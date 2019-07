Aktualisiert

+ Der besondere Hörtipp

." (13.00 Uhr dlf ) - Jedes Jahr veröffentlicht "Reporter ohne Grenzen" seine Rangliste der Pressefreiheit. Auf den besten Rängen finden sich auch Länder, über die selten berichtet wird, in denen es aber besser um die Pressefreiheit bestellt ist als erwartet. sz ) - Die "LA Times" meldet ein Ereignis, das vor 94 Jahren stattfand: Weil Nachrichten immer häufiger automatisiert verfasst werden, drängt die Frage nach der Verantwortung, wenn dabei etwas schiefgeht. dlfk ) - Zwei Leipziger Kitas hätten geplant, Schweinefleisch zu verbieten - mit ihrer Berichterstattung hat die "Bild" eine bundesweite Debatte ausgelöst. Ein Vorwurf an die Zeitung selbst lautet: Sie schüre einmal mehr Ressentiments. Verfolgt das Blatt eine antimuslimische Agenda? jetzt ) - Warum das Funk-Format mit Franziska Schreiber problematisch ist. zeit ) - Die rechtsextreme Gewalt dieses Sommers kommt nicht überraschend. Sie ist in einem politischen Klima entstanden, das gefährlich an die Neunzigerjahre erinnert. kon ) - Und machte nach dem Krieg weiter Karriere: 16 Jahre lang war Giselher Wirsing Chefredakteur von "Christ und Welt". Kontext veröffentlicht exklusiv vorab ein Kapitel aus dem zehnten und letzten Band der Reihe "Täter, Helfer, Trittbrettfahrer" über NS-Belastete aus dem heutigen Baden-Württemberg.Staatspreis stand ) - Am Freitag nimmt der umstrittene französische Autor Houellebecq in Salzburg den Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur entgegen wdr ) - Sie passen einfach zu perfekt zum eigenen Kulturpessimismus. Wie soll man da die Augen vor diesen Zahlen verschließen, die gestern die Runde gemacht haben: In den Jahren 2011 bis 2017 sind 259 Menschen ums Leben gekommen, als sie versucht haben, ein Selfie von sich zu machen. Das waren fünfmal so viele Todesfälle, wie bei Angriffen durch Haie - da kamen im selben Zeitraum nur 50 Menschen ums Leben. nds ) - Hält die Digitalisierung, was uns die Medien immer wieder versprechen? Zweifel sind erlaubt. Sicher hilft uns die Informationstechnologie, Inhalte zu verbreiten, auszutauschen und rasch und einigermaßen problemlos zu finden - Aktivitäten, die vor dreißig Jahren noch ausgesprochen mühevoll waren. Doch diesen Errungenschaften des Computerzeitalters stehen Gefahren gegenüber, von denen kaum gesprochen wird. Von Wolfgang Teubert. bb ) - Der Fachbuchhandel vor Ort ist durch keinen Onlinehändler zu ersetzen. Persönliche Ansprache, schneller Service und ein hochkarätiges Sortiment sorgen für Zulauf und Umsatz - das erlebt Michael Kozinowski täglich. bb ) - Auf den steigenden Markt- und Erwartungsdruck reagieren die Wirtschaftsverlage kreativ und dynamisch. Nicht nur Arbeitsprozesse und die Zusammenarbeit mit den Autoren verändern sich, sondern auch die Bücher: Sie werden lockerer, bunter, leichter zugänglich brp ) - Die Amazon-Geschenkaktion in Kooperation mit der Stiftung Lesen hat in der Branche für Kritik gesorgt. Moniert wird, dass der unabhängige Buchhandel nicht einbezogen werde. Jetzt meldet sich der Börsenverein zu Wort - und kündigt Konsequenzen an dlf ) - Die "Stiftung Lesen" will zum Weltkindertag im September zusammen mit dem Internethändler Amazon eine Million Märchenbücher verschenken. Dass die kleinen Buchhandlungen dabei außen vor bleiben, kritisiert Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer der Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. sp ) - Die Band The 1975 will ein Signal für Klimaschutz setzen. In ihrer neuen Single tauchen deshalb Teile aus einer Rede von Greta Thunberg auf - die Klimaaktivistin ruft darin zu zivilem Ungehorsam auf. Deutsclandfunk Kultu r - Die Lange NachtHerman Melvilles Figuren wie etwa Kapitän Ahab aus "Moby Dick" oder Bartleby, Benito Cereno und Billy Budd haben heute ihren festen Platz in der Weltliteratur. Ihr Autor allerdings war, als er 1891 starb, nahezu vergessen - zeitgenössische Kritiker verrissen seine Werke.