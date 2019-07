+ ... Bücher & Autoren im Radio

Ernst Jüngers "Gespräche im Weltstaat"

Interviews und Dialoge 1929-1997

(dlfk-audio) - Rezensiert von Jörg Magenau

"Immer wieder suchten Bewunderer, Freunde und Journalisten aus aller Welt das Gespräch mit Ernst Jünger, einem der umstrittensten und bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Viele der dabei entstandenen Interviews erscheinen jetzt erstmals in deutscher Sprache." (Klappentext)



Gespräch mit Kathrin Passig

(dlfkaudio - 10:50 min) - Was hat das Internet für die Literatur gebracht?

Aus den Listen:

"Toleranz: einfach schwer" von Joachim Gauck

(dlfk-audio - 3:21min) -Gespräch mit der Rezensentin Stephanie von Oppen

Was hält uns zusammen?

"Was muss die Gesellschaft, was muss und was sollte der Einzelne tolerieren und wo liegen die Grenzen der Toleranz? Die Lebensentwürfe, Wertvorstellungen, religiösen und kulturellen Hintergründe der Menschen werden immer vielfältiger - für manche eine Bereicherung, für nicht wenige eine Last. Wie viel Andersartigkeit muss man erdulden? Wie viel kann man erdulden? Wie viel Kritik aushalten? Welche gemeinsamen Regeln müssen bei aller Verschiedenheit gelten?" (Klappentext)



Sachbuchbestenliste

Die besten Sachbücher im Juli/August

(dlfk-audio - 6:10 min) - Gespräch mit René Aguigah,

30 Kritiker. 10 Bücher. 1 Liste

Aus der Jury diskutieren die Literaturkritiker Jutta Person, Kirsten Voigt und Christoph Schröder über ausgewählte Bücher - Moderation: Gerwig Epkes (Aufzeichnung aus dem Künstlerhaus Edenkoben)





+ Literatur im Fernsehen

Stauffenberg

Vorbild oder Verräter?

(3sat-video) - Für Sophie von Bechtolsheim ist die Symbolfigur des deutschen Widerstands viel mehr - nämlich ihr Großvater.

"Wie viel ist die Freiheit wert? Das Attentat von Claus von Stauffenberg auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 ist eines der wichtigsten Daten der jüngeren deutschen Geschichte. Von Stauffenberg selbst und sein gescheiterter Versuch, den nationalsozialistischen Wahnsinn zu stoppen, sind inzwischen zu einem Mythos geworden, das Gedenken ist ritualisiert. Sophie von Bechtolsheim erzählt von den zahlreichen Stauffenberg-Bildern, die ihr im Laufe ihres Lebens begegnet sind - in der Wissenschaft, in den Medien, in der Familie. Sie fragt danach, wie Stauffenberg und die anderen Protagonisten des 20. Juli heute noch Vorbilder sein oder es wieder werden können. Und sie stellt sich die Frage, wie Verantwortung und Schuld zusammenhängen und wieviel uns heute Freiheit wert ist." (Klappentext)



Macht & soziale Intelligenz

(3sat-video) - In seinem Buch "Macht und soziale Intelligenz" untersucht der Philosoph Michael Pauen, was Gesellschaften zusammenhält und warum unsere immer weiter auseinander zu driften scheint.

SWR2 lesenswert Magazin

Daheim wird es ungemütlich - Neue Prosa aus österreichischen Verlagen

Mit neuen Büchern von: Marko Dinić, Katharina Pressl, Walter Grond, Claudia Sammer, Peter Zimmermann



