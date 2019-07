"Geschichte, von der wir reden ..." (s. oben)

Der Weg der Steine

Von der Prähistorie bis heute...

Bildhauersymposium

(mbs) - Das 7. Internationale Bildhauersymposium findet dieses Jahr wiedr vom 30. Juni. bis 13. Juli in der Skulptur-Lichtung in der Anderlmühle (Hohendilching) statt. In der 14 tägigen Werkphase kann man die Künstler bei der Arbeit beobachten ...







Kalenderblatt für den 3.7.2019

184. Tag des Jahres oder der 737.245. Tag unserer Zeitrechnung

























Tegernseer Weg ohne Porsche

Dies geschah auch an einem 3. Juli - u. a.

(jour21) - Der freie Sonntag - Geburt von Franz Kafka - Der erste VW-Käfer - Tod von Brian Jones - Im Ballon um die Welt - Geburt von Julian Assange - Mursi wird abgesetzt - Busunglück in Bayern



... und das akustische Kalenderblatt

+ Gedicht des Tages

Edward Young

Nachtgedanken

"How poor, how rich, how abject, how august,

How complicate, how wonderful is man!

How passing wonder He who made him such!

Who centred in our make such strange extremes!

From different natures marvellously mix'd,

Connexion exquisite of distant worlds!

Distinguish'd link in being's endless chain!

Midway from nothing to the Deity!

A beam ethereal, sullied and absorb'd!

Though sullied and dishonour'd, still divine!

Dim miniature of greatness absolute!

An heir of glory! a frail child of dust!

Helpless immortal! insect infinite!

A worm! a god! - I tremble at myself,

And in myself am lost!" (…)

(Aus: Dr. Eduard Young's Klagen, oder Nachtgedanken über Leben, Tod, und Unsterblichkeit : in neun Nächten. Autor / Hrsg.: Young, Edward ; Ebert, Johann Arnold. 1. Band, 1. Nacht. Braunschwei 1760 - Englischer Text The Complaint: or, Night-Thoughts on Life, Death & Immortality. Night I. On life, death, and immortality.) - Youngs Nachtgedanken wirkten enorm auf Goethe und Zeitgenossen. Youngs Blankverse (fünfhebige Jamben, jambischer Pentameter) wurden in deutsche Hexameter und sogar in so unpassende wie anachronistische Alexandriner übersetzt. Johann Arnold Ebert gab den Originaltext mit danebenstehender Prosaübersetzung. Auch ein Pionier der Übersetzungspraxis.



Das Zitat des Tag

