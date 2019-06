Diakonissen-Mutterhaus im Bauhaus-Stil

Leben und Arbeit zusammengedacht

(dlfk) - Das Diakonissen-Mutterhaus in Elbingerode im Harz ist vom Geist der Bauhaus-Ära geprägt. Der Architekt Godehard Schwethelm lebte monatelang mit den Schwestern und orientierte sich an ihren Wünschen.



Kalenderblatt für den 17.6.2019

168. Tag des Jahres oder der 737.229. Tag unserer Zeitrechnung

























Tegernseer Weg ohne Porsche

Abb. (c) Lüdde



Dies geschah auch an einem 17. Juni - u. a.

(jour21) - Erstes Spiel der Young Boys - Letzte Enthauptung in Frankreich - Die Sowjets besetzen das Baltikum - Geburt von Xaxier Koller - Volksaufstand in der DDR - Einbruch im Watergate-Hauptquartier - Jeanmaire zu 18 Jahren verurteilt - Flammenmeer in Portugal



... und das akustische Kalenderblatt

Bayern 2 + DeutschlandRadio Kultur + Deutsche Welle + WDR



+ Gedicht des Tages

von der lyrikzeitung

alex galper

Anti-Majakowski

"Hört her!

Wenn ich meine Bücher

Auf eigene Kosten für das letzte Geld publiziere

Sie selbst durch die ganze Welt herumbuckle

Und an alle kostenlos verteile

Heißt das, dass es irgendjemand etwas nutzt?



Wenn man mir nicht glaubt und unterstellt,

Daran verdienen zu wollen

Wenn ich beim Zoll verhaftet

Und in die Abschiebehaft gesteckt werde

Auf aneinander gerückten Stühlen schlafe

Mit Licht ständig an und einer Kloschüssel am Kopf

Heißt das, dass da etwas dran ist?



Ich habe wohl nicht umsonst gelebt

Wenn in hundert Jahren nach meinem Tod

Ein Einheimischer aus Neuguinea, drauf und dran,

Einen Feind zu töten und zu verspeisen,

Mein Buch aufschlägt und sich doch lieber

Für Sex mit dem Gefangenen entscheidet

Und ihn am Ende entfesselt und sogar freilässt."

(Aus: GAF. Der GAlaktische Futurist No. 13. Berlin: Propeller, 2017, S. 10)





Das Zitat des Tag

lieferte ub.hsu-hh.de



+ Hinweise +

Aktualisierungen: Tagsüber werden die Medienticker-Rubriken je nach Neuigkeitswert aktualisiert.



Folgende Newsletter werden von Rüdiger Dingemann ausgewertet:

bildblog.de (6vor9) + boersenblatt.net (bb) + br-online.de (br) +buchmarkt (bm) + buchmesse.de (bme) + buch-pr.de (bpr) + buchreport.de (brp) + changeX.de (ch)+ chip.de (chp) + cicero.de (ci) + culturmag.de (cm) +computerwoche.de (cw) + derstandard.at(stand) + dradio.de (dr) + dw-world.de (dw) + faz.net (faz) +focus.de (fo) + fr-aktuell.de (fr) + goethe-institut.de(goe) + golem.de (go) +heise.de (he) + heute.de (zdf) + horizont.net (ho) + kress.de+ literaturcafe.de (lc) + literaturkritik.de(ltk) + manager-magazin(mm) + meedia.de (mee) + nachtkritik.de (nt) + netzkritik.de (nk) + new-business.de (nb) + newsroom.de (nr) + perlentaucher.de (pt) + politik-digital.de (pd) + presseportal.de (ots) + pressetext.de (pte) +qantara.de(qan) + satt.org (satt) + spiegel.de (sp) +stern (st) + sueddeutsche.de (sz) + tagesschau.de (ard) + tagesspiegel.de (tag) + tageszeitung.de (taz)+ telepolis.de (tp) + textintern.de (tx) + titel-kulturmagazin.net (tm) + umblaetterer.de (um) + welt.de



Für die Richtigkeit der zitierten Newsletter-Meldungen kann keine Gewähr übernommen werden. Das Urheberrecht an den Schlagzeilen der Meldungen liegt bei den jeweiligen Quellen.



Kultiviert werben?

Alle Informationen zum Werbeträger Perlentaucher finden Sie hier