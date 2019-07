Kalenderblatt für den 24.7.2019



tw ) - Im Kanzleramt des ehemaligen österreichischen Regierungschefs #Kurz wurde einem Bericht des @falter_at zufolge gründlich aufgeräumt. Die Justiz ermittelt wegen Vernichtung von Beweismitteln. dlfk ) - Ausprobieren, wie etwas gehen könnte: Darin erkennt der Hirnforscher Gerald Hüther den Sinn des Spielens. Auch der lebenslange Lernprozess gelinge nur spielerisch, ohne Druck. Eine überraschende Sicht hat Hüther auf das Fußballspielen.

























Tegernseer Weg ohne Porsche

Abb. (c) Lüdde



Dies geschah auch an einem 24. Juli - u. a.

(jour21) - 25 Tote im Lötschberg-Tunnel - Machu Picchu entdeckt - Geburt von Cédric Dumont - Geburt von Ferdi Kübler - Erstbesteigung der Eigernordwand - "Vive le Québec libre" - Loveparade-Drama - "Jahrhunderthochwasser" im Emmental

... und das akustische Kalenderblatt

Bayern 2 + DeutschlandRadio Kultur + Deutsche Welle + WDR



+ Gedicht des Tages

von der lyrikzeitung

Philipp Otto Runge (1777 - 1810)

Liebster Perthes*

Es blüht eine schöne Blume, in einem weiten Land

die ist so seelig geschaffen, und wenigen bekant

Ihr Duft erfüllt die Thale, Ihr Glanz erleuchtet den Wald,

Und wenn ein Kranker sie siehet, die Krankheit weichet bald



wo kömmt im Morgenwinde, die blitzende Sonne her

was glüht am kühlen Abend, auf Bergen Wolken und Meer

die Bäche und Seen erglänzen, im klaren Mondenschein

Im Himmel sind unsre Hütten, drin glänzen Sternelein



drey Könige kamen gezogen, zu einem Heiligtum

der Stern stand über dem Hause, drin lag die süße Blum.

Wenn ich zwey Augen erblicke, die funkeln hin und her

So wünsche ich daß im Herzen, die süße Blümlein wär!

(Aus: Heimat und Freundschaft. Briefe von Philipp Otto Runge in der Urfassung. München: Langen / Müller, 1939, S. 47-50)

*Brief an Perthes: Wollgast den Januar 1807



Das Zitat des Tages

lieferte ub.hsu-hh.de



+ Hinweise +

