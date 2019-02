Aktualisiert

" (13:00 Uhr hor ) - : Axel-Springer-Boss Mathias Döpfner vermisst Klartext-Debatten in den Medien - und zieht ein erstes Resümee beim selbsternannten Klartext-Magazin Bild Politik. Derweil sieht er die Vielfalt bei Regionalzeitungen schwinden, auch wegen des Mindestlohns. Deshalb will Döpfner Steuererleichterungen; diese seien mitnichten Subventionen. Auch verlagsinterne Querfinanzierungen lehnt er ab. Und nun? Trotz allem wächst sein Optimismus. welt ) - Angeblich sollen die Zeitungen des DuMont-Verlags zum Verkauf stehen. Das wäre ein harter Schlag - für die Medienwelt und die Stadt Köln. Doch noch gibt es offene Fragen. sp ) - Weg mit "Express", "Berliner Zeitung" und "Morgenpost": DuMont will alle Regionalzeitungen abstoßen. Konstantin Neven DuMont, Sohn des verstorbenen Patriarchen, spricht über das Vorhaben - und kritisiert den Vater. turi2 ) - DuMont will den Kölner "Express", die "Hamburger Morgenpost" und den "Berliner Kurier" 8turi2) - in einer Dachgesellschaft zusammenfassen, hört Kai-Hinrich Renner. So wolle der Verlag gleichzeitig Personal abbauen und dem Tarif entgehen. Für potenzielle Käufer könnte die Maßnahme die Attraktivität der drei Boulevardblätter steigern, schreibt Renner. DuMont wolle zu diesem Zweck auch Express.de zu einem bundesweiten Boulevard-Portal ausbauen - und einzig in Norddeutschland an Mopo.de festhalten. bb ) - Wie sicher ist es, dass die Verlage ihr Geld bekommen? Was passiert mit den KNV-Webshops? Wann und wie informiert das insolvente Unternehmen seine Kunden über die Entwicklung des Geschäftsbetriebs? Darüber gibt der vorläufige Insolvenzverwalter Tobias Wahl im Interview Auskunft. mdr-video ) - KNV-Insolvenz aus Sicht eines Buchhändlers und Insolvenzverwalters np ) - Die EU-Urheberrechtsreform in der jetzigen Form wird eine automatisierte Inhaltskontrolle bringen. Diese Uploadfilter könnten nicht nur der Grundstein für eine Zensurinfrastruktur sein, sie sind auch aus datenschutzrechtlichen Gründen bedenklich. Die EU solle darlegen, wie die Reform ohne Uploadfilter umgesetzt werden könne, fordert der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber. hei ) - Nach den EU-Staaten hat der federführende Rechtsausschuss im Parlament grünes Licht für die Urheberrechtsnovelle gegeben. Das Plenum stimmt als letztes ab. dlfk ) - Gespräch mit Rocko SchamoniEr war eine Reeperbahn-Legende, aber kein normaler Bordellbetreiber - Wolli Köhler wollte den ersten kommunistischen Puff der Welt führen. Der Sänger und Schriftsteller Rocko Schamoni hat ihm mit "Große Freiheit" einen Roman gewidmet." ( Klappentext ) - dlf ) - Roberto Saviano ist einer der bekanntesten italienischen Journalisten, weltweit. Seit seinen Enthüllungen über die Mafia lebt er unter Polizeischutz - doch den stellt Matteo Salvini inzwischen infrage. Auch anderen kritischen Journalisten droht der Innenminister. Von Thomas Migge mw ) - Immer mehr Unternehmen organisieren ihre Kommunikation in einem Newsroom. Was bringt das? Sieben Verantwortliche aus unterschiedlichen Branchen nehmen Stellung und erklären, warum der Newsroom mehr ist als nur ein Grossraumbüro mit Flachbildschirm. rog ) - Reporter ohne Grenzen appelliert an globale Internet-Plattformen, sich dem Druck der russischen Regierung zu widersetzen und die Meinungsfreiheit zu verteidigen. Der Suchmaschinenanbieter Google setzt seit einigen Wochen die Zensurforderungen der russischen Medienaufsicht um und entfernt verbotene Inhalte aus seinen Suchergebnissen. Facebook und Twitter sollen durch Gerichtsverfahren und Geldstrafen dazu gebracht werden, mit den Behörden zu kooperieren. Zur gleichen Zeit diskutiert die Staatsduma über einen Gesetzentwurf, um russische Internetnutzerinnen und -nutzer bei Bedarf vom weltweiten Netz zu trennen. nzz ) - Im Zürcher Unionsverlag ist die ganze Welt zu Hause; nun schliesst er sich mit einem Haus zusammen, dessen Fokus insbesondere auf der deutschsprachigen Literatur liegt. Der Frankfurter Verlag weissbooks.w wird weiterhin selbständig arbeiten, doch Synergien und Erfahrung sollen beiden Unternehmen nützen."Desillusion ist unser Trost" dlfk ) - Gedichte, Prosa, Kinder und ein Whiskyladen verbinden Eva Sichelschmidt und den Büchner-Preisträger Durs Grünbein. Das schreibende Ost-West-Paar liest sich gern vor - und pendelt zwischen Berlin und Rom. - Ist es Last oder Lust, wenn beide von der schreibenden Zunft sind? Wenn der eine ein berühmter Dichter ist und die andere erst einen Roman geschrieben hat? Durs Grünbein und Eva Sichelschmidt stört das nicht. Im Gegenteil: das Paar liebt die Literatur und liest sich gern vor. Und in ihren Berliner Whisky & Cigar Laden lädt Eva Sichelschmidt auch Schriftsteller ein, unter anderem ihren Mann Durs Grünbein -"Als welthistorisches Ereignis zeigt sich der Widerspruch zwischen Realität und Traum im Untergang eines Staates, der DDR, und den Metamorphosen seiner Gesellschaft bis heute. Ein häufiges Thema in der Lyrik und Prosa von Durs Grünbein. An den Gegensätzen von Freiheit und Solidarität auf der einen Seite, Hass und Spaltung auf der anderen, an Deutschland und Europa entwickelt der Autor in seinem neuen Buch ,Aus der Traum (Kartei)' seine Idee eines fantasiegeleiteten Widerstands gegen den Fetisch kruder Realität. Wo aber lägen Traum und Wirklichkeit näher beisammen als in der Kunst? ..." ( Programmankündigung