( dlfk ) - Leben in Zeiten des Populismus brp ) - "Ich gehöre zu den MidlistautorInnen. Was bedeutet das? Ich verkaufe genug Bücher, um immer wieder neue Verträge zu erhalten. Für die Verlage gelte ich aus ökonomischer Sicht als "sichere Bank". Sie umschwärmen mich nicht, arbeiten aber gerne regelmäßig mit mir zusammen." faz ) - Die türkische Politik gleicht einem gordischen Knoten: Präsident Recep Tayyip Erdogan sagt, er wünsche sich eine kritische Jugend. Doch wer kritisch denkt, der wird bestraft. 3sat-video ) - Zwischen der israelischen Regierung von Premier Benjamin Netanjahu und Journalisten brodelt es: Es geht um die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Israel. Die bisherige Anstalt IBC, bestehend aus dem Fernsehsender Channel 1 und einigen Radiosendern, sieht sich immer wieder Vorwürfen der Korruption, der Geldverschwendung und dem zu starken Einfluss von Gewerkschaften und Parteien ausgesetzt. Und so gibt es seit vier Jahren den Beschluss der Regierung, die Anstalt zu schließen und einen neuen Sender aufzubauen ... sp ) - Vor knapp zwei Wochen wurde die Deutsche Mesale Tolu in der Türkei verhaftet. Wie lief die Festnahme ab? Was unterscheidet ihren Fall vom "Welt"-Journalisten Deniz Yücel? Antworten auf die wichtigsten Fragen. dlfk ) - Der deutsche Pavillon - von der Performance-Künstlerin Anne Imhof gestaltet - ist mit dem Goldenen Löwen der Biennale in Venedig ausgezeichnet worden. Genau die richtige Entscheidung, findet Kulturjournalistin Claudia Wheeler. Die fünfstündige Faust-Performance habe eine "enorme Wucht". 3sat-video ) - Den Deutschen Pavillon eröffnet bereits am 10. Mai Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD). Die Frankurter Künstlerin Anne Imhof hat ihn gestaltet, Unter dem Titel "Faust" spielt die 39-Jährige mit den Themen Macht und Ohnmacht, Willkür und Gewalt, Widerstand und Freiheit. Durch das monumentale Gebäude wurden dicke Glasböden gezogen, Hunde stehen in einem Zwinger vor dem Pavillon. Es gehe unter anderem um das Gefühl, in der Gesellschaft ausgeschlossen zu sein oder nicht, sagte die Kuratorin Susanne Pfeffer. Wir berichten von der Eröffnung. fk ) - hieß es 2016 im Deutschen Pavillon auf der Architekturbiennale in Venedig. Die Kuratoren stellten Offenbach als beispielhafte "Arrival City" vor, die Neuankömmlingen gute Voraussetzungen für eine gelingende Integration bietet. Die "Making Heimat" betitelte Schau wanderte unlängst ins Deutsche Architekturmuseum (DAM). Über Offenbachs Wandel hat Eugen El mit dem Künstler Heiner Blum gesprochen. 3sat-video ) - Die Künstler Erwin Wurm und Brigitte Kowanz - beide Träger des Großen Österreichischen Staatspreises - haben den österreichischen Beitrag zur 57. Kunstbiennale in Venedig gestaltet. Ein markanter LKW steckt kopfüber im Boden vor dem Pavillon: "One Minute Sculpture" nennt Wurm sein Werk. Im Inneren des Pavillons erinnert ein alter Wohnwagen an das Thema Migration. Besucher sind aufgefordert, in bizarren Verrenkungen zu "One Minute Sculptures" zu erstarren ... 3sat-video ) - Der Schweizer Pavillon betreibt Vergangenheitsbewältigung. Denn eines haben die Eidgenossen nie geschafft: ihren größten und international bekanntesten Künstler und Bildhauer Alberto Giacometti zu einer Ausstellung in ihrem Länderpavillon zu bewegen. Nun setzt ein Schweizer Kurator ihn posthum in Szene. 3sat-video ) - Der deutsche Kulturmanager Martin Roth, der den Pavillon von Aserbaidschan auf der 57. Kunstbiennale von Venedig kuratiert, hat sein umstrittenes Engagement verteidigt. "Natürlich weiß ich, dass Aserbaidschan eine autoritäre Diktatur ist", sagte Roth in einem Interview der "Berliner Zeitung". "Aber man muss es nicht bei jeder Gelegenheit sagen. Mir geht es um die Menschen, die dort leben", so Roth. Wir interviewen Martin Roth aktuell in Venedig. 3sat-video ) - In Zeiten globaler Unordnung blicken Künstler der Biennale Venedig auch auf unseren Umgang mit Geflüchteten: Der dänisch-isländische Künstler Olafur Eliasson ist mit seinem Projekt "Green Light" in der Ausstellung "Viva Arte Viva" vertreten. Dort wird er Geflüchteten - in seinem künstlerischen Workshop - die Gelegenheit geben, sich kreativ auszutauschen und selbst Werke zu erschaffen: "Green Light" heißen diese dann leuchtenden Stücke und sie vermitteln "Grünes Licht" für Migranten und Geflüchtete. dfk ) - Wie nah, wie fremd soll der Reformator Martin Luther in diesem Jubiläumsjahr erscheinen? Sollte man seine unzeitgemäßen, problematischen Seiten betonen? Manche suchen dagegen den orientierungsgebenden Lehrer, den Bewahrer - vielleicht sogar: den Helden. dlfk ) - "Kein Mensch ist auf Dauer so interessant wie das Wetter", sagt Wolf Haas in seinem 2006 erschienenen preisgekrönten Roman "Das Wetter vor 15 Jahren". Seit jeher gibt es in der Literatur eine leidenschaftliche Beziehung zwischen ihren Helden und meteorologischen Erscheinungen. Domestiziert das Wetter den Helden oder umgekehrt?- (Manuskript - pdf ) - 3sat-video ) - Der Musikkritiker Joachim Kaiser ist im Alter von 88 Jahren in München gestorben. Er habe als "menschenfreundlicher Kritiker und glühender Liebhaber" der Literatur, Musik und des Theaters "klar und durchsichtig" geschrieben, hatte ihm sein Kollege Marcel Reich-Ranickibescheinigt. Kaiser starb am 10. ltk ) - Seine Rede zur Verleihung des Ludwig-Börne-Preises an Joaschim Kaiser aus dem Jahr 1993 gue ) - Korrektur - Aus der Geschichte lernen - Vorsicht & Nachsicht dfk ) - Diebstahl von Informationen im Wahlkampf, Entlassung von Ermittlern, Einschüchterung des politischen Gegners: Den US-Historiker Max Paul Friedman erinnert das an was. Ein Politisches Feuilleton über "Sie wissen schon wen!". dlf ) - Am 8. April 2017 beginnt die documenta 14 in Athen - und zieht im Juni dann weiter nach Kassel. Jeweils 100 Tage wird sie in den beiden Städten zu sehen sein. dra ) - Die documenta 14, die große zeitgenössische Kunstschau, findet dieses Jahr zum ersten Mal in Athen und in Kassel statt. Darüber sind nicht alle Kasseler begeistert, denn nun muss sich Kassel die Aufmerksamkeit des Kunstpublikums mit der griechischen Hauptstadt teilen. dlf ) - Die erste Documenta in Athen stößt in der Kunstszene der Stadt auf unterschiedliche Reaktionen. shz ) - Am 10. Juni beginnt die documenta in Kassel. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, besonders intensiv wird am "Parthenon der Bücher" gearbeitet. dra ) - Produktion: documenta 14/Deutschlandradio Kultur 2017 - Länge: 36'58 - (Ursendung) 3sat-video ) - Griechische Journalisten treffen sich auf Einladung des Auswärtigen Amtes beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt am Main, um über die documenta in Athen zu diskutieren. Kritik war laut geworden, man fühle sich als Elendskulisse benutzt, kulturimperialistisch erobert, einheimische Künstler zu wenig berücksichtigt. Inzwischen hat ein reger Kulturtourismus eingesetzt, darbende Institutionen wurden belebt. Wie steht es jetzt um die Stimmung in Griechenland? 3sat-video ) - Zum 50-jährigen Jubiläum von Pink Floyd zeigt das Victoria & Albert Museum in London eine Sonderausstellung. Gezeigt werden rund 350 Exponate aus 50 Jahren Band-Geschichte - unter anderem Instrumente, Kulissen, Konzertaufnahmen und Objekte der bahnbrechenden Alben-Cover. dlfk ) - Sie gehören zu den ganz Großen der Pop- und Rockgeschichte - der Weg ins Museum ist da nur folgerichtig. Das Victoria & Albert Museum in London hat sich an das Großprojekt gewagt. Einen Ehrenplatz hat die Pyramide vom Album "Dark Side of the Moon".Eine Ausstellung zur Prog-Rock-Band & die erste internationale Retrospektive von Pink Floyd.Pink Floyd - Ausstellung in London dfk ) - Er kam aus der alten Tradition der Madrigale und Motetten, der kunstvollen Mehrstimmigkeit: Claudio Monteverdi. Mit seinem Musiktheater "Orfeo" begann die Geschichte der Kunstgattung Oper. Internationale Aufmerksamkeit aber war Monteverdi aber erst lange nach seinem Tod beschieden. dfk ) - Das Publikum in einen hypnotischen Zustand versetzen: Das war das Credo von Jimi Hendrix. Der afroamerikanische Künstler revolutionierte die Rock-Musik - mit furiosen Auftritten an der Gitarre und psychedelischen Sounds. Vor 50 Jahren erschien sein Debütalbum. gue ) - Mit über 200 Autoren & 450 Leseterminen