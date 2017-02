." (Zukunft der Germanistik faz ) - Zu viel Geschwurbel, zu wenig Präsenz im öffentlichen Diskurs: Derruft die Krise der Germanistik aus. Und schiebt uns dreien die Schuld zu. Hier bekennen wir, was wir tun. Ein Gastbeitrag. Von Heinz Drügh, Susanne Komfort-Hein & Albrecht Koschorke - dlf ) - Zu viele Studeten, ein unklares Berufsfeld und Professoren, die kaum wahrgenommen werden: In der aktuellen Ausgabe des Magazins "Der Spiegel" wird die Krise der Germanistik heraufbeschworen. Der Literaturwissenschaftler Albrecht Koschorke widerspricht dieser These. Man habe ihn als Interviewpartner im "Spiegel" nicht richtig wiedergegeben, sagte er im DLF. ltk ) - Von Thomas Anz ci ) - Tabea Rößner war früher Journalistin und sitzt heute für die Grünen im Bundestag. Immer öfter beobachtet sie, wie Aussagen von Politikern für eine knackige Überschrift verkürzt und verfälscht werden. Das schade sowohl den Medien als auch der Debatte, schreibt sie im Gastbeitrag wdr ) - Neben den Vorbereitungen für die Produktion der Interviews laufen bei uns derzeit die Telefone heiß: Nachdem der Erstkontakt zum Projekt bereits Mitte Dezember durch den Brief von Fernsehdirektor Jörg Schönenborn hergestellt war, sind wir nun dabei, die zur Wahl antretenden Parteien über ihre jeweiligen Sprecher bzw. Ansprechpartner direkt zu kontaktieren. tages ) - Das Hamburger Landgericht hat entschieden: Der Satiriker Böhmermann darf bestimmte Teile seines Gedichtes "Schmähkritik" weiterhin nicht mehr veröffentlichen. Damit gaben die Richter einer Klage des türkischen Präsidenten Erdogan in Teilen statt. taz ) _ Der Tag, an dem die vergangene Parlamentswahl in der Türkei stattfand, war ein schöner. Viele pflanzten einen Baum. Dieser Tag ist lange her. hoax ) - "Hallo Welt! Hoaxmap sammelt Gerüchte und deren Widerlegungen im Zusammenhang mit Geflüchteten." - mit diesen Worten verkündeten wir in den Abendstunden des 8. Februar 2016 die Veröffentlichung der Hoaxmap. taz ) - Die Boulevardzeitung "Daily Mail" ist keine zulässige Quelle der englischsprachigen Wikipedia mehr. Der Vorwurf: falsche Berichterstattung.Liebe Leserin, lieber Leser,vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, wie es der Perlentaucher schafft, allein von Werbung zu leben? Eben weil es auch Sie gibt. Wir wollen uns nicht hinter Bezahlmauern verschanzen. Aber wir freuen uns, wenn Sie unsere Leistung freiwillig honorieren möchten. + Sie helfen uns auch, wenn Sie Ihre Bücher mit buecher.de in unserem Shop bestellen. Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre Perlentaucher tages ) - Die Kopf-ab-Solidaritäts-Satire sollte keine Schule machen. Weil es die Satiriker schwach zeigt und schwach macht. Ein Kommentar von Joachim Huber haz ) - Derwurde für seine Titelseite mit Donald Trump scharf kritisiert. Die Satire-Zeitschrift Charlie Hebd" solidarisiert sich deshalb mit dem Nachrichtenmagazin - mit einem ebenfalls provokanten Cover. mee ) - Morgen ist Donald Trump gerade Mal drei Wochen im Amt und produziert seither Schlagzeile um Schlagzeile. Seit dem Spiegel-Cover vom vergangenen Samstag debattiert die Branche über die Haltung der Medien gegenüber dem US-Präsidenten. MEEDIA hat deutsche Magazin-Blattmacher zu ihren Titelmotiven gefragt. Ergebnis: Trump ist Thema Nummer eins, der Zugang dazu ist allerdings sehr unterschiedlich. faz ) - Wie Trumps Sprecher die Presse verstört hor ) - "Extra 3" präsentiert erstesNachrichtenformat für #AlternativeFacts mee ) -Welche Rolle spielte Rupert Murdochbeim legendären Bild-Interview mit Donald sp ) - Trump attackiert Kaufhauskette wegen Ivanka faz ) - Sein eigener Supreme-Court-Kandidat kanzelt den Präsidenten ab dra ) - Wie verhält man sich, wenn man eine Utopie versucht zu leben, aber dafür die eigenen Freiheiten aufgibt? Dieser Frage geht T.C. Boyle in "Terranauten" nach. Wir haben mit dem US-Autor über gesellschaftliche und politische Visionen gesprochen - auch über jene von Donald Trump. - gue ) "... Die deutschen politischen Redakteure sind alle ängstliche Hippologen, die meinen, dass ein Trojanisches Pferd keine großen Sprünge macht & Tritte austeilt, solange man es als Pferdeflüsterer pfleglich behandelt. Diese Esel!" Von Wolfram SchütteHeute 19:30 Deutschlandradio Kultur - Zeitfragen/ LiteraturDer Selbstverlag ist kein Eingeständnis des Scheiterns mehr, sondern eine weitere Möglichkeit, ein breites Publikum zu erreichen. Von Ralph GerstenbergMusiktipp I WDR 3 - KonzertMusiktipp II WDR 3 - Jazz & WorldMusiktipp III SRF 2 - "Late Night Concert"Hörtipp I Deutschlandfunk - "Das Feature""Operation Mindfuck" Robert Anton Wilson zwischen Erleuchtung und VerschwörungHörtipp II RBB kulturradio - "Hörspiel""Erzähl mir von Russland" Von Irina LiebmannHörtipp III Ö1 - Zeit-Ton extended gue ) - Mit über 200 Autoren & 450 Leseterminen rd ) - Allerlei