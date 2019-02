Aktualisiert

+

+

+

." (Walther Rathenau)11:00 Uhr dlf ) - Die Reform des europäischen Urheberrechtes sei ein fatales Signal vor allem an die jüngeren Europäer, meint Falk Steiner. Denn sie interessiere sich offensichtlich nicht für deren Lebensrealität. Zudem gelinge es dem vagen Text nicht, die entscheidenden Streitpunkte zu lösen. bb ) - Am 13 Februar haben sich die EU-Mitgliedsstaaten und das Europäische Parlament im Rahmen der Trilog-Verhandlungen über die EU-Urheberrechtsrichtlinie geeinigt. Damit "sind wir auf dem Weg zu einem modernen und fairen Urheberrecht einen wichtigen Schritt vorangekommen", sagt Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins. np ) -Mit den Uploadfiltern wird Europa eine Technik einführen, die schnell in eine Kontroll- und Zensurinfrastruktur umzubauen ist. Noch können wir dieses gefährliche Projekt stoppen. Hashtags und Petitionen sind ganz nett. Aber um Uploadfilter noch zu verhindern, braucht es mehr: Verbündet Euch und geht für Demokratie und freie Gesellschaft auf die Straße. Ein Kommentar. mee ) - Große deutsche YouTuber rufen Millionen Fans und Follower dazu auf, gegen die Einführung eines EU-weiten Leistungsschutzrechts zu demonstrieren. Weil die millionenfache Unterzeichnung von Online-Petitionen nichts gebracht hätte, wollen Stars wie Gronkh und Unge den Protest auf die Straße verlagern. sp ) - Die EU-Mitgliedsstaaten haben sich auf einen Kompromiss zur geplanten Urheberrechtsreform geeinigt. Kritiker versuchen nun, Teile der Reform auf den letzten Metern zu verhindern. Die wichtigsten Antworten. bb ) - Ein Paukenschlag im Zwischenbuchhandel: Die Geschäftsführer der Unternehmen der KNV Gruppe haben am 14. Februar beim Amtsgericht Stuttgart Insolvenzanträge gestellt. Die LKG (Leipziger Kommissions- und Großbuchhandelsgesellschaft) ist davon nicht betroffen, wie das Unternehmen mitteilt. bb ) - Too big to fail? Diese berühmte These von einer Systemrelevanz, die supergroßen Unternehmen selbst noch im Scheitern das Überleben sichert, ist heute fraglicher geworden. KNV ist insolvent. Von Torsten Casimir bb ) - Erste Einschätzungen von Brocom-Geschäftsführer Matthias Heinrich im Interview mit boersenblatt.net. bb ) - Umbreit und KNV sind nicht nur Wettbewerber im Barsortimentsgeschäft, sondern auch Kooperationspartner: Seit 2017 arbeiten sie beim Bücherwagendienst zusammen. Umbreit-Geschäftsführer Clemens Birk hofft, dass der Betrieb bei KNV trotz Insolvenz weiterläuft - und die Verlage gut genug versichert sind. bb ) -Bildergalerie: KNV-Insolvenz mw ) - In der Fehde zwischen Amazon-Gründer Jeff Bezos und dem Boulevard-Blatt "National Enquirer" stand unerwartet die Blogging-Plattform "Medium" im Zentrum der Aufmerksamkeit; Bezos schrieb dort einen scharfen Gegenangriff. Bezos ist nicht der erste Promi, der auf "Medium" publiziert. Die immer wieder totgesagten Blogs erleben auf der 2012 gegründeten Plattform ein Revival. dlf ) - "Wir sind Österreichs seriöseste Onlinezeitung", behauptet selbstbewusst "Die Tagespresse" und veröffentlicht täglich satirische Fakes - jetzt auch auf der Bühne. "Durch Übertreibung macht man Missstände viel sichtbarer", ist sich der Satiriker Fritz Jergitsch im Gespräch mit dem Dlf sicher. faz ) - Die Funke-Mediengruppe will "eine Versorgung der Leser in ländlichen Gebieten mit digitalen Angeboten" etablieren. Sie könnte in Thüringen das Ende der Papierzeitung einläuten. Von Stefan Locke dlf ) - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping betont regelmäßig, dass er sein Land öffnen und reformieren wolle. Doch in vielen Bereichen ist das Gegenteil der Fall. Journalistisches Arbeiten etwa wird immer schwieriger, auch für ausländische Reporter. Von Steffen Wurzel taz ) - Akkreditierung für den Bundeskongress der "Jungen Alternative" wird der taz verweigert. Andere Medien sind zugelassen.Die AfD-Jugendorganisation "Junge Alternative" verweigert der taz die Akkreditierung für ihren Bundeskongress, der am kommenden Wochenende in Magdeburg stattfindet. Andere Medien sind dagegen zugelassen. Hintergrund scheinen Kommentare der zuständigen taz-Korrespondentin zu sein, die der JA nicht gefallen. "Das zeigt, welch schwieriges Verhältnis zur Pressefreiheit JA und AfD haben", sagt die stellvertretende Chefredakteurin der taz, Barbara Junge