Ostermeiers "Jugend ohne Gott" in Salzburg

Eine lupenreine Literaturadaption

(dlfk) - Der Intendant der Berliner Schaubühne, Thomas Ostermeier, hat bei den Salzburger Festspielen Ödön von Horváths "Jugend ohne Gott" inszeniert. Damit hat er das Theater zwar nicht neu erfunden, aber mit dessen Mitteln adäquate szenische Lösungen gefunden.

Interview

Ein Glückskind, das alles verliert

(dlfk-audio - 11:47 min) - Gespräch mit Burkhard Spinnen über seinen Roman "Rückwind"

"Hartmut Trössner ist ein Glückskind des Zeitgeistes. Er ist ein grüner Mogul: Chef eines erfolgreichen Windenergieunternehmens, Ehemann einer populären Schauspielerin, Vater eines kleinen Sohnes und jüngst auch Produzent einer bahnbrechenden TV-Serie.

Doch dann kommt der 9. April 2018. Hartmut Trössner verliert buchstäblich alles ..." (Klappentext)

Joachim Bessings

"Bonn. Atlantis der BRD"

(dlfk-audio- 6:05 min) - Rezensiert von Arno Orzessek

"Früher war Deutschland kleiner, und auch die deutsche Hauptstadt war von deutlich zurückhaltender Anmutung als das sich im eigenen Schmuddelglamour sonnende Berlin. Bonn ist bodenständig, sachlich und vielleicht ein bisschen zu leer." (Klappentext)





Herman Melville zum 200. Geburtstag

Dieser Wal ist einfach unsterblich

(dlfk) - An Herman Melvilles Roman "Moby Dick" haben sich nachfolgende Generationen von Autorinnen und Autoren gemessen. Was fasziniert sie so an dem berühmten weißen Wal − und der Art und Weise, wie Melville von der Jagd auf ihn erzählt?

Moby Dick & Alkohol

Das kürzeste Kapitel als Kolonialismuskommentar

(dlfk-audio - 4:17 min) - Von Andreas Hagelüken

Moby Dick: Angst - Kapitel 81

(dlfk-audio - 5:31 min) von Andreas Hagelüken

Wer "Moby-Dick" liebt, muss "Mardi" lesen

Jubiläumsausgabe zum 200. Geburtstag Melvilles: "Ein ebenso hinreißendes wie monströses Werk ... der helle Wahn." (Klaus Modick, Deutschlandfunk) Südsee und Abenteuer, Liebe und Geheimnis, Zivilisations- und Gesellschaftskritik: All das findet sich in Herman Melvilles grandiosem Roman "Mardi". 1849 entstanden, gilt er als kühner Vorläufer von "Moby-Dick". (Klappentext)

Herman Melville "Oh Bartleby! Oh Menschheit!"

(dlfk) - Herman Melvilles Figuren wie etwa Kapitän Ahab aus "Moby Dick" oder Bartleby, Benito Cereno und Billy Budd haben heute ihren festen Platz in der Weltliteratur. Ihr Autor allerdings war, als er 1891 starb, nahezu vergessen - zeitgenössische Kritiker verrissen seine Werke.

Von Menschen und Zügen

"Ein besseres Lesen als daheim im Sessel"

(dlfk) - Bücher und Züge - das gehört irgendwie zusammen. Bei der Bahnfahrt wird gern gelesen, aber auch für die Literatur ist das Bahnfahren ein wiederkehrendes Sujet, sagt der Literaturkritiker Helmut Böttiger.

<--- Cover Johann-Günther König: Pünktlich wie die deutsche Bahn?. Eine kulturgeschichtliche Reise bis in die Gegenwart

















lesenswert

Quartett im Fernsehen mit Denis Scheck

(swr) - mit Ijoma Mangold, Maike Albath und Insa Wilke

Donnerstag, 11.07.2019, 23.15 Uhr, SWR Fernsehen

Vier verschiedene Bücher - vier verschiedene Meinungen: Im "lesenswert" Quartett mit Denis Scheck sprechen die Literaturkritiker Insa Wilke, Ijoma Mangold und - als Gast: Maike Albath - über vier Bücher des Sommers. Unterhaltung auf hohem Niveau: temperamentvoll, sachlich, analytisch.

+ Nell Zink: Virginia, Rowohlt Verlag

+ Daniela Krien: Die Liebe im Ernstfall, Diogenes Verlag

+ Mustafa Khalifa: Das Schneckenhaus, Weidle Verlag

+ Bret Easton Ellis: Weiss, Kiepenheuer & Witsch Verlag



Buchtipp: Sommer

(ard) - von Thomas Schindler

+ Alex Beer: Der dunkle Bote

+Maiken Nielsen: Space Girls

+ Frank Bösch: Zeitenwende.1979. Als die Welt von heute begann



