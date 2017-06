09.06.

Denis Scheck in der Villa Esche in Chemnitz über Jane Austens "Vernunft & Gefühl" aus Anlass ihres 200. Todestages (18.07.)

23.06. - Köln, Rather Bücherstube

25.06. - Köln, Lit. in den Häusern der Stadt

26.06. - Bochum, Janssen Buchhandlung

06.07. - Leverkusen, Buchhandlung Gottschalk

13.07. - München, Literaturhaus

14.07. - Elmau, Schloss Elmau

04.09. - Wittlich, Kultur- und Tagungsstätte Synagoge

26.11. - Waltrop, Hof Neugebauer

27.11. - Nordhorn, Stadtbibliothek

01.12. - Hannover, Buchhandlung Decius

11.12. - Hamm, Bucerius Saal

s. a. Holly Ivins: "Jane Austen. Eine Entdeckungsreise durch ihre Welt"







18.06.

Tim Krohn liest aus

"Herr Brechbühl sucht eine Katze"

in Neuhausen am Rheinfall und am ...

25.06. - Klöntal

















27.06.

19:30 Uhr - in Frankfurt

Marcel Beyer und Jürgen Becker

"Das blindgeweinte Jahrhundert"

mehr in der Bücherschau















28.06.

19:30 Uhr - in Wiesbaden

Jürgen Becker liest aus "Aus der Kölner Bucht"

mehr hier























29.06.

Schreiber vs. Schnieder

auf Lesereise in Schönenwerd



























06.07.

Auschwitz morgen

Über die Zukunft des Erinnerns

Festvortrag von Navid Kermani

anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Münchner Lehrstuhls für Jüdische Geschichte und Kultur

19 Uhr c.t. - LMU, Große Aula, Geschwister-Scholl-Platz 1 - mehr über Kermanis Bücher hier + in der Bücherschau





11.07.

19:30 Uhr - Köln

Buchpräsentation von Jürgen Beckers

"Graugänse über Toronto" - mehr hier

Anlässlich seines 85. Geburtstags - mehr hier















+++ Ausstellungen +++

6.7.2017

18.00 Uhr - Philipp Keel - Splash

Künstler, Autor & Diogenes Verleger, veröffentlichte beim Steidl Verlag den Bildband Splash. Ausstellungseröffnung und Book Launch Zürich: Bildhalle, Stauffacherquai 56, Zürich - Ausstellung bis 19.08.





Bis 03.09.

Zum 125-jährigen Bestehen gibt es mehreren Ausstellungen