." ( mee ) - Die Bezahlschranken von Verlagsangeboten im Web konnten in der Vergangenheit leicht durch die Google-Suche umgangen werden. Damit ist nun Schluss, wenn Inhalte-Anbieter es wollen. Google das First-Click-Free-Prinzip ab, das seinen Suchmaschinennutzern den freien Zugriff auf Inhalte ermöglicht hat. Zukünftig können Verlage frei über die Anzahl von Gratis-Content entscheiden. sp ) - Beim Bundesamt für Justiz sollen rund 50 Mitarbeiter die Umsetzung des Facebook-Gesetzes begleiten. Anfang Oktober soll bereits die Hälfte einsatzbereit sein. faz ) - Das Bundesverwaltungsgericht hat ein sensationelles Urteil zum Rundfunkbeitrag gefällt: Eine Hostel-Betreiberin muss nur zahlen, wenn sie Empfangsgeräte hat. Das Bundesverfassungsgericht prüft den Rundfunkbeitrag auch. Von Michael Hanfeld faz ) - ARD und ZDF wollen bis zum Jahr 2028 zwei Milliarden Euro sparen. Das haben sie den Bundesländern versprochen. Der Rundfunkbeitrag könnte trotzdem steigen. Wie erklärt sich der Widerspruch? Von Michael Hanfeld welt ) - 2016 starteten ARD und ZDF mit 45 Millionen Euro ihr Jugendprogramm "Funk" fürs Internet. Bilanz bisher: Das Niveau ist bescheiden, die Abrufzahlen auch. Einer der Chefs kündigt nun Korrekturen an. np ) - Welchen Anteil in Zeitungen und rechten Blogs hat die AfD? Kanadische Forscher untersuchten über mehrere Monate die Erwähnungen der Rechtspopulisten im Parteien-Vergleich. Das Datenmaterial aus über siebentausend Einzelartikeln zeichnet ein anderes Bild als vielleicht erwartet: Die traditionellen Medien scheinen die AfD nicht mit überproportionaler Frequenz hochgeschrieben zu haben. hhbl ) - Die Zahl der Buchkäufer geht weiter zurück. Das Leseverhalten hat sich zuletzt gravierend verändert. Der Büchermarkt ist im Umbruch. Von Tanja Tricarico fr ) - Der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Alexander Skipis, spricht im FR-Interview über das Lesen und den Kampf ums freie Wort. gue ) - "Wenn man den 'Don Quijote', mehr als 400 Jahre nach seiner Entstehung heute liest, ist man über Vielerlei erstaunt. Es ist doch bemerkenswert, dass der 'Roman aller Romane' gewissermaßen in nuce alle späteren komplexen Entwicklungen & Ausprägungen dieses Erzählgenres (& auch des Slapsticks & des narrativen Historien- & Spielfilms) enthält!" - dbp ) - 106 Verlage aus Deutschland, Österreich & der Schweiz hatten 174 Romane eingereichtein neuer Blog bündelt die Aktivitäten der Buchpreisblogger sowie Geschichten und Anekdoten rund um den Buchpreis. bm ) - Beim Schreiben des Netzrückblicks September sitzt einem der Schock der Bundestagswahl noch im Nacken; eine Wahl, die eine offen rassistische, antisemitische und reaktionäre Partei zweistellig in den Bundestag gespült hat. Dies ist auch der Grund, warum ich diesen Rückblick ausnahmsweise mit einem Hinweis auf einen eigenen Blogbeitrag auf Kaffeehaussitzer beginne. faz ) - Der Dichter W. S. Merwin ist zweifacher Pulitzerpreisträger, war lange für den Nobelpreis im Gespräch und zeitlebens ein großer Diener der Sprache. Ein Glückwunsch zum Neunzigsten. Von Dietmar Dath 3sat ) - Er zählte zu den Theaterrebellen der 1960er und 70er Jahr. Das zeitgenössische westdeutsche Schauspieltheater prägte er neben Claus Peymann maßgeblich mit. Später glänzte er mit Mammut-Inszenierungen. Am 1. Oktober 2017 feierte Peter Stein seinen 80. Geburtstag. dlf ) - Peter Stein erfand in der Bundesrepublik der 60er- und 70er-Jahre ein neues Theater. Ob bei antiken Autoren, Shakespeare, Tschechow oder Botho Strauß - die Radikalität des Wortes steht für ihn immer im Mittelpunkt. nt ) - Frank Castorf fügt zwei Dostojewski-Erzählungen zu einem überwältigenden Badeerlebnis ineinander nt ) - Am Münchner Residenztheater bringt Anne Lenk Ingmar Bergmans Film auf die Bühne nt ) - die Gruppe copy&waste versucht sich an einer Theatralisierung des Hypes um Leipzig nt ) - Die neue Volksbühne Berlin beginnt ihr Schauspielprogramm mit Mohammad Al Attars Euripides-Variation im Hangar 5 in Tempelhof nt ) - Laura Naumanns Weltuntergangsfantasie uraufgeführt von Julia Hölscher nt ) - Cornelia Crombholz inszeniert die Tragödien-Trilogie um die verfluchten Labdakiden nt ) - Victor Bodo inszeniert Brecht zwischen Dramatik und Komik