." ( fr ) - Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels fragt nach Leseinteressen und Leseförderung in Zeiten der Digitalisierung. von Cornelia Geißler dlfk ) - Der Online-Handel mit Lebensmitteln lebt von Vertrauen, sagt der KI-Experte Antonio Krüger. Der Verbraucher müsse sicher sein, dass gute Ware im Einkaufskorb landet. Ökologisch ist das Liefern von Lebensmitteln nicht - KI-Algorithmen könnten aber helfen, den Ressourcenverbrauch zu reduzieren. dlfk ) - Weil er zu spät zur Arbeit kam, ist Renald Luzier am Leben: Als Zeichner Luz arbeitete er 25 Jahre für die Zeitschrift "Charlie Hebdo", deren Redaktion einem Anschlag zum Opfer fiel. In dem Buch "Indélébiles" erzählt er von der Zeit vor dem Attentat. ard ) - Zahlreiche deutsche Medien haben eine fehlerhafte Angabe der "Bild am Sonntag" über rechtsextreme Gewalttaten übernommen. Die Zahlen liegen deutlich höher als dargestellt.Lokaljournalismus per Newsletter dlf ) - In Berlin hat jeder einzelne Stadtbezirk mehr als doppelt so viele Einwohner wie Heidelberg. Trotzdem wäre es sehr aufwändig und teuer, für jeden der zwölf Bezirke eine eigene Lokalzeitung anzubieten. Der "Tagesspiegel" setzt deswegen auf spezielle Newsletter - und hat damit Erfolg. sz ) - Die Online-Enzyklopädie bündelt das Wissen der Welt. Und muss um Glaubwürdigkeit kämpfen, weil sie zur Zielscheibe von professionell organisierter Schleichwerbung und PR-Schummeleien wird. üm ) - Wolfgang Bok (…) lehrt an der Hochschule Heilbronn strategische Kommunikation schreibt die "Neue Zürcher Zeitung" unter einem Gastbeitrag eben jenes Wolfgang Bok vom vergangenen Freitag. Der Mann versteht was von strategischer Kommunikation, denn sein Meinungsbeitrag ist ein Lehrstück darin. Strategisch kommuniziert Bok seine Sicht der Dinge - wo Fakten stören, macht er sie passend.Glosse von Gertraud Klemm stand ) - Vor dem heurigen Wettlesen in Klagenfurt: Wie viel Bachmann steckt im Bachmannpreis? Preisträgerin Gertraud Klemm über Literaturzirkus und den Kopf der Bachmann - derstandard.at/2000105221698/Morbus-Bachmann brp ) - Der Podcast des literaturcafe.de wird für vier Tage wieder zum Bachmannpreis-Podcast: Wenn vom 27. bis zum 30. Juni 2019 der Ingeborg-Bachmann-Literaturwettbewerb stattfindet, berichtet Wolfgang Tischer täglich direkt aus Klagenfurt von den 43. Tagen der deutschsprachigen Literatur. Im Podcast gibt es Interviews und Gespräche mit Jury-Mitgliedern, Autoren und. Podcast sind derzeit das Hype-Thema nicht nur in der Buchbranche. Der Bachmannpreis-Podcast des literaturcafe.de hat Tradition: Bereits zum neunten Mal berichtet Wolfgang Tischer täglich vom Wettlesen am Wörthersee. sz )- Vom Sudan über Venezuela bis Sri Lanka: Regierungen greifen immer häufiger in den Internet-Verkehr ein, bis hin zur kompletten Abschaltung. Alp Toker von der Organisation "Netblocks" erklärt, was da gerade passiert.(pp) - Sweden's Bonnier has announced a sweeping expansion in Europe of its BookBeat digital service, multiplying by seven times its former reach in terms of markets for audiobooks and ebooks.https://publishingperspectives.com/2019/06/sweden-bonnier-bookbeat-announces-24-market-european-expansion/ welt ) US-Politiker fordern, dass Tech-Konzerne die Bewertung von Nutzerinformationen offenlegen pp ) - Springer Nature reports on what it says is the first survey 'dedicated to understanding the views of book authors on open access across all subjects and regions.' nzz ) - Der Schriftsteller Franz Josef Czernin wohnt einsam in einem abgelegenen Tal. Allein ist er da nie: Denn er hat die Dichter um sich. Und Worte, aus denen sich immer neue ergeben. guard ) - From refugee camps to the 'hostile environment', these personal narratives and histories from Dina Nayeri, Jon Bloomfield and others are indispensable voll ) - Nachdem Felix Philipp Ingold vor zwei Jahren (in VOLLTEXT 3/2014) die literaturkritische Urteilsbildung und Urteilsbegründung der Klagenfurter Jury im Detail gewürdigt hat, unternimmt er nun den weiter ausgreifenden Versuch, den Status der deutschsprachigen Buchkritik mit Blick auf ihre Methoden, ihre Begrifflichkeit, ihre Präferenzen und Abneigungen vor Augen zu führen. Seine Darstellung lässt erkennen, wie eng inzwischen die wechselseitige Vernetzung von Rezensenten, Werbetextern, Lektoren, Juroren und - auch - Autoren geworden ist. dlfk-audio - 4:43 min ) - Von Sven Weingärtner