." (13:20 Uhr dlf ) - Der Bundesgerichtshof hat ein Urteil zu sogenannten Surf-Protokollen im Internet gefällt, mit denen die Identität von Websitenbesuchern ermittelt werden kann. iri ) - Beim Perlentaucher hat sich der Autor und Urheberrechtler Martin Vogel erneut zu Wort gemeldet. Vogel, der erfolgreich gegen die Verteilungspraxis der VG Wort und ihre pauschalen Überweisungen an Verlage klagte, sieht den Vergütungsstreit in der Verwertungsgesellschaft noch nicht als ausgestanden an. pt ) - Der Streit um die VG-Wort-Ausschüttungen ist keineswegs ausgestanden. Am 19. Mai wird getagt: Kommen die Anträge des Vorstands durch, werden die Verlage von neuem begünstigt - und die Autoren müssen noch länger auf die ihnen zustehenden Gelder warten. Die Gewerkschaften vertreten wie stets in diesem Spiel ebenfalls die Interessen der Verleger. Von Martin Vogel(dlfk) - Wir sind den Trumps und Erdogans dieser Welt nicht ausgeliefert, sagt der Journalist Heribert Prantl, der das Buch "Gebrauchsanweisung für Populisten" geschrieben hat. Wie Extremisten müssten auch Politiker und Bewegungen ihre Positionen leidenschaftlich und verständlich rüber bringen. br2 ) - Den Leuten aufs Maul schauen, aber nicht nach dem Mund reden: Populismus ist für Heribert Prantl nicht per se schlecht, sondern nur, wenn extremistische Positionen ihn nutzen. Politik müsse an Herz und Kopf appellieren, so Prantl. - dlfk ) - Den Anschein erwecken, die Mehrheit, die Massen zu vertreten: An diesem Ziel orientiert sich die Kommunikation von Populisten. Doch wie sollen und können Journalisten mit solchen Behauptungen umgehen? Das war Thema eines Workshops im Berliner Funkhaus von Deutschlandradio. wm ) - Im Kampf um mehr Aufmerksamkeit neigen auch seriöse Medien zur Trash-Kultur. Sie verwandeln Politiker in Erlöser und Teufel und glauben, ihre Leser auf diese Weise für Politik zu interessieren. Von 'wolfgang Michal dlfk ) - Skandale wirken doppelt: Einerseits markierten sie einen gesellschaftlichen Vorfall als schwerwiegend, meint der Kunstwissenschaftler Daniel Hornuff. Andererseits erschwere das Etikett Skandal eine echte Auseinandersetzung. 3sat+video ) - Chris Dercon, der neuer Intendant der Berliner Volksbühne, hat am 16. Mai 2017 in einer Pressekonferenz über seine erste Spielzeit an dem renommierten Theater gesprochen. Wir waren dabei und stellen die wichtigsten Themen vor. dlfk ) - Die Volksbühne bleibt Berlin, versichert ihr neuer Intendant Chris Dercon, der nun seinen ersten Spielplan vorgelegt hat: "Aber sie wird international, weil Berlin international ist." Er wünsche sich vor allem, dass unterschiedliche Sparten aufeinander reagieren. dlfk ) - Mit Spannung und Skepsis erwartet: Der neue Intendant Chris Dercon gab in Berlin endlich bekannt, worauf sich das Volksbühnen-Publikum in der Nach-Castorf-Ära freuen kann. Mehr als eine Reihe reizvoller Projekte ist es erst einmal nicht, kommentiert Susanne Burkhardt. wiko ) - "Seit über 2000 Jahren haben die Menschen das Judentum als Projektionsfläche ihres Hasses missbraucht. Anhand ihrer manichäischen Weltbilder identifizierten sie 'die Juden' dabei stets mit 'dem Bösen'. Doch welche Rolle spielten dabei die konkreten Vermittlungformen des Antisemitismus? Welcher Emotionalisierungsstrategien bedienten sich Autoren, die ihre Adressaten zum Judenhass anstacheln wollten? Kann man diese Intention überhaupt sicher nachweisen, und wenn ja, wie? Die philologische Untersuchung des literarischen Antisemitismus ist seit den 1980er Jahren kaum in Gang gekommen. Noch erstaunlicher als diese Forschungslücke mutet es jedoch an, dass die offensichtliche Bedeutung von Gefühlen wie Angst, Ärger, Empörung, Wut oder Hass für die Rezeption und die Wirkung der Produkte judenfeindlicher Affektpoetiken in der Literaturwissenschaft bislang keine nennenswerte Beachtung gefunden hat." (Programmankündigung) ip ) - Es ist Unglaubliches geschehen: In Baden (Kanton Aargau, Schweiz) ist bei einem Streit ein Schweizer verletzt worden! Das vermeldet die Aargauer Zeitung in ihrer digital aktualisierten Ausgabe der Schweiz am Wochenende. fr ) - Ein Philosophe, der in der Rezeption immer im Schatten von Jürgen Habermas stand - zu Unrecht." Von Markus Schwering 3sat ) - Der philosophischer Weggefährte von Jürgen Habermas starb am Abend des 15. Mai 2017 im Alter von 95 Jahren in Niedernhausen im Taunus, wie seine Familie am 16. Mai der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. - ltk ) - "" Von Lothar Struck -Liebe Leserin, lieber Leser,vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, wie es der Perlentaucher schafft, allein von Werbung zu leben? Eben weil es auch Sie gibt. Wir wollen uns nicht hinter Bezahlmauern verschanzen. Aber wir freuen uns, wenn Sie unsere Leistung freiwillig honorieren möchten. + Sie helfen uns auch, wenn Sie Ihre Bücher mit buecher.de in unserem Shop bestellen. Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre PerlentaucherDie Autoren-Plattform zehnseiten.de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dlf ) - Trump-DokumentationDer Aktivist und Oscar-Preisträger Michael Moore plant einen Dokumentarfilm über US-Präsident Donald Trump.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dlf ) - Am 8. April 2017 begann die documenta 14 in Athen - und zieht im Juni dann weiter nach Kassel. Jeweils 100 Tage wird sie in den beiden Städten zu sehen sein. dra ) - Die documenta 14, die große zeitgenössische Kunstschau, findet dieses Jahr zum ersten Mal in Athen und in Kassel statt. Darüber sind nicht alle Kasseler begeistert, denn nun muss sich Kassel die Aufmerksamkeit des Kunstpublikums mit der griechischen Hauptstadt teilen. dlf ) - Die erste Documenta in Athen stößt in der Kunstszene der Stadt auf unterschiedliche Reaktionen. shz ) - Am 10. Juni beginnt die documenta in Kassel. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, besonders intensiv wird am "Parthenon der Bücher" gearbeitet. dra ) - Produktion: documenta 14/Deutschlandradio Kultur 2017 - Länge: 36'58 - (Ursendung) 3sat-video ) - Griechische Journalisten treffen sich auf Einladung des Auswärtigen Amtes beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt am Main, um über die documenta in Athen zu diskutieren. Kritik war laut geworden, man fühle sich als Elendskulisse benutzt, kulturimperialistisch erobert, einheimische Künstler zu wenig berücksichtigt. Inzwischen hat ein reger Kulturtourismus eingesetzt, darbende Institutionen wurden belebt. Wie steht es jetzt um die Stimmung in Griechenland? dlfk ) - Auf dem Friedrichsplatz in Kassel stapeln sich meterhoch Betonröhren: eine Skulptur des deutsch-irakischen Performers Hiwa K für die documenta 14. Das Bauwerk soll an Geflüchtete erinnern, die im Hafen von Patras in solchen Röhren gehaust haben. 3sat ) - Cannes, das ist in jedem Jahr wieder ein Festival der großen Meisterwerke - und wenn wir sie gesehen haben, ist nichts mehr wie zuvor. Doch ganz gleich, wie gut oder wie schlecht die Filme sein werden, nichts ist schöner als die Freude auf das, was kommt. Eine scharfe Kontroverse um zwei Netflix-Filme im Wettbewerb gehört bei der 70. Ausgabe des Festivals auch dazu. Der Wettlauf an der Croisette beginnt - "Kulturzeit"-Redaktionsleiterin Monika Sandhack ist schon sehr gespannt. 3sat-video ) - Joseph Beuys, der Mann mit dem Hut, dem Filz und der Fettecke: 30 Jahre nach seinem Tod erscheint er uns als Visionär, der seiner Zeit voraus war und immer noch ist. Andres Veiel erteilt in seiner Dokumentation "Beuys" dem Künstler selbst das Wort. Aus zahlreichen, bisher unerschlossenen Bild- und Tondokumenten montiert er ein assoziatives, durchlässiges Porträt, das, wie der Künstler selbst, eher Ideenräume öffnet als Statements verkündet. "Beuys" startet im Kino. gue ) - Mit über 200 Autoren & 450 Leseterminen