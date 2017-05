Aktualisiert

." (Alberto Savinio)11:30 Uhr nzz ) - Die Leiterin des Verlags Actes Sud , Françoise Nyssen, wird Frankreichs Kulturministerin. Die Unternehmerin glaubt an Erziehung zur und durch Kunst. Sie passt ideal in Macrons Gesellschaftsbild. dlfk-audio ) - meint Dirk Fuhrig, Dirk (03:05 Min dlfk ) - Mit Françoise Nyssen übernimmt erstmals eine Verlegerin die Führung des wichtigen Ministeriums für Kultur und Kommunikation. Eine Sensation, findet unser Kollege Dirk Fuhrig. Er hat die neue französische Kulturministerin getroffen. zeit ) - Seit drei Monaten sitzt Deniz Yücel in Haft. Nun darf er wieder vom deutschen Konsul besucht werden. Das Auswärtige Amt forderte erneut die Freilassung des Journalisten. bb ) - Vor mehr als 500 Teilnehmern hat heute im Frankfurter Kap Europa der Kongress der Deutschen Fachpresse begonnen. "Neue Horizonte erschließen - Die Zukunft gestalten" lautet das Motto, eine Einladung, Geschichten der digitalen Transformation zu erzählen, aber auch, sich über politische Implikationen Gedanken zu machen. Und diese dominierten den Auftakt des Kongresstages. nt ) Video-Interview mit Chris Dercon über Ensemble und Repertoire der künftigen Volksbühne Berlin nt ) Kolumne: Experte des Monats - Dirk Pilz über die Volksbühne Berlin und das Fortschrittsdenken im Theater nt ) Berliner Theatertreffen 2017 - Liveblog blm ) - Wirkung von Krisenberichterstattung wa ) - fragt sich Jörg Langer wr ) - erläutert Peter Welchering dlfk ) - Das US-Unternehmen Facebook muss nach einer Entscheidung der EU-Kommission eine Strafe von 110 Millionen Euro zahlen. cj ) - "Ein Projekt, das nicht nur mal eben die Zukunft von Tageszeitungen neu definieren wollte, sondern zudem dem gebeutelten Haus auch ein paar Erlöse bescheren sollte. Nach dem Blick auf die Erstausgabe ahnt man: Bis dahin ist es noch ein sehr langer Weg." Von Christian Jakubetz ndr ) - Der Vorläufer des Bundesnachrichtendienstes hat Journalisten im Kalten Krieg nicht nur beobachtet, er hat sogar eigens Agenten im Nordwestdeutschen Rundfunk beschäftigt, um die angeblichen Staatsfeinde im Sender unter Kontrolle zu behalten. Unterlagen aus dem BND-Archiv, die dem Medienmagazin ZAPP vorliegen, klassifizieren "den NWDR als Gefahr für die Entwicklung einer gesunden westlichen Demokratie". sp ) - Im Kalten Krieg galt der Vorläufer von WDR und NDR vielen als Kommunistenhochburg. Nun fand ein Historiker heraus, wie ein Geheimdienst versuchte, den Sender zu unterwandern. 20 ) - Lesen lohnt sich gleich mehrfach: Es bildet nicht nur, es macht uns auch freundlicher und einfühlsamer. dlf ) - Am 8. April 2017 begann die documenta 14 in Athen - und zieht im Juni dann weiter nach Kassel. Jeweils 100 Tage wird sie in den beiden Städten zu sehen sein. dra ) - Die documenta 14, die große zeitgenössische Kunstschau, findet dieses Jahr zum ersten Mal in Athen und in Kassel statt. Darüber sind nicht alle Kasseler begeistert, denn nun muss sich Kassel die Aufmerksamkeit des Kunstpublikums mit der griechischen Hauptstadt teilen. dlf ) - Die erste Documenta in Athen stößt in der Kunstszene der Stadt auf unterschiedliche Reaktionen. shz ) - Am 10. Juni beginnt die documenta in Kassel. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, besonders intensiv wird am "Parthenon der Bücher" gearbeitet. dra ) - Produktion: documenta 14/Deutschlandradio Kultur 2017 - Länge: 36'58 - (Ursendung) 3sat-video ) - Griechische Journalisten treffen sich auf Einladung des Auswärtigen Amtes beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt am Main, um über die documenta in Athen zu diskutieren. Kritik war laut geworden, man fühle sich als Elendskulisse benutzt, kulturimperialistisch erobert, einheimische Künstler zu wenig berücksichtigt. Inzwischen hat ein reger Kulturtourismus eingesetzt, darbende Institutionen wurden belebt. Wie steht es jetzt um die Stimmung in Griechenland? dlfk ) - Auf dem Friedrichsplatz in Kassel stapeln sich meterhoch Betonröhren: eine Skulptur des deutsch-irakischen Performers Hiwa K für die documenta 14. Das Bauwerk soll an Geflüchtete erinnern, die im Hafen von Patras in solchen Röhren gehaust haben. turi2 ) - Sieg für die Satire: extra 3, Satire-Sendung des NDR, durfte AfD-Frau Alice Weidel (Foto , links) in der Sendung vom 27. April als "Nazi-Schlampe" bezeichnen, entscheidet das Landgericht Hamburg. Die Richter lehnen die von Weidel geforderte einstweilige Verfügung ab. kw ) - "Sagen, was ist. Ross und Reiter nennen. Das ist Journalismus. Und genau das hat die Wochenzeitung Kontext mit dem Artikel "Sein Name ist Hase" getan. Wir haben hinter die Kulissen der Landtags-AfD geschaut. (...) Das hat Kontext eine Abmahnung wegen angeblich unzulässiger, identifizierender Verdachtsberichterstattung eingebracht und eine kostenpflichtige Abmahnung, falls wir einen Passus nicht löschen. Das tun wir nicht."Cannes, das ist in jedem Jahr wieder ein Festival der großen Meisterwerke - und wenn wir sie gesehen haben, ist nichts mehr wie zuvor. Doch ganz gleich, wie gut oder wie schlecht die Filme sein werden, nichts ist schöner als die Freude auf das, was kommt. Eine scharfe Kontroverse um zwei Netflix-Filme im Wettbewerb gehört bei der 70. Ausgabe des Festivals auch dazu. Der Wettlauf an der Croisette beginnt - "Kulturzeit" berichtet. dlf ) - Bevor das große Filmegucken an der Croisette zum 70. Mal beginnt, fasst Deutschlandfunk-Kultur-Filmredakteur Patrick Wellinski fünf Filme zusammen, die man sich jetzt schon merken sollte, weil sie über Cannes hinaus für Gesprächsstoff sorgen werden. dlfk ) - Mitten im Ersten Weltkrieg feierte das Ballett "Parade" in Paris Premiere - eine Zusammenarbeit zwischen den Avantgardisten Jean Cocteau, Pablo Picasso und Erik Satie. Die Uraufführung löste Tumulte aus, die Presse zürnte. Der Skandal hatte nicht nur künstlerische Ursachen. sp ) - Der Sänger & Gitarrist u. a. von Soundgarden starb im Alter von 52 Jahren gue ) - Mit über 200 Autoren & 450 Leseterminen