Videostreaming-Markt

Amazon gibt weiter keine Nutzungszahlen heraus

(wuv) - Der US-Streamingdienst bleibt seiner bisherigen Linie treu. Konkurrent Netflix weicht davon in Ansätzen ab - vielleicht ist es die cleverere Strategie.

Facebook will Apple TV mit Netflix & Co Konkurrenz machen

(turi2) - Ciao Catalina: Facebook will sich auch im Fernsehen breit machen und mit einer eigenen TV-Box Apple TV und Amazon Fire TV Konkurrenz machen, berichtet The Information. Das Projekt läuft unter dem Codenamen "Catalina" - demselben Namen wie Apples neustes macOS-Betriebssystem. Facebook will u.a. die Streamingdienste Netflix und Disney an Bord holen.



TKG-Reform

Bundesregierung will Radios digitalisieren

(hei) - Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf befürwortet, wonach künftig viele Radios mit Schnittstellen für digitalisierte Inhalte ausgestattet werden müssen.



Italo Disco

Der Retortensound der Achtziger kommt zurück

(sp) - Fette Synthies, dünne Stimmen: Vor 35 Jahren fluteten One-Hit-Wonder aus Italien die Charts - die Welt tanzte zu "Dolce Vita" oder "I like Chopin". Was als Unfall begann, feiern manche Musiker heute als bahnbrechend.





Nachruf

Broadway-Produzent und -Regisseur Harold Prince ist tot

(sp) - "Cabaret", "Das Phantom der Oper": Harold Prince war an vielen legendären Broadway-Produktionen beteiligt. Jetzt ist der Amerikaner im Alter von 91 Jahren gestorben.



Kachelmann

Würde er doch beim Wetter bleiben!

(dlf) - Was kann ein Wettermann am besten? Nein, nicht wettern. Das aber tut Jörg Kachelmann auf Twitter regelmäßig und attackiert gerne auch Medien. Dabei erweise er sich als wahres Sprachgenie, lobt Arno Orzessek in seiner Glosse



Wie ein antifaschistisches

Festival aus Brandenburg vergrault wird

(tp) -Der erzwungene Rückzug von "Resist to Exist" nach Berlin ist ein klarer Erfolg für die Rechten



Aktuelle Filme ...

der 31. Woche,

mbs) - die dieser Tage ab 25.7. in die Kinos kommen in Kurzvorstellungen der Sendung des Bayerischen Fernsehens "kinokino": Der neue Tarantino und Endzeit made in Germany, Leberkäsjunkie: Eberhofer ermittelt wieder, Pedro Almodóvars persönlichster Film & Die deutsche Stimme von Cowboy Woody.