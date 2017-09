Aktualisiert

(15:50 Uhr mdr ) - Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat am Donnerstag um die Recherchenetzwerke "rechercheMD" und "Sachsen-Anhalt rechtsaußen" debattiert. Sie hatten in der Vergangenheit ausführlich über rechtsextreme Verstrickungen der AfD in Sachsen-Anhalt berichtet. Die AfD-Fraktion spricht von kriminellen Vereinigungen und sieht in den Netzwerken einen zentralen Baustein des Linksextremismus im Land. Sie will, dass die Recherchenetzwerke verboten werden. Doch die Landesregierung sieht keinen Handlungsbedarf. dlfk ) - Laura Kuenssberg wird regelmäßig online bedroht. Der Vorwurf: Die BBC-Journalistin berichte zu negativ über den Labour-Chef Jeremy Corbyn. Nun hat ihr die britische Rundfunkanstalt einen Bodyguard zur Seite gestellt. zeit ) - Schmollmünder, James-Dean-Blicke - und dann noch im (zeit) - Gegenlicht der untergehenden Sonne: Menschen zeigen auf Instagram Fotos von sich, auf denen sie sich offensichtlich für ganz bezaubernd halten. Doch weil Angeberei schlecht ankommt, finden sie einen seltsamen Ausweg. Von Sascha Chaimowicz mb ) - Erst vor wenigen Jahren in Deutschland gestartet - und doch schon eines der wichtigsten Medien in der rechten Blase. Wie die Seite aus China Rassismus und Verschwörungstheorien befeuert. dlfk ) - Virtuelle Bibliotheken, Unmengen neuer Daten, soziale Netzwerke: Die Vielfalt von Quellen hat sich für Historiker in den vergangenen Jahrzehnten stark erweitert. Welche Methoden erfordern diese neuen Quellen? Eine Tagung an der Berliner Humboldt-Uni ging diesen und anderen Fragen nach. sp ) - Der Geschichtsunterricht in Deutschland ist offenbar nicht ausreichend: Nur 59 Prozent der Schüler ab 14 wissen, dass Auschwitz-Birkenau ein Konzentrations- und Vernichtungslager war. dlfk-audio ) - Rezensiert von Eva Hepper (06:40 Min)Bilder von Mensch & Berg, Fotografie abseits des Massentourismus - "..." ( Klappentext (1.10.) sz ) - Der Mann, der bei "Bild" Hans Esser war, ist heute der Mann, der bei RTL Pflegemissstände aufdeckt: Günter Wallraff engagiert sich wie eh und je. Was sonst? Über einen, der die Unruhe braucht. dlf ) - Zeithistoriker beleuchten das schwierige Verhältnis von Kommunismus und Sozialstaat, zugleich suchen sie nach Antworten für die Zukunft. Die reformerische Linke stehe heute in der Verantwortung, eine Sozialstaatlichkeit auf europäischer Ebene umzusetzen, meint etwa die Genfer Historikerin Sandrine Kott dbp ) - 106 Verlage aus Deutschland, Österreich & der Schweiz hatten 174 Romane eingereichtein neuer Blog bündelt die Aktivitäten der Buchpreisblogger sowie Geschichten und Anekdoten rund um den Buchpreis. nt ) - Jan Bosse inszeniert Shakespeare am Schauspiel nt ) - Jacob Höhne eröffnet seine Intendanz am integrativen Theater: RambaZamba mit einem kraftvollen Schiller nt ) - David Marton inszeniert an den Münchner Kammerspielen Jack Kerouacs modernen KlassikerDie Autoren-Plattform zehnseiten.de klassik ) - Die Opéra National de Lyon wurde am Sonntag, dem 7. Mai, im Rahmen der Zeremonie der International Opera Awards im London Coliseum zur "Best Opera Company 2017" Bestes Opernhaus des Jahres 2017) gekürt.- Die weiteren Nominierten waren das Teatro alla Scala in Mailand, das Royal Opera House Covent Garden in London, die Oper Stuttgart, die Opéra des Flandres und die Houston Grand Opera. dlfk ) - So viel Soul hatte der Eurovision Song Contest selten wie 1975, als Joy Fleming "Ein Lied kann eine Brücke sein" sang. Sie hatte eine Weltklassestimme - und war doch eine sehr heimatbewusste Kurpfälzerin. 3sat ) - Sie konnte fast alles singen: Blues, Jazz, Rock. Sie war die Pfälzerin mit der "schwarzen" Stimme. Sie wurde 72 Jahre alt.