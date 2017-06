+ Aktualisiert

" ( fk ) - In seiner Türkei-Kolumne schreibt Attila Anday vor allem über politische Themen und schlägt den Bogen zu der türkischen Community in Deutschland. Anday berichtet über die Hexenjagd auf Andersdenkende und den Hungerstreik der Akademiker Nuriye Gülmen und Semih Özakça. nr ) -In ihrem Buch "Gegen den Hass" beschäftigt sich Carolin Emcke mit Ausgrenzung, Rassismus und Demokratiefeindlichkeit. Als Journalistin und Autorin sieht sie sich selbst Anfeindungen und Hasskommentaren ausgesetzt. Welche Rolle Journalisten spielen sollten, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, erzählt sie uns im Gespräch. Von Minh Thu Tran, DJS üm ) - Zu den größeren Rätseln der Menschheit gehört die Frage, warum nicht mehr angehende Journalisten Unsinn über Prominente verbreiten wollen. Roland Hag, Chefredakteur der "Neuen Post", hat darauf eine Antwort: Es fehlt ihnen einfach das Rückgrat. "Junge Menschen bzw. viele Menschen sind ganz oft viel zu abhängig von ihrem eigenen Image bei Freunden oder der Familie", sagt er auf die Frage, warum junge Leute so selten für sogenannte "Yellows" arbeiten. "Das ist im Grunde ein Zeichen von Unsicherheit." von Stefan Niggemeier dlfk ) - "Intellektuelle denken politisch links und oft liberal" - das galt als Binsenweisheit. Ausnahmen bestätigten die Regel oder werden die Ausnahmen mittlerweile zur Regel? Die deutsche Gegenwarts-Belletristik wirke, sagt der Schriftsteller Rolf Schneider, als wolle sie zurück ins 19. Jahrhundert. welt ) - Kann die Literatur auf den Terror unserer Zeit reagieren? Muss sie überhaupt reagieren? Und lebt Literatur nicht auch vom Schrecken? Eine Spurensuche zwischen den Zeilen. (sz ) -Auf Platz neun der Liste mit Sachbuch-Empfehlungen von NDR und SZ steht das Buch eines rechtsradikalen Verlags, das Pamphlet "Finis Germania" des 2016 verstorbenen Historikers Rolf Peter Sieferle. Warum? nt ) - Evgeny Titov inszeniert Arthur Miller in bildhaft starker Zeichensprache nt ) - Eine Dresdner Theaterplatz-Bespielung mit dem Bürger*innenchor nt ) - René Pollesch verabschiedet sich stilecht von der Berliner Volksbühne nt ) - Ivo van Hoves französische Version des amerikanischen Dramas von Arthur Miller nt ) - Andreas Kriegenburg und das Deutsche Theater Berlin präsentieren ein Stück von Elias Canetti als Brüll- und Kreischorgie nt ) - Das Kollektiv "Die schweigende Mehrheit sagt JA" zeigt bei den Wiener Festwochen ein Musical zur Flüchtlingspolitik mit Geflüchteten nt ) - Jan Bosse mixt sich zum Saisonabschluss einen Abend mit normalen Irren und irren Normalos nt ) - Marco Štormans Uraufführung eines neuen Stücks von Katja Brunner nt ) - Ewa Teilmans stemmt Michel Houellebecqs Dystopiethriller mit Symphonischem Chor und drei Schauspielern auf die Bühne des Theaters AachenNeues aufEin Versprechen, verführerisch, wie ein Enterhaken: Wie muss der erste Satz eines Romans sein? Wir haben bei Lektoren nachgefragt - und präsentieren Ihnen bis zum Erscheinen des Börsenblatt Spezials Belletristik am 14. Juni jeden Tag drei Antworten. bb ) - Jo Lendle, Raimund Fellinger und Nikola Richter. bb ) - Günther Opitz, Petra Gropp und Meike Rötzer. weiter bb ) - Patricia Reimann, Hanna Mittelstädt und Markus Naegele. faz ) - Amazon hat jetzt auch echte Buchläden. Nirgendwo kann man die kulturelle und moralische Leere des Konzerns besser spüren als in der Filiale am Central Park in New York.vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, wie es der Perlentaucher schafft, allein von Werbung zu leben? Eben weil es auch Sie gibt. Wir wollen uns nicht hinter Bezahlmauern verschanzen. Aber wir freuen uns, wenn Sie unsere Leistung freiwillig honorieren möchten. + Sie helfen uns auch, wenn Sie Ihre Bücher mit buecher.de in unserem Shop bestellen. taz ) - Eine WDR-Doku über Antisemitismus in Europa sollte auf Arte erstausgestrahlt werden. Weil sie nicht "ausgewogen" sei, weigert sich der Sender. sp )- Eine Kolumne von Christian Stöcker 2017 ist vieles ein bisschen andersAm 8. April 2017 begann die documenta 14 in Athen - nun zieht sie eiter nach Kassel. dlfk ) - Der Kunstwissenschaftler Harald Kimpel blickt schon jetzt eher kritisch auf die Schau: Auf der documenta gebe es nichts zu lachen. dlfk ) - Enrique Vila-Matas verarbeitet in "Kassel. Eine Fiktion" seine eigenen Erfahrungen auf der documenta. Der bekennende Postmodernist spielt dabei großzügig mit den Identitäten seiner Figuren. Vollkommen überzeugt ist unser Rezensent von dem Roman aber nicht - dlfk ) - "Die Kooperation mit der documenta ist enorm wichtig"(l dfk ) - Every Time A Ear di SounAtlas Radio | In the Woods There Is A Bird . . . | Speech | ALLGEGENWART | All Lives Matter From Slaveship to dlfk ) - Was es heißt, in einem Rohr zu leben dlfk ) - "Es reicht einfach nicht mehr aus, an einem Ort zu sein" dlfk ) - Beobachtungen aus Athen dlfk ) - Naeem Mohaiemens "Warten auf den nächsten Flug" dlfk ) - Das Parthenon der Bücher von der argentinischen Konzeptkünstlerin Marta Minujin ist ein Highlight der documenta 14. Es besteht aus Büchern, die weltweit auf den Zensurlisten von Regimen standen. Warum wurden diese Bücher verboten? ( Foto : (Deutschlandradio / Manfred Hilling) bb ) - Walther König versorgt die Kunstschau in Kassel fk ) - Zwischen der gewollten (Hyper-)Lebendigkeit der Hauptausstellung "Viva Arte Viva" und der zombiehaften Coolness von Anne Imhofs Performern im Deutschen Pavillon spiele sich nur wenig ab ... gue ) - Mit über 200 Autoren & 450 Leseterminen