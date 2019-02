Aktualisiert

Der besondere Hörtipp

00:05 Uhr DeutschlandfunkKultur - Klangkunst

Illuminations - Arthur Rimbaud & der Sufismus

Von Soundwalk Collective und Patti Smith

Nach langem Unterwegssein ließ sich Arthur Rimbaud 1881 am Horn von Afrika nieder. Bis zu seinem Tod schrieb er kein einziges Gedicht mehr. In diese Stille hinein imaginiert das Soundwalk Collective einen künstlerischen Dialog zwischen den Ideen der europäischen Moderne und der Kultur des Sufismus. - Für 'Illuminations' übersetzen sie Texte Rimbauds erstmals in die lokalen Sprachen Harari, Oromo und Amharisch und lassen sie in einem sufistischen Zikri-Ritual lebendig werden. Dafür wurden sie mit dem Gold Radio Award des New York Festivals ausgezeichnet. - mehr zu Rimbaud in der Bücherschau

." (11:30 Uhr mee ) - Focus überrascht positiv mit China-Titel bb ) - Auch nach dem Kompromiss zur neuen EU-Urheberrechtsdirektive geht der Streit weiter - in der EU wie auch unter Interessenvertretern. Insbesondere die zu erwartenden Uploadfilter und das Presse-Leistungsschutzrecht sorgen für Kontroversen. In rund vier Wochen entscheidet die finale Abstimmung des EU-Parlaments. pb ) - Nachdem wir in unserem letzten Beitrag versucht haben, Ihnen die Rahmenbedingungen und die konkreten Inhalte der Urheberrechtsreform näherzubringen, wollen wir uns heute den potentiellen Folgen einer als Anpassung an die Erfordernisse der digitalen Welt gerechtfertigten Reform widmen. dwdl ) - Nachdem das OLG Köln geurteilt hat, dass der Springer-Verlag ein Foto von Jan Böhmermann zur Bewerbung eines Produkts im Rahmen einer "Leser-Aktion" verwenden durfte, kündigt der gegenüber DWDL.de den Gang vor den Bundesgerichtshof an. np ) - Eine führende Menschenrechtlerin der Vereinten Nationen übte heute in Brüssel klare Kritik an einem Vorschlag der EU-Kommission zur Terrorbekämpfung. Dieser schaffe eine allzu breite Definition von Terrorismus, was viele legale Inhalte aus dem Netz fegen könnte. Die EU schaffe damit ein schlechtes Vorbild für den Rest der Welt, beklagte die irische Juristin Fionnuala Ní Aoláin. dlfk ) - Wer das Online-Lexikon Wikipedia häufig nutzt, dem wird es aufgefallen sein: Derzeit sind es mehr als 3500 Artikel als "veraltet" markiert. Für den Kulturwissenschaftler Michael Seemann ist das ein Ausdruck der Krise der digitalen Gesellschaft. turi2 ) - Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Programmstein: Netzpolitik.org veröffentlicht das umstrittene Framing-Gutachten der ARD mit sprachlichen Tipps für die Argumentation in Beitragsdebatten. Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wehling empfiehlt "moralische" Argumente statt reine Fakten und verfasst Slogans wie "Gutes sehen statt Brot und Spiele fürs Volk". Aus "urheberrechtlichen Gründen" sei die ARD gegen die Veröffentlichung des Gutachtens. sz ) - Elisabeth Wehling hat das umstrittene ARD-Papier erstellt. Ein Gespräch über interne und öffentliche Begriffe. faz-€ ) -Aus wissenschaftlicher Perspektive steht das Framing-Gutachten der ARD auf dürftigem Fundament. Das popularisierte Konzept mag gerade in Mode sein. Doch es beruht auf einer sehr schlichten Vorstellung vom Wesen politischer Debatten. Von Oliver Weber taz ) - Drei Boulevardblätter der DuMont-Mediengruppe sollen wohl gebündelt werden. Andere Titel könnten verkauft werden. Der Aufschrei ist laut. mee ) - Grosso-Beobachter melden ernüchternde Verkaufszahlen in Testgebieten ndr ) - Was ZDF-Reporter Anton Jany vor nun zehn Jahren in Winnenden erleben musste, hat den Reporter zwischenzeitlich in die Verzweiflung getrieben. "Ich habe nach Winnenden überlegt, ob ich meinen Job als Journalist an den Nagel hänge, weil ich es persönlich nicht ertragen habe", sagt Jany heute. 2009 war er für das ZDF vor Ort. Mit den Toten und dem Leid der Trauernden müsse ein Journalist umgehen, so wie Polizisten und Rettungskräfte. Ihn habe aber "das Drumherum" belastet: "Ich habe irgendwann einen Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ich möchte mit dieser Berufsgruppe, die jetzt hier auftritt, nichts zu tun haben." dlfk ) - Ben Hecht war nicht nur ein Drehbuchautor, der zwei Oscars erhielt, sondern auch Schriftsteller, Stückeschreiber und Sensationsreporter. Auch wenn er in Hollywood arbeitete, verachtete er die Traumfabrik. Vor 125 Jahren wurde Hecht in New York geboren. sp ) - Er spielte mit The Cure und mit Iggy Pop, arbeitete erfolgreich als Session-Musiker mit den Sex Pistols und Peter Gabriel. Nun ist der britische Schlagzeuger Andy Anderson im Alter von 68 Jahren gestorben - Erst vor wenigen Tagen hatte Andy Anderson seine schwere Krebserkrankung auf Facebook bekannt gegeben und noch Hoffnung signalisiert: Gerade werde über eine möglichen Behandlung entschieden. "Hoffentlich kann ich euch in den kommenden Tagen etwas über die Ergebnisse mitteilen." Dazu kam es nicht mehr: Am Dienstag ist der britische Musiker im Alter von 68 Jahren gestorben.." ( Klappentext dlfk ) - In Wien ist heute wieder Opernball. Der spielt auch in dem Roman "Rechtswalzer" des Schriftstellers Franzobel eine besondere Rolle. Im Interview spricht Franzobel von einem massiven Rechtsruck und "faschistischen Tendenzen" in Österreich.20:15 Uhr - ORF - Live aus der Wiener Staatsoper