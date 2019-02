." ( mw ) - Suchmaschinen wie Google sollen eine Entschädigung zahlen für das Verlinken von Artikeln. So sieht es ein Gesetzesvorhaben der EU vor. Es verkennt die Mechanismen der digitalen Ökonomie. sp ) - Der neue Kompromiss zur EU-Urheberrechtsreform ist hochumstritten. In seinem Podcast diskutiert Sascha Lobo Leser-Reaktionen - und spricht mit Julia Reda von der Piratenpartei, einer der größten Gegnerinnen des Entwurfs. faz ) - Die Furcht vor "Social Bots" geht um. Sie ist so groß, dass manche Berichterstatter eine Studie über das Phänomen gründlich missverstanden haben. bb ) - Welche Aufgaben und Möglichkeiten hat der vorläufige Insolvenzverwalter? Wie priorisiert er die Aufgaben? Was passiert mit den aktuellen Geschäftsführern? Wie wird entschieden, ob das Unternehmen als Ganzes erhalten oder zerschlagen wird? Antworten von Christian Sprang, Justiziar des Börsenvereins. bb ) - KNV-Insolvenz: Rechtsanwalt Tobias Wahl ist vom Amtsgericht Stuttgart für alle Gesellschaften zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt worden. Wahl will sich mit seinem Insolvenzteam in Stuttgart und Erfurt zunächst einen Überblick verschaffen. bb ) - Der Börsenverein bereitet für seine Mitglieder einen Leitfaden anlässlich der KNV-Insolvenz vor. Vorsteher Heinrich Riethmüller ruft die Mitglieder zur Besonnenheit auf: "Wir gehen davon aus, dass der Insolvenzverwalter sehr schnell seine Arbeit aufnehmen wird." bb ) - Die KNV-Gruppe hat gestern beim Amtsgericht Stuttgart Insolvenz beantragt. Danach ging ein Beben durch die Branche. Wie geht es weiter? Welche Kettenreaktionen sind zu befürchten? Gibt es einen Notfallplan? Umfragen, Interviews, Analysen - lesen Sie alles zur KNV-Insolvenz in unserem Dossier! bb ) - KNV ist insolvent. Der Buchhandel ist schockiert - erlaubt sich aber keine Panik. So wie Klaus Kowalke von Lessing & Kompanie in Chemnitz wollen auch viele andere KNV die Treue halten, so lange es geht. zeit ) - Sagt man "Geflüchtete" statt "Flüchtlinge"? Ist "Mensch mit Migrationshintergrund" okay? Welche Moral steckt hinter den Worten? Darum geht es im ZEIT-WISSEN-Podcast.Von Esra Ayari, Hella Kemper und Max Rauner wz ) Weil der Bericht über die Damensitzung "nicht akzeptabel" gewesen sei, möchte der Wormser Liederkranz bei Fastnachtsterminen nicht mehr von unserer Kollegin besucht werden. haz ) - In Dresden soll es bei einem rechten Aufmarsch sowie einer Gegendemonstration wieder zu Behinderungen in der Medienberichterstattung gekommen sein. Die Dresdner Polizei nimmt dazu Stellung und geht jetzt den Vorwürfen nach. sz ) - Moritz Hürtgen hat über die Titanic seine Bachelorarbeit geschrieben. Jetzt darf er als ihr Chefredakteur darüber philosophieren, wo der Spaß aufhört - und wo er anfängt. ltk ) - In der Süddeutschen Zeitung vom 16. Februar 2019 meinte der Chefredakteur Kurt Kister (Eine fast heilige Johanna und stets politische Sängerin), dass das Konzert von Joan Baez in München vielleicht wichtiger sei als die Sicherheitskonferenz am selben Tag. Joan Baez repräsentiert ein anderes Amerika als Donald Trump, so deutet er an: "Sie ist immer noch so etwas wie die Verkörperung jenes guten Amerikas, das sich in den Sechziger- und Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts gegen Rassismus, Kriegspolitik und Ausbeutung im eigenen Land und auf der ganzen Welt stellte.2 Von Thomas Anz