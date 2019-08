... Bücher & Autoren im Radio

Buchkritiken von Deutschlandfunk & Deutschland Kultur in der täglichen Perlentaucher-Bücherschau ab 14.00 Uhr



Zum 50. Todestag des Philosophen

Der spießige Marxist

(dlfk) - Korrekt, penibel und bürgerlich: so haben Zeitgenossen den Philosophen Theodor W. Adorno erlebt. Ein scharfsinniger Kapitalismuskritiker in marxistischer Tradition und dann dieser Habitus - wie geht das zusammen?

Wo Adorno Heimat fühlte

(dlfk) - Theodor W. Adorno kritisierte seine Umwelt als eine von "Riesenkonzernen gesteuerte Massenkultur". Ein "richtiges Leben im falschen" sei unter diesen Bedingungen unmöglich. Im bayerischen Amorbach fand der Philosoph trotzdem so etwas wie Heimat.

Das "Busenattentat" auf Adorno: Sechs Brüste für Teddy

(dlfk) - 1969 provozierten Studentinnen Theodor Adorno im Hörsaal mit entblößten Brüsten. Manche 68er schämen sich heute dafür. In der gesprengten Vorlesung steckt aber etwas anderes, meint Heide Oestreich: ein emanzipatorischer Akt 50 Jahre vor #Metoo.

---> mehr in der Bücherschau



Ein scharfes Bild des Ukraine-Konflikts

"Graue Bienen" von Andrej Kurkow

(dlfk-audio - 5:30 min) - lobend rezensieert von Sigrid Löffler

"Der Bienenzüchter Sergej lebt im Donbass, wo ukrainische Kämpfer und prorussische Separatisten Tag für Tag aufeinander schießen. Er überlebt nach dem Motto: Nichts hören, nichts sehen - sich raushalten. Ihn interessiert nur das Wohlergehen seiner Bienen. Denn während der Mensch für Zerstörung sorgt, herrscht bei ihnen eine weise Ordnung und wunderbare Produktivität. Eines Frühlings bricht er auf: Er will die Bienen in eine Gegend bringen, wo sie wieder in Ruhe Nektar sammeln können." (klappentext)



Illustratorin Ulli Lust

Vorreiterin des dokumentarischen Comics

(dlfk) - Bekannt wurde die Zeichnerin Ulli Lust mit dem autobiografischen

Comic "Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens", in dem

es auch um sexuelle Gewalt geht. Sie wolle mit ihrer Arbeit

"nahrhafte Denkanstöße" liefern, sagt Ulli Lust.

---> mehr in der Bücherschau



Comic-Kultur

Unsterblichkeit der Superhelden

(dlfk) - Sie sind nicht totzukriegen: Dass den Superhelden mit den

magischen Kräften irgendwann die Puste ausgeht, sei nicht zu

erwarten, meint der Comic-Experte Cord-Christian Casper. Das

Genre sei wie eine "Erzählmaschine, die kein Ende findet".



Smolderen & Bramanti: "McCay"

Eine Biografie zwischen Fakten und Fiktion

(dlfk) - Das Autorenduo Thierry Smolderen und Jean-Philippe Bramanti schickt seine Leser auf die Spuren des Comiczeichners Winsor McCay. Der hatte eine Vorliebe für surreale Geschichten - und so liest sich auch die Graphic Novel über ihn.

---> mehr in der Bücherschau



+ Literatur im Fernsehen

Vorschau

9.8.19 - 22:55 Uhr zdf - Das literarische Quartett

An der Grenze zwischen Leben und Tod

(bb) - Am 9. August werden über die aktuellen Bücher von Martin Simons, Norbert Gstrein, Brigitte Kronauer und Sorj Chalandon besprochen. Gast ist die Philosophin und Publizistin Svenja Flaßpöhler.











lesenswert

Quartett im Fernsehen mit Denis Scheck

(swr) - mit Ijoma Mangold, Maike Albath und Insa Wilke

Donnerstag, 11.07.2019, 23.15 Uhr, SWR Fernsehen

Vier verschiedene Bücher - vier verschiedene Meinungen: Im "lesenswert" Quartett mit Denis Scheck sprechen die Literaturkritiker Insa Wilke, Ijoma Mangold und - als Gast: Maike Albath - über vier Bücher des Sommers. Unterhaltung auf hohem Niveau: temperamentvoll, sachlich, analytisch.

+ Nell Zink: Virginia, Rowohlt Verlag

+ Daniela Krien: Die Liebe im Ernstfall, Diogenes Verlag

+ Mustafa Khalifa: Das Schneckenhaus, Weidle Verlag

+ Bret Easton Ellis: Weiss, Kiepenheuer & Witsch Verlag



Buchtipp: Sommer

(ard) - von Thomas Schindler

+ Alex Beer: Der dunkle Bote

+Maiken Nielsen: Space Girls

+ Frank Bösch: Zeitenwende.1979. Als die Welt von heute begann



+ TV-Literatursendungen

buecherjournal (ndr)

das-literarische-quartett (zdf)

druckfrisch (daserste)

erLesehn (orf) - Jeden zweiten Dienstag 20.15 Uhr (Wh Mi-Na, Do- & Freitag Mi)

frau-tv (wdr)

froehlich-lesen (mdr)

lesenswert (swr)