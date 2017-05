Aktualisiert

" (13.40 Uhr dlf ) - Der Bundesgerichtshof hat ein Urteil zu sogenannten Surf-Protokollen im Internet gefällt, mit denen die Identität von Websitenbesuchern ermittelt werden kann. 3sat ) - Der philosophischer Weggefährte von Jürgen Habermas starb am Abend des 15. Mai 2017 im Alter von 95 Jahren in Niedernhausen im Taunus, wie seine Familie am 16. Mai der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. - welt ) - Heftige Kritik an der geplanten Neufassung des Urheberrechts. Die Zeitungsverleger warnen vor "massiven Einschnitten in die Finanzierung von Journalismus". Die "FAZ" sieht einen Angriff auf die Presse. taz ) - Die Historikerin Charlotte Jahnz widerlegt für ZDFinfo Verschwörungstheorien und falsche Darstellungen. Das Videoformat heißt "Aluhut ab". sz ) - Genozid an den Armeniern, Gräueltaten des türkischen Militärs in den Kurdendörfern: Der Istanbuler Verleger Ragıp Zarakolu publiziert seit 40 Jahren sehr mutige, kontroverse Bücher. Jetzt wurde sein Verlag gestürmt. Ein Lehrstück. Von Yavuz Baydar 3sat-video ) - Erstmals in seiner Geschichte wurde das Staatstheater Mainz 2017 mit einer Inszenierung zum Theatertreffen in Berlin eingeladen. "Traurige Zauberer" in der Regie des Schweizers Thom Luz ist eine melancholische und sehnsuchtsvolle Theaterreise, die fast ohne Text auskommt und zwei Magier auf der Hinterbühne eines Provinztheaters auf ihren vorerst letzten Auftritt warten lässt. Das Bühnenexperiment wird durchwebt von Musik von Charles Ives, Claude Débussy und Johann Sebastian Bach. Auch vergessene Biografien einiger großer Persönlichkeiten aus dem Täuschungsgeschäft spielen eine wichtige Rolle. Jeder Zaubertrick handelt im Kern von Tod und Wiederauferstehung und hinter jedem gelösten Rätsel verbirgt sich ein weiteres. nas ) - The international awards organization honoring excellence on the Internet was established in 1996. The Webby Awards received 13,000 entries from all 50 states and 70 countries worldwide this year, and include websites, film & video, advertising, media & PR, mobile Sites & apps, social, and podcasts & digital audio.The New Yorker won two Webby Awards and two People's Voice Awards for Best Magazine Website and Best Writing (Editorial).FactCheck.org won the Webby Award and the Webby People's Voice Award for Best Political Blog/Websites (Websites). uem ) - Ein Kommentar Stefan Niggemeier brp ) - "Jetzt ein Buch!" ist das neue Motto, mit dem die Buchbranche künftig Leser fürs Medium und Produkt Buch begeistern will. Bei der neu gelabelten Kampagne handelt es sich um die Fortführung von "Vorsicht Buch!", der 2013 gestarteten des Börsenvereins - um die es seit Ablauf der ursprünglichen Drei-Jahres-Befristung und der damit einhergehenden Budget-Kürzung etwas ruhiger geworden war. 3sat-video ) - Für Noam Chomsky gab es nie eine andere Einstellung, als alles infrage zu stellen, hat der Sprachwissenschaftler einmal gesagt. In seinem neuen Werk erklärt er den amerikanischen Traum für tot.(d lfk ) - Lange war der Liberalismus in Deutschland politisch abgemeldet gewesen. Jetzt hat er wieder Auftrieb. Das ist gut - sofern der Liberalismus bereit ist, aus seinen Fehlern zu lernen, sagt der Philosoph Dieter Thomä: Eine Politik, die nur aufs Ich abzielt, weist Lücken auf. dlfk ) - Die gesammelten Kurzgeschichten "Der Llano in Flammen" und der Roman "Pedro Páramo": Mit nur zwei Bänden schrieb der Mexikaner Juan Rulfo Weltliteratur. Bis heute hat der Schriftsteller mit insgesamt nur knapp 300 Seiten Maßstäbe gesetzt. Die Mitschrift des Gesprächs macht Schlagzeilen, denn Trump überrascht in mehrfacher Hinsicht.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dlfk ) - Drei deutsche Künstler bespielen den Palazzo Ca' Corner della Regina in Venedig:. Ihre Gruppenschau, kuratiert von Udo Kittelmann, überzeugt voll und ganz dlf ) - Am 8. April 2017 begann die documenta 14 in Athen - und zieht im Juni dann weiter nach Kassel. Jeweils 100 Tage wird sie in den beiden Städten zu sehen sein. dra ) - Die documenta 14, die große zeitgenössische Kunstschau, findet dieses Jahr zum ersten Mal in Athen und in Kassel statt. Darüber sind nicht alle Kasseler begeistert, denn nun muss sich Kassel die Aufmerksamkeit des Kunstpublikums mit der griechischen Hauptstadt teilen. dlf ) - Die erste Documenta in Athen stößt in der Kunstszene der Stadt auf unterschiedliche Reaktionen. shz ) - Am 10. Juni beginnt die documenta in Kassel. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, besonders intensiv wird am "Parthenon der Bücher" gearbeitet. dra ) - Produktion: documenta 14/Deutschlandradio Kultur 2017 - Länge: 36'58 - (Ursendung) 3sat-video ) - Griechische Journalisten treffen sich auf Einladung des Auswärtigen Amtes beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt am Main, um über die documenta in Athen zu diskutieren. Kritik war laut geworden, man fühle sich als Elendskulisse benutzt, kulturimperialistisch erobert, einheimische Künstler zu wenig berücksichtigt. Inzwischen hat ein reger Kulturtourismus eingesetzt, darbende Institutionen wurden belebt. Wie steht es jetzt um die Stimmung in Griechenland? dlfk ) - Auf dem Friedrichsplatz in Kassel stapeln sich meterhoch Betonröhren: eine Skulptur des deutsch-irakischen Performers Hiwa K für die documenta 14. Das Bauwerk soll an Geflüchtete erinnern, die im Hafen von Patras in solchen Röhren gehaust haben. gue ) - Mit über 200 Autoren & 450 Leseterminen