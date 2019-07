Adorno Reloaded

3sat-video ) - Theodor W. Adorno sprach bereits 1967 über Gründe für den Zuspruch, den rechtsextreme Bewegungen bei breiten Teilen der Bevölkerung fanden. Es wirkt wie eine Flaschenpost an die Zukunft.

) - kicker und Merkur.de brechen ein mee ) - steckt eine künstliche Intelligenz jour ) - Die Zahlungsbereitschaft deutscher Nachrichtenkonsumenten im Netz ist weiter gering, am ehesten besteht sie für eine Flatrate für "harte News" und Nutzwert. mw ) - Eine italienische Richterin hat Carola Rackete entlastet. Ihr kolportierter "unerhörter Rechtsverstoss" hat nie stattgefunden. mw ) - Die äusserst umstrittene EU-Urheberrechtsreform hat uns nicht nur das Risiko für die Einführung von Upload-Filtern gebracht, sondern auch das Leistungsschutzrecht (LSR) für ganz Europa - obwohl ähnliche Vorschriften in Deutschland und Spanien effektlos sind, jedenfalls den Verlagen keinen Umsatz gebracht haben. fk ) - Über 37 Jahre korrespondierte der Verleger Elmar Faber mit dem Schriftsteller Christoph Hein. Nun liegt der Briefwechsel öffentlich vor. Er zählt zu den ersten Titeln des neuen Verlagsprogramms von Faber & Faber. Jamal Tuschick hat das Buch gelesen. wdr ) - In Dortmund sind am Mittwoch (03.07.2019) zwei verdächtige Briefe aufgetaucht. Beim Öffnen rieselte weißes Pulver heraus. Wie inzwischen feststeht, handelte es sich in beiden Fällen um Backpulver. sz ) - Der Journalist Robert Andreasch dokumentiert seit Jahren die rechtsextreme Szene und erhält den Publizistikpreis der Stadt München. In seiner Rede warnt er davor, die jüngsten Entwicklungen zu unterschätzen. dlf ) - Talkshows sein ungeeignet dafür, komplexe politische Prozesse abzubilden, sagte der Medienwissenschaftler Lutz Hachmeister im Dlf. Ihr fast tägliches "Ritual der Politiksimulation" sei ermüdend und ähnele Scripted Reality. Durch ihre Inszenierung und Taktung spielten Talkshows außerdem der AfD in die Hände. hr ) - Das Ausmaß an Hasskriminalität im Mordfall Lübcke ist größer als bisher angenommen. Das Landeskriminalamt richtet dafür eine eigene Arbeitsgruppe ein und rechnet mit tausenden Strafverfahren. rog ) - Das Bundesinnenministerium möchte den Betrieb von Tor-Servern kriminalisieren und damit unter anderem erreichen, gegen Whistleblowing-Plattformen wie etwa Wikileaks ermitteln zu können. Außerdem droht Anonymisierungsdiensten das Aus, mit denen Exilmedien brisante Informationen aus Krisen- und Kriegsgebieten erhalten können.Iran nzz ) - Ihre Übersetzungen werden als Raubkopien oder übers Internet verbreitet, ohne dass sie einen Rappen daran verdient - doch das stört Akram Pedramnia nicht. Es freut sie sogar. Denn dank ihr können iranische Leser "Lolita" lesen oder "Zärtlich ist die Nacht". Nun hat sich die beherzte Übersetzerin Joyce' "Ulysses" vorgenommen. Im folgenden Beitrag erzählt sie von den Herausforderungen ihrer Arbeit. üm ) - Hans-Ulrich Jörges ist krank. Krank vor Sorge um Angela Merkel. Deshalb beginnt er seine Kolumne im aktuellen "Stern" (€) - von Stefan Niggemeier faz ) - Dafür, dass die "Junge Freiheit" gleich einen Artikel daraus macht, kann er nichts. Harald Schmidt, Komiker und Satiriker der ersten Stunde, hat dem österreichischen ORF ein Interview gegeben, das am heutigen Donnerstag gesendet wird, und das hat es durchaus in sich: "Heute würde ich mir sehr genau überlegen, was ich auf einer Bühne mache." Und: "Mit den heutigen Maßstäben, auch der Political Correctness, der Sprachpolizei und des linksliberalen Mainstreams, hätte ich meine Show nach einer Woche abgenommen bekommen." nzz ) - Der erste Satz, heisst es, entscheide quasi über das Schicksal eines Romans oder einer Erzählung. Da wundert es einen, dass überhaupt noch ein Autor, eine Autorin den Stift aufs leere Blatt setzen mag. Wie kommen Anfänge eigentlich zustande - und gibt es ein Rezept für den guten Start? zeit ) - "Etwas besseres als den Tod findest du überall" - die gemeinsame Reise der Bremer Stadtmusikanten auf der Suche nach einem würdevollen Leben ist geprägt von Hoffnung und Pragmatismus. Seit der ersten Veröffentlichung des Grimmschen Märchens in der zweiten Auflage der Kinder- und Hausmärchen (1819) sind 200 Jahre vergangen. Esel, Hund, Katze und Hahn haben seitdem die verschiedensten Bildwelten durchwandert von frühen Buchillustrationen, über Kitsch und Kommerz bis hinein in die bildende Kunst. Obwohl sie im Märchen nie wirklich in Bremen ankommen, gehören sie heute als Symbole für Mut und Solidarität fest zum Stadtbild.r - Deutschlandfunk Kultur - Im hermetischen RaumNach Debussy und Ravel, die einige Gedichte Stéphane Mallarmés vertont hatten, war es Pierre Boulez, der sich dem Werk des "Prince des Poètes", des "Dichterfürsten", mit großer Intensität zuwandte.> zu Mallarmé mehr in der Bücherschau