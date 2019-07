." ( mee ) - Die Verkaufszahlen der deutschen Lokal- und Regionalzeitungen sinken weiter - auf teilweise dramatischem Niveau. Nur sieben der größten 83 Titel verloren im zweiten Quartal laut IVW weniger als 2% der Abos und Einzelverkäufe. Besonders heftig sieht es bei der "Berliner Zeitung" mit einem 11,2%-Minus und dem Kölner "Express" mit einem Rückgang von sogar 12,2% aus. nzz ) - Für Verschwörungstheorien sind besonders ältere Personen anfällig: Über 65-Jährige teilen mit Abstand am meisten Fake-News. Jüngere Menschen dagegen orientieren sich an einem Wertesystem, das als Korrektiv gegen Falschnachrichten wirken könnte: Sie stellen Authentizität über alles. brp ) - In vielen Ländern unterstützt Google bereits Bibliotheken bei der Digitalisierung ihrer Bestände, in Deutschland etwa macht die Bayerische Staatsbibliothek in München seit 2007 als erste deutsche Bibliothek beim Projekt "Google Books" mit. In der Schweiz melden jetzt weitere Bibliotheken eine Kooperation mit Google, darunter die Zentralbibliothek Zürich. welt ) - Thomas Wörtche ist Krimi-Papst. Keiner in Deutschland kennt sich besser aus im literarischen Morden. Ein Gespräch über Gewalt gegen Frauen, das Gift der Regiokrimis und die Frage nach Quoten. br ) - Der Lyriker ("Die verschwindende Welt"), große Essayist und Kritiker Peter Hamm ist heute im Alter von 82 Jahren gestorben. Das berichtet sein Verleger. Hamm war bis 2002 Kulturredakteur im BR - hier erinnert sich ein Weggefährte an den Kollegen. bgl ) - Merkwürdig, wenn man an die "großen" Literaturkritiker Nachkriegsdeutschlands denkt, kommen einem viele Namen in den Sinn. Da sind die Gruppe 47-Granden und deren unmittelbare Schüler. Da war der wunderbare Fritz J. Raddatz, Außenseiter und doch mittendrin. Natürlich der zu früh verstorbene Berserker Jörg Drews. Und da ist Peter Hamm, der sanfte Exeget, der einem, wenn er im Schweizer "Literaturclub" anhob über ein Buch zu erzählen, das Zuhören abnötigte. Man spürte, wie sich Hamm von guter Literatur ergreifen ließ. Als Hermann Lenz gestorben war, setzte er zu einem wunderbaren Nachruf an. Und wie er einst litt, als ein rotziger Henryk M. Broder in der Sendung zu Gast war.