überrascht positiv mit China-Titel pb ) - Nachdem wir in unserem letzten Beitrag versucht haben, Ihnen die Rahmenbedingungen und die konkreten Inhalte der Urheberrechtsreform näherzubringen, wollen wir uns heute den potentiellen Folgen einer als Anpassung an die Erfordernisse der digitalen Welt gerechtfertigten Reform widmen. byr ) - Andre Previn, the Grammy and Oscar winning composer who was married five times, including once to Mia Farrow, has died aged 89. dlfk-audio ) - Gesrpäch Olaf Wilhelmer zum Tod von André Previn (7:44 min)19:30 Uhr - DeutschlandfunkKultur - Literatur"Es braucht eine ganze Weile, ehe man zum Indianer wird"Am 6. März wird Günter Kunert, der seit über einem halben Jahrhundert schreibt, neunzig Jahre alt. Ans Aufhören denkt er noch lange nicht. -"Ein Roman, geschrieben vor 45 Jahren - in der DDR "absolut undruckbar", wusste Kunert und versteckte ihn im Archiv. Nun wiedergefunden, wird er endlich veröffentlicht. In einer Truhe fand Günter Kunert unlängst ein Manuskript, das er vor fast fünfundvierzig Jahren geschrieben hat - einen Roman, so frech, brisant und "politisch unmöglich", dass Kunert, der damals noch in der DDR lebte, ihn gar nicht erst einem Verlag vorlegte. "Absolut undruckbar", wusste er und vergrub das Manuskript so tief in seinem Archiv, dass er selbst es vollkommen vergaß und erst jetzt durch Zufall wiederfand." ( Klappentext+Bücherschau "Die Eltern / traten aus dem Rahmen / und sprachen / zu ihrem Kinde: Du bist / jetzt achtzig Jahre alt und / mußt endlich erwachsen werden." Der Gedichtband des 1929 geborenen Günter Kunert ist eine Begegnung mit der eigenen Lebensgeschichte in DDR und BRD. Seine Lyrik beleuchtet die zerrissene Geschichte seines Landes, die Utopien in der Politik und die Lebenslügen. "Einstmals zogen Kolonnen / mit roten Fahnen durch / die Straßen", das sind Bilder, die viele kennen, pathetisch, dekorativ. Doch Kunert benennt die wahre Gestalt der Menschen, die "rollten die Fahnen zusammen und / trollten sich." ( Klappentext+Bücherschau