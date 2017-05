Aktualisiert

Für Zeitungsfans sind die jüngsten Zahlen der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern, kurz IVW, ein Schock. Die Auflagen der von ihnen so geschätzten papierenen Leckerbissen rauschten zuletzt weiter in den Keller. Von Mark-Stefan Tietze

" (12:00 Uhr dlfk ) - Google, Apple, Facebook und Amazon - diese vier großen Konzerne beherrschen nicht nur die globale Ökonomie, sie formen auch die Medienlandschaft in Deutschland mit. Wohin entwickelt sie sich? Muss die Politik stärker eingreifen? Wie lässt sich Meinungsvielfalt im 21. Jahrhundert sicherstellen? hor ) - Die veränderte Mediennutzung beschleunigt den Verlust von Vertrauen in die klassischen Medien. Dies ergibt eine vom Verein "Haus der Pressefreiheit" erstellte Meta-Analyse der Mediennutzung von 1970 bis heute. Und auch der Kanal scheint relevant. fr ) - Glaubt man Donald Trump, geht es mit der ungeliebten New York Times wirtschaftlich bergab. Jetzt meldet die Zeitung hohe Gewinne und den stärksten Abo-Zuwachs ihrer Geschichte. taz ) - Der neueste Medientrend: Deutschland liest zaghaft wieder Print und will seine Nachrichtenbedürfnisse schwarz auf weiß befriedigt sehen. - sp ) - Mehr als 200 Schriftsteller aus aller Welt, darunter vier Nobelpreisträger, unterstützen die Forderung des Internationalen Literaturfestivals Berlin, nach 16 Jahren Bestehen institutionell gefördert zu werden.Nachträge zum gestrigen ... ndr-video ) - Welche Bedeutung hat die Pressefreiheit in Europa? Ist sie etwas Selbstverständliches? ZAPP hat dazu einige Journalisten gefragt ... (01.17 Min.) dlfk ) - Die Medienexpertin Marlis Prinzing plädiert für die Einführung eines Digitalrats nach dem Vorbild des Presserats: Als Anlaufstelle für Probleme rund um die Digitalisierung. Das betreffe auch private Nutzer, die ebenso Verantwortung für publizierte Inhalte übernehmen sollten. ndr-video ) - Pressefreiheit ist keine Selbstverständlichkeit, sagte der Türkei-Korrespondent Maximilian Popp. Anja Reschke sprach mit dem Spiegel-Mitarbeiter über seine Arbeit in der Türkei. (09.51 Min.) taz ) - Der NDR hatte angeregt, dass die ARD-Intendanten einen offenen Brief für Deniz Yücel im TV vorlesen. Die konnten sich nicht überwinden. zeit ) - Was bedeutet der Tag der Pressefreiheit heute in der Türkei? Das Satireportal wagt die Opposition gegen die Regierung Erdoğan - angstfrei und respektlos. Von Çiğdem Akyol, Istanbul dtj ) - Die Pressefreiheit wird in vielen Ländern der Welt eingeschränkt, in einigen Ländern sogar aktiv bekämpft. Das gilt auch immer häufiger für Demokratien. Laut "Reporter ohne Grenzen" sind die Entwicklungen in der Türkei alarmierend. dlfk ) - Anlässlich des Tages der Pressefreiheit gab es am Mittwoch ein Konzert am Brandenburger Tor. Viele Musiker waren gekommen, unter ihnen Peter Licht und die Antilopen Gang. Allen ging es um den Journalisten Deniz Yücel und seine mehr als 100 Kollegen, die in der Türkei in Haft sind ndr-video ) - Die BBC zwischen zwei Fronten: Brexit-Befürworter kritisieren die BBC wegen ihrer Berichterstattung zum Brexit, die Gegner des EU-Austritts bemängeln die zurückhaltende Berichterstattung. Video (05:00 Min.) dlf ) - Israels neuer öffentlich-rechtlicher Rundfunk sollte längst auf Sendung sein. Doch kurz vor dem Start hat die Likud-Partei von Premier Benjamin Netanjahu eingegriffen: Sie setzte durch, dass der Sender keine eigene Abteilung für Politik, investigative Recherchen und Nachrichten bekommt. ndr-video ) - In Südosteuropa haben es kritische Journalisten nicht leicht. ZAPP zeigt anhand von drei Beispielen aus Serbien, Bulgarien und Rumänien, wie Journalisten dort arbeite - (06:09 Min.) ndr-video ) - Die regierungstreue Presse in Polen arbeitet sich gern an den zwei vermeintlichen Hauptfeinden Polens ab: Das sind das von Merkel geführte Deutschland und EU-Ratspräsident Tusk - (04:33 Min.) ndr-video ) - In Lettland ist die Zentrale von "Medusa", einer erfolgreichen russischen Nachrichten-Plattform im Internet. Russische Journalisten versorgen aus dem Baltikum ihre User mit Informationen - (03:26 Min.) 3sat-video ) - P.E.N. America ist eine Vereinigung von Schriftstellern, der es nicht nur um die Förderung von Literatur geht, sondern auch um die Verteidigung des freien Wortes. Jedes Jahr lädt der P.E.N. America internationale Schriftsteller ein, um aktuelle Debatten zu führen. 2017 stand das Treffen in New York unter dem Motto "Freedom To Write". Seit Donald Trump US-Präsident ist, ist die freie amerikanische Presse zunehmend unter Beschuss und muss sich mit Fake News und Lügenvorwürfen auseinandersetzen. Anlässlich des Internationalen Tags der Pressefreiheit am 3. Mai haben wir mit dem US-amerikanischen Schriftstellerpaar Paul Auster und Siri Hustvedt über das freie Wort gesprochen. dlf ) - Noch immer treffen sich jeden Montag in Dresden Anhänger der "Pegida"-Bewegung. Journalisten, die über die Demonstrationen berichten wollen, werden dort wüst beschimpft und angegriffen. Viele ziehen inzwischen Konsequenzen. dlfk ) - Kritische Berichterstattung ist seit je her riskant - auch in Deutschland. Dabei drohen Journalisten nicht nur Prozesse von oben: Im Umfeld von Pegida kommt es auch immer zu tätlichen Übergriffen. Ein Reporter hat dies am eigenen Leib zu spüren bekommen. dlfk ) - Penck war Zeitgenosse von Baselitz, Lüpertz, Polke und Immendorff und galt als Vater der "Neuen Wilden". Künstlerkollege Olaf Nicolai bewundert Pencks genauso expressive wie nachdenkliche Künstlerpersönlichkeit.Liebe Leserin, lieber Leser,vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, wie es der Perlentaucher schafft, allein von Werbung zu leben? Eben weil es auch Sie gibt. Wir wollen uns nicht hinter Bezahlmauern verschanzen. Aber wir freuen uns, wenn Sie unsere Leistung freiwillig honorieren möchten. + Sie helfen uns auch, wenn Sie Ihre Bücher mit buecher.de in unserem Shop bestellen. Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre PerlentaucherDie Autoren-Plattform zehnseiten.de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dlfk ) - Ein Großmaul schürt die Ängste des kleinen Mannes, wird in Windeseile zum US-Präsidenten und entkernt die Demokratie. Wer Sinclair Lewis' Satire "Das ist bei uns nicht möglich" heute liest, fühlt sich gespenstisch an die Gegenwart erinnert. Verfasst wurde sie bereits 1936. Jetzt wurde sie neuveröffentlicht. - Rezensiert von Gabriele von Arnimxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dlf ) - Am 8. April 2017 beginnt die documenta 14 in Athen - und zieht im Juni dann weiter nach Kassel. Jeweils 100 Tage wird sie in den beiden Städten zu sehen sein. dra ) - Die documenta 14, die große zeitgenössische Kunstschau, findet dieses Jahr zum ersten Mal in Athen und in Kassel statt. Darüber sind nicht alle Kasseler begeistert, denn nun muss sich Kassel die Aufmerksamkeit des Kunstpublikums mit der griechischen Hauptstadt teilen. dlf ) - Die erste Documenta in Athen stößt in der Kunstszene der Stadt auf unterschiedliche Reaktionen. shz ) - Am 10. Juni beginnt die documenta in Kassel. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, besonders intensiv wird am "Parthenon der Bücher" gearbeitet. dra ) - Produktion: documenta 14/Deutschlandradio Kultur 2017 - Länge: 36'58 - (Ursendung) dlfk ) - 1917 sorgte Marcel Duchamp mit einer gewagten Aktion für Aufsehen: Er reichte ein umgedrehtes Urinal für eine Ausstellung als Objekt an. Die Ablehnung kam prompt. Keine Kunst, hieß es. Danach entbrannte eine Kontroverse darüber, was Kunst ist und was nicht - sie wirkt bis heute. dlfk ) - Wie soll das Radio der Zukunft aussehen? Darüber machte sich Walter Benjamin schon in den 20er- und 30er-Jahren Gedanken. Reine Unterhaltung lehnte er ab. Einen wichtigen Auftrag sah Benjamin darin, die "Konsumentenmentalität" des Publikums zu verändern, zeigen seine Rundfunktexte. - mehr hier dlfk ) - Jazz ist vielfältig und niemand kann mehr genau sagen, was alles dazu gehört und wo die Grenzen verlaufen. Das nutzt das Festival XJAZZ in Berlin. "Wir erforschen die Ecken des Genres", sagt Sebastian Studnitzky, künstlerischer Leiter des Festivals.Graf Yoster ist sp ) - Er war einer der ersten deutschen TV-Ermittler: Lukas Ammann. Als Ermittler in der Serie "Graf Yoster gibt sich die Ehre" erreichte er Kultstatus ...Das Bayerische Fernsehen wiederholt die Serie: Nächste Folge "Brandung in Rot" (1968) in der Nacht auf Sonntag, 07.05.2017 um 00:25 Uhr gue ) - Mit über 200 Autoren & 450 Leseterminen