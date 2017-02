+

" (Bunte und FAZ zurück in der Top 20 dwdl ) . Der Begriff "Fake News" ist derzeit in aller Munde. Groß ist die Sorge vor gezielter Manipulation in den sozialen Netzwerken. Doch welche Funktion können Journalisten in der Debatte einnehmen? DWDL.de hat sich umgehört - ein Stimmungsbild... dra-audio ) - Gespräch mit dem Verleger Thedel von Wallmoden mume ) - Wenn es um das Thema Bildrechte geht, fühlen sich Museen oft verunsichert und sind genervt. Das Ganze öffentlich debattieren will man meist nicht. Nur nichts Falsches sagen. Hinter vorgehaltener Hand wird jedoch heftig diskutiert. Die Rede ist dann immer von der VG Bild-Kunst, von Fotoverboten für Museumsbesucher und von der Nutzung der Abbildungen von Kunstwerken im Online-Bereich. Es wird Zeit, dass die Debatte endlich auch öffentlich geführt wird. -mehr hier

nt ) -Claus Peymann wählt Heinrich von Kleists Traum vom Überleben als Abschieds-Inszenierung. Von Esther Slevogt nt ) - Mit Pier Paolo Pasolini klagen Milo Rau und das Theater Hora diepränatale Diagnostik an. Von Christoph Fellmann nt ) -Kay Voges sucht die Schnittstellen zwischen Theater und Fotografie. Von Gerhard Preußer nt ) - Péter Kárpáti und Victor Bodo dichten und bebildern E.T.A. Hoffmanns Märchen neu. Von Theresa Luise Gindlstrasser stand ) - "Die echte Gefahr in der Türkei ist nicht die Scharia, sondern ein totalitäres Regime", sagt die türkische Autorin, die Ende Dezember aus der Haft entlassen wurde. tages ) Der Zürcher Strauhof widmet sich Rauschdichtern und Schreibbeamten."Meine Mutter fürchtete die Schlangen." Über diesen Satz kam Wolfgang Koeppen lange nicht hinaus. Der Autor war berüchtigt für seine Schreibstaus, die ihn und seinen Verleger Unseld verzweifeln liessen. So, ex negativo, beginnt die Ausstellung "Schreibrausch" von Magnus Wieland und Andreas Schwab. Tatsächlich ist ihr Ansatz rauschübergreifend: Es geht den Kuratoren um die äusseren Bedingungen des Schreibens. Das richtige Zimmer (Friederike Mayröcker kanns nur in ihrem Chaos), die richtige Uhrzeit (manche Autoren sind echte nine-to-fiver), das richtige Material (Jack Kerouac hackte "On the road" in eine 40 Meter lange Papierrolle, hier faksimiliert und durch ein ganzes Zimmer gewellt).(d ra ) - Worüber reden Leute vom Rundfunk und Theater in einer Zigarettenpause? Diese drei erzählen sich ihre schönsten Filme. Sie schwärmen vom "Fleisch der Orchidee" von Patrice Chéreau, lachen über "Die Tiefseetaucher", diese Persiflage auf - wie hieß doch gleich dieser französische Unterwasserforscher? Jacques Cousteau, genau! sz ) - Die Show "Saturday Night Live" hat sich wieder mit großer Hingabe Donald Trump gewidmet - und dabei demonstriert, dass den Kritikern schon dreieinhalb Wochen nach der Amtseinführung der Witz ausgeht.US-Fernsehen sp ) - Auch die Zeitung "El Nacional" hat in der Ära Trump Probleme, Fakten und Fiktionen auseinanderzuhalten. Statt eines Fotos des US-Präsidenten zeigte sie nun eines von Alec Baldwin aus "Saturday Night Live". dra ) - Bisher war der Selbstverlag vor allem das Eingeständnis des Scheiterns: Der Autor hatte keinen Verlag begeistern können und sein Buch selbst bezahlen müssen. Das hat sich längst geändert. Heute lässt sich sogar Geld damit verdienen.Was Trump und Wagners Nibelungen gemeinsam haben dra ) - Goldene Vorhänge zieren neuerdings das Oval Office im Weißen Haus. Schriftstellerin Thea Dorn, die gerade in den USA weilt, erkennt in diesem Gebaren des US-Präsidenten den sexuell frustrierten Zwerg aus Wagners "Der Ring des Nibelungen". dra-audio ) -Truthful Hyperbole (04:41 Min)Der Friedenspreisträgergeht mit seinem Theaterprojekt "Welt aus den Fugen" auf Deutschlandtour. 3sat-Kulturzeit sprachen mit ihm (Video).Wie wir wieder ins Gespräch kommen dra ) - Navid Kermani im Hörfunk-Intrview dra ) - Der vielfach preisgekrönte Jazz-Sängerist seiner offiziellen Webseite zufolge tot. Er starb am Sonntag im Alter von 76 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles, wie mehrere US-Medien auch unter Berufung auf seine Sprecher berichteten. faz ) - Der siebenfache Grammy-Gewinner aus Amerika hatte vor wenigen Tagen erst angekündigt, seine Karriere zu beenden. sp ) - einer der einflussreichsten Musiker seiner Generation. Immer wieder hatte er sich zuletzt krankheitsbedingt von der Bühne zurückziehen müssen. dra ) . Eigenlob stinkt! Doch wenn die Unesco den 13.Februar zum Welttag des Radios ausruft, dann nutzen Radio-Menschen den Sonntagmorgen mit Vergnügen für eine musikalische Verbeugung vor diesem einzigartigen Medium. Von Olga Hochweis