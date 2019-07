" (Cover-Check mee ) - "Braune Schläfer"-"Spiegel", Trump-"stern" und Fisch-"Focus" nr ) - Tageszeitungen erreichen in Deutschland täglich mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Insgesamt verliert die Printbranche aber erneut Leser. Einige Titel gewinnen gegen den Trend an Reichweite.(bb) - Die US-Regierung will die Wettbewerbspraktiken großer Tech-Konzerne untersuchen. Im Fokus der Ermittlungen dürften Amazon, Facebook und Google stehen. sp ) - Die US-Handelsaufsicht schließt einen Vergleich mit Facebook: Das Unternehmen zahlt eine Rekordsumme und installiert ein neues Aufsichtsgremium. Künftig will Facebook seine "Arbeitsweise grundlegend überdenken". mee ) - Der deutsche Zahlungsdienstleister Wirecard hat schwere Anschuldigungen gegen die britische "Financial Times" erhoben. Das Unternehmen behauptet, dass Mitarbeiter der Wirtschaftszeitung mit Aktienspekulanten gemeinsame Sache gemacht haben. Im MEEDIA-Interview erklärt "Handelsblatt"-Investigativchef Sönke Iwersen die Hintergründe des spektakulären Falls. nr ) - Der WDR hatte nach der Morddrohung Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Es wird nun wegen mutmaßlicher Bedrohung ermittelt. turi2 ) - Der chinesische Gigant Alibaba öffnet seine Großhandels-Plattform für Verkäufer aus den USA. Sie können ihre Produkte nun über alibaba.com an Millionen Kunden verkaufen. cap ) - Eine aktuelle Studie der Europäischen Kommission zeigt, in welchen Ländern die digitale Transformation Fortschritte macht und wo es noch hakt(Illustriert) epd ). Mehr als vier Jahre nach dem Tod von Günter Grass veröffentlicht der Göttinger Steidl Verlag eine neue Ausgabe von dessen umstrittenem Roman "Ein weites Feld". Das Buch mit einem Vorwort von Daniel Kehlmann erscheint im August, wie der Verlag am Mittwoch mitteilte. Anlässe seien der bevorstehende 30. Jahrestag des Mauerfalls und der 200. Geburtstag des Schriftstellers Theodor Fontane am 30. Dezember.