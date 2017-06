Aktuell

." ( Buchhandel ) - Der Stiftungsrat des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels hat die kanadische Schriftstellerin, Essayistin und Dichterin Margaret Atwood zur diesjährigen Trägerin des Friedenspreises gewählt.Schlöndorff gratuliert Atwood dlfk ) - Regisseur Volker Schlöndorff freut sich über den Friedenspreis für die Schriftstellerin Margaret Atwood: Die kanadische Autorin habe schon immer ein untrügliches Gespür für gesellschaftliche Entwicklungen bewiesen. bb ) - Twittern für die Bienen, schreiben gegen den Weltuntergang: Die Kanadierin Margaret Atwood ist eine nimmermüde Wortführerin gegen die Übel dieser Welt. Am 15. Oktober wird sie mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Ein Porträt. Von Katharina Granzin em-€ ) - Es ist die Gretchenfrage zur Zukunft des Journalismus: Inwieweit sind Leser im Zeitalter des News-Overkills in den sozialen Medien noch bereit, für Inhalte zu bezahlen und kostenpflichtige Abonnements abzuschließen? Das American Press Institute hat Anfang des Jahres dazu eine groß angelegte Untersuchung unter 2.199 amerikanischen Erwachsenen mit Tiefeninterviews durchgeführt. hhab ) Senat geht auf Distanz zu Entwurf von Bundesjustizminister Maas. CDU fürchtet Schaden für die freie Presse.Von Jens Meyer-Wellmann turi2 ) - Facebook hat im Umgang mit Hass und Propaganda bisher nicht die beste Performance abgeliefert - eine Einsicht, auf die nun auch Facebook selbst kommt. Im Interview mit dem "Handelsblatt" räumt Facebooks Zentraleuropa-Chef Martin Ott ein: "Wir haben in der Vergangenheit sicherlich Fehler gemacht" und weiter: "Vielleicht waren wir am Anfang etwas zu zögerlich und überrascht vom plötzlichen Ausmaß des Hasses auf der Plattform." Ein klares Bekenntnis klingt anders, aber als europäischer Statthalter eines börsennotierten US-Unternehmens darf sich Ott auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Viel lieber erzählt er, dass Facebook beim Löschen illegaler Inhalte schon "deutlich besser geworden" und "auf dem richtigen Weg" sei. dj ) - Es ist sieben Jahre her, dass M erstmalig Datenjournalismus als Titelthema brachte. Unter der Überschrift "Spannende Recherche im Netz" wurde von damals noch exotisch klingenden Begriffen wie "Open Data" und "Datenbank-Journalismus" berichtet. Seither ist aus einem Nischenthema ein Genre erwachsen. dlfk ) - Ein rechtsextremer Band auf der von Feuilletonisten zusammengestellten NDR-Bestenliste "Sachbücher des Monats" sorgt für helle Aufregung: Rückt das Feuilleton nach rechts? René Aguigah vom Deutschlandfunk Kultur verneint: Schuld sei eine Verfahrensschwäche. faz ) - Ein Buch mit rechtsextremen Inhalten steht auf der Empfehlungsliste von NDR und Süddeutscher Zeitung. Nun gibt ein Redakteur zu, dass er den Tipp verantwortet. faz ) - Der Journalist, der "Finis Germania" auf die Sachbuch-Bestenliste gesetzt hat, ist aus der Jury ausgetreten. Aber was hat ihn geritten, rechtes Gedankengut so zu propagieren? Von Hannes Hintermeier sp ) - -"Ich habe nach der Lektüre der wesentlichen Kapitel kein Verständnis dafür, dass der Kollege JohannesSaltzwedel dieses Buch empfohlen hat", so Chefredakteur Klaus Brinkbäumer, "und wegen des entstandenen Schadens begrüße ich seinen Rücktritt aus der Jury." bb ) - Rund 700 Buchhändler, Verleger und Partner der Branche kommen heute und morgen zur Jahrestagung an der Spree zusammen. Auf der Gästeliste der Buchtage Berlin steht auch Bundesjustizminister Heiko Maas. bb ) - Angriffe auf demokratische Grundwerte finden im Kleinen wie im Großen statt, in der Region wie auf internationaler Ebene. Der Buchhandel in Berlin und Brandenburg zeigt mit seiner Aktion "Nicht zündeln!" Flagge für Demokratie und eine offene, moderne Gesellschaft. Bücher machen das Fremde vertraut und setzen Impulse für eine gesellschaftspolitische Diskussion - davon können BuchhändlerInnen und Verlagsmenschen berichten. "Nicht zündeln!" ist ein Bekenntnis zur Zivilgesellschaft und gleichzeitig eine Einladung zur Debatte vor Ort, bei Veranstaltungen und in den sozialen Medien, jeweils mit Schwerpunkt im Herbst 2017. Mit dem Aktionsplakat "Nicht zündeln!" können Buchhandlungen und Verlage jetzt in ihrem Umfeld sichtbar Haltung zeigen. Das Plakat kann ab sofort kostenlos in der Geschäftsstelle des Börsenvereins Landesverband Berlin-Brandenburg e.V. in den Größen A3 und A1 angefordert werden (verband@berlinerbuchhandel.de, Danckelmannstraße 9, 14059 Berlin). hbl ) - Die deutsche Buchbranche malt gerne Untergangsszenarien an die Wand. Doch tatsächlich erleben Verlage und Händler eine stabile Wirtschaftssituation wie in keinem anderen Mediensektor. Eine beneidenswerte Situation, meint Hans-Peter Siebenhaar lc ) - Im vergangenen Jahr wurde am Wörthersee Geburtstag gefeiert: Vierzig Jahre Bachmannpreis! Nach der Eröffnungsparty des Klagenfurter Literaturwettbewerbs ist Winfried Brachfeld tot. "Der wichtigste Verleger Deutschlands in einer Pfütze auf dem Boden eines Bootes ertrunken?" Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre PerlentaucherDie Autoren-Plattform zehnseiten.de dlf ) - Augusto Roa Bastos ist der bedeutendste Autor Paraguays - und gleichzeitig einer der wichtigsten Vertreter der lateinamerikanischen Literatur. In seinem Diktatorenroman "Ich, der Allmächtige" erzählte er die Geschichte seines Heimatlandes aus der Sicht eines Exekutors der Gewalt. - dlfk ) - Seinerzeit hielt man Henry David Thoreau mit seiner Liebe zur Einfachheit und Natur für naiv und vermutlich etwas durchgeknallt. Heute wird der US-Schriftsteller, dessen Geburtstag sich bald zum 200. Mal jährt, wie ein Heiliger verehrt. Und seine Bücher sind so aktuell wie nie." (Klappentext)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sz ) - Minister bestätigen: Trump ist toll ... dlf ) - Behörden ermitteln wegen möglicher Korruption"Hätten meine Figuren Donald Trump gewählt?" dlfk ) - Donald Trump wird die vier Jahre seiner Amtszeit nicht überstehen, prognostiziert der amerikanische Schriftsteller Richard Russo. Es gebe viel Widerstand im Land. Für ihn als Buchautor habe sich plötzlich alles verändert: Er müsse nun auch politische Vorgänge in seinem Land erklären. -xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2017 ist vieles ein bisschen andersAm 8. April 2017 begann die documenta 14 in Athen - nun zieht sie eiter nach Kassel. dlfk ) - Der Kunstwissenschaftler Harald Kimpel blickt schon jetzt eher kritisch auf die Schau: Auf der documenta gebe es nichts zu lachen. dlfk ) - Enrique Vila-Matas verarbeitet in "Kassel. Eine Fiktion" seine eigenen Erfahrungen auf der documenta. Der bekennende Postmodernist spielt dabei großzügig mit den Identitäten seiner Figuren. Vollkommen überzeugt ist unser Rezensent von dem Roman aber nicht - dlfk ) - "Die Kooperation mit der documenta ist enorm wichtig"(l dfk ) - Every Time A Ear di SounAtlas Radio | In the Woods There Is A Bird . . . | Speech | ALLGEGENWART | All Lives Matter From Slaveship to dlfk ) - Was es heißt, in einem Rohr zu leben dlfk ) - "Es reicht einfach nicht mehr aus, an einem Ort zu sein" dlfk ) - Beobachtungen aus Athen dlfk ) - Naeem Mohaiemens "Warten auf den nächsten Flug" dlfk ) - Das Parthenon der Bücher von der argentinischen Konzeptkünstlerin Marta Minujin ist ein Highlight der documenta 14. Es besteht aus Büchern, die weltweit auf den Zensurlisten von Regimen standen. Warum wurden diese Bücher verboten? ( Foto : (Deutschlandradio / Manfred Hilling) bb ) - Walther König versorgt die Kunstschau in Kassel fk ) - Zwischen der gewollten (Hyper-)Lebendigkeit der Hauptausstellung "Viva Arte Viva" und der zombiehaften Coolness von Anne Imhofs Performern im Deutschen Pavillon spiele sich nur wenig ab ...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(dlfk) - Ani DiFranco vereint auf ihrem 20. Album "Binary" Folk mit Funk, Soul und viel Jazz. Die US-Singer-Songwriterin hat mit Gastmusikern eine Liebeserklärung an ihr Heimatland aufgenommen - auch wenn der Beziehungsstatus gerade kompliziert ist. gue ) - Mit über 200 Autoren & 450 Leseterminen