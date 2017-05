Aktualisiert

"Am Ende sind wir alle gleich und müssen gehen." (12:30 UhrDenis Yücel am Tag der Pressefreiheit(d lfk-audio ) - Gespräch mit Doris Akrap, Tageszeitung taz (8:27 Min) - Mehr als ein Dutzend Musiker und Prominente zeigen Solidarität mit dem in der Türkei inhaftierten "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel. Am 3. Mai protestieren sie deshalb in Berlin für die Pressefreiheit. dlfk ) - Demokratie lebt von freier Berichterstattung - doch in vielen Ländern kann von freier Presse nicht die Rede sein. Journalisten werden verfolgt, eingesperrt oder gar getötet. dlf ) - Am internationalen Tag der Pressefreiheit fordert UNO-Generalsekretär Antonio Guterres ein Ende aller Repressionen gegen Journalisten. Besonders im Fokus steht in diesem Jahr die Türkei, wo mehr als 150 Journalisten in Haft sind. Und auch die Lage in Ungarn bietet weiter Zündstoff. dlf ) - Unter dem Titel "Kritische Geister für kritische Zeiten" zeigt die Auswahl Cartoons berühmter Zeichner aus verschiedenen Ländern. dlf ) - 150 Journalisten in Haft, 156 Medienhäuser geschlossen hb ) - Amnesty fordert Freilassung inhaftierter JournalistenWie ein Grundrecht zum Thema in der Kleinstadt wird dlf ) - Eines der gefährlichsten Länder für Journalisten dlf ) - Regierung verschärft Kontrolle von Online-Medien dlf ) - Journalisten und Blogger in doppelter Gefahr dlf ) - Online-Angebote gegen Verschwörungstheorien und Falschmeldungen sind für den Grimme Online Award 2017 nominiert worden. sz ) - Sieben Parteien, 5000 Nutzer, eine Million Likes: Eine große SZ-Datenrecherche hat die politische Landschaft auf Facebook vermessen - drei zentrale Thesen aus dem Datensatz. brp ) - Der Autorenverbund VG Info, der aus Urheberperspektive über Neuigkeiten zu Verwertungsgesellschaften, Gesetzgebung und Rechtssprechung informiert, vermeldet zwei neue Klagen gegen die VG Wort aus Urheberkreisen. Gegenstand der beim Amtsgericht München eingereichten Klagen ist die Rückabwicklung der rechtswidrigen Ausschüttungen an Verlage aus den Jahren 2012 bis 2015. hhab ) - Neun gefeierte Romane hat Thomas Pynchon veröffentlicht, jedes Jahr wird er erneut für den Literaturnobelpreis gehandelt - aber wie der US-Autor aussieht, weiß so gut wie niemand. Auf jahrzehntealten Fotos sind eine dunkle Haartolle und hervorstehende Schneidezähne zu erkennen. In den 90er-Jahren soll er noch einmal als weißhaariger Familienvater abgelichtet worden sein - aber war er es wirklich? Von Christina Horsten dlfk ) - Die Debatte um eine wie auch immer geartete Leitkultur verläuft unproduktiv. Kehrt man die Perspektive um, ließe sich aber fragen: Enthalten die Thesen das, was Migranten über Deutschland und die Deutschen zu ihrem eigenen Nutzen wissen sollten? Dienen sie der Orientierung für Neuankömmlinge? Von Arno Orzessek dlfk ) - Wir sind nicht Burka, wir lesen Goethe und Schiller und geben uns zur Begrüßung die Hand - das sind einige Eckpunkte aus Innenminister de Maizières Zehn-Punkte-Katalog zur deutschen Leitkultur. Wir fragen Kulturwissenschaftler Thomas Hecken nach dem Kulturbegriff des Ministers. dlfk ) -Matthias Greffrath liest ein Bild: Rückansicht des Goethe-und-Schiller-Denkmals auf dem Weimarer Theaterplatz. Als hätten die beiden sich abgewandt ob des "Wir sind nicht Burka"-Vorstoßes von Bundesinnenminister de Maizière. So liest der Publizist Matthias Greffrath das in der "FAZ" erschienene Bild. dlf ) - Aus früheren Debatten über eine Leitkultur hätte man eigentlich lernen können, dass sie nicht wirklich zielführend seien, sagte der CDU-Politiker Ruprecht Polenz im DLF. Denn wer definiere, was Leitkultur sei? "Wir sollten zum Ausdruck bringen, dass man in aller Verschiedenheit in Deutschland gut zusammenleben kann", sagte Polenz. dlfk ) - Der Meinungsforscher und Politikberater Richard Hilmer bezweifelt, dass der Leitkultur-Vorstoß von Innenminister de Maizière der CDU bei den anstehenden Wahlen hilft. Denn er lenke den Blick auf Merkels "Achillesferse": die Migrationspolitik. Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre PerlentaucherDie Autoren-Plattform zehnseiten.de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dlf ) - Schein-Transparenz durch Twitter, fragwürdige unrechtmäßige Dekrete, tatsächlicher und geistiger Mauerbau, Elite- und Kunstfeindlichkeit sowie erhebliche Mittelkürzungen im Kulturbereich sind erste Anzeichen eines neuen konservativen Kulturkampfes in den USA unter Präsident Donald Trump. Gibt es so etwas wie ein Kulturprogramm?xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dlf ) - Am 8. April 2017 beginnt die documenta 14 in Athen - und zieht im Juni dann weiter nach Kassel. Jeweils 100 Tage wird sie in den beiden Städten zu sehen sein. dra ) - Die documenta 14, die große zeitgenössische Kunstschau, findet dieses Jahr zum ersten Mal in Athen und in Kassel statt. Darüber sind nicht alle Kasseler begeistert, denn nun muss sich Kassel die Aufmerksamkeit des Kunstpublikums mit der griechischen Hauptstadt teilen. dlf ) - Die erste Documenta in Athen stößt in der Kunstszene der Stadt auf unterschiedliche Reaktionen. shz ) - Am 10. Juni beginnt die documenta in Kassel. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, besonders intensiv wird am "Parthenon der Bücher" gearbeitet. dra ) - Produktion: documenta 14/Deutschlandradio Kultur 2017 - Länge: 36'58 - (Ursendung) dlf ) - Mit der Weltpremiere des Märchens "Der Sandmann" in einer Inszenierung von US-Starregisseur Robert Wilson werden die diesjährigen Ruhrfestspiele in Recklinghausen offiziell eröffnet. gue ) - Mit über 200 Autoren & 450 Leseterminen