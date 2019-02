Aktualisiert

." (13:00 Uhr Paris Match | Hospitalisé d'urgence lundi soir, Karl Lagerfeld est mort ce mardi matin. Il dirigeait la maison de haute couture Chanel depuis 1983. dlfk ) - Er war einer der berühmtesten Deutschen der Welt. Seine Markenzeichen: der streng nach hinten gebundene Zopf, die schwarze Sonnenbrille und die äußerst schnelle, sich überschlagende Sprache. Nun ist Karl Lagerfeld im Alter von 85 Jahren gestorben. sz ) - Die Wikipedia ist eine der wenigen großen Erfolgsgeschichten des kollaborativen, freien Internets. Plattformen wie Google und Amazon spenden in Millionenhöhe, profitieren jedoch auch massiv von den kostenlos zur Verfügung gestellten Daten. Bedroht diese Beziehung die Unabhängigkeit des Online-Lexikons? mee ) - Netzaktivisten der Kampagne zur "Rettung des Internets" haben Justizministerin Katarina Barley (SPD) eine Petition zum EU-Urheberrecht überreicht. Sie protestieren unter anderem gegen sogenannte Upload-Filter. mee ) - 18,8 Millionen Deutsche zahlen bereits für kostenpflichtige Streamingdienste. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle GfK-Studie. Im Vergleich zum dritten Quartal konnten Streamingangebote in Deutschland ein Plus von 14 Prozent verzeichnen. Die meisten Nutzer streamen über Netflix und Amazon. Hier verbringen die Streamer neun von zehn Stunden. Mit einem Anteil von 13 Prozent war "The Walking Dead" im vierten Quartal die meistgestreamte Serie. mee ) - aber 0 Dollar Steuern gezahlt taz ) - Die katholische Kirche will Kameraleuten und Fotografen genaue Vorgaben für Aufnahmen machen. Der Deutsche Journalisten-Verband kritisiert dies. wuv ) - Es ist die höchste Zahl an Arbeitsplatzverlusten seit 2009. Und der Trend dürfte sich in diesem Jahr sogar noch verstärken. t-o ) - Facebook hat mehrere von Berlin aus gesteuerte Seiten geschlossen. Es geht um fehlende Transparenz. t-online.de hatte die Verflechtungen mit dem russischen Staat enthüllt. bb ) - Die Verlage stecken in einem Dilemma: Keine Ressourcen, sich mit KI zu beschäftigen, obwohl das Veränderungspotenzial als riesig eingeschätzt wird. "Am Ende könnte das dazu führen, dass nicht Branchenexperten über die Zukunft der Branche entscheiden, sondern Technologieunternehmen", meint KI-Experte Holger Volland. sp ) - Oft gilt in sozialen Netzwerken: Viel hilft viel. Das stimmt längst nicht mehr, sagt Professor Julian Kawohl. Eine neue Studie hat ergeben, dass man mit Zurückhaltung punkten kann. Und mit dem richtigen Netzwerk. futur ) - Facebook hat nach Einschätzung des britischen Parlaments "vorsätzlich und wissentlich" gegen Datenschutz- und Wettbewerbsrecht verstoßen. fk ) Henrik Ibsens Stück "Die Wildente" fragt nach dem Wert der Wahrheit im Leben einer Familie. Burkhard C. Kosminski, seit kurzem Intendant des Schauspiel Stuttgart, hat Elmar Goerdens Inszenierung aus Mannheim an seinen neuen Wirkungsort mitgenommen. Thomas Rothschild sah die Premiere. hei ) - Unternimmt Google zu wenig gegen Falschnachrichten? Auf der Münchener Sicherheitskonferenz hat das Unternehmen seine Maßnahmen vorgestellt. turi2 ) - Finanzämter ziehen von Mittelständlern Steuern ein, weil sie Google & Co nicht zu fassen kriegen, berichtet das ZDF-Magazin Frontal 21. Erste Finanzbehörden in Bayern hätten von Digitalfirmen und E-Commerce-Anbietern 15 % Quellensteuer auf ihre Zahlungen für Werbung an Google und andere Online-Giganten gefordert. Der Fiskus wolle nicht nur Geld für die Zukunft, sondern bis zu sieben Jahre rückwirkend. Die deutschen Firmen sollten sich ihr Geld, teilweise mehrere Mio Euro, von Google & Co zurückhholen, so die Theorie. Praktisch unmöglich. hei ) - Wer glaubt, die Erde sei eine Scheibe, hat diese Auffassung meist von YouTube-Videos übernommen. Das hat eine wissenschaftliche Studie ermittelt.