Bei mir bistu schejn

Am 18. Juni 1913 wurde ein Dichter geboren, von dem jeder schon den ein oder anderen Text gehört hat: Sammy Cahn. Gesungen von Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Zarah Leander und überhaupt allen. Ist das etwa keine Lyrik, wenn jeder wenigstens ein paar Zeilen und ganze Melodien im Kopf hat? Let it snow! Let it snow! Let it snow! ist von ihm (wie im Business üblich in Koproduktion mit anderen) und auch die englisch-jiddisch-deitsche Fassung von Bei mir bistu schejn. Hier sein Text, gefolgt von der jiddischen Originalfassung von Jacob Jacobs mit ein paar Vorschlägen zur Übersetzung* (Refrain und letzte Strophe). Gesungen können Sie es noch anders hören. (Im übrigen handelt das Lied von der Unübersetzbarkeit der Schejnhajt)

Of all the boys I've known, and I've known some

Until I first met you I was lonesome

And when you came in sight, dear, my heart grew light

And this old world seemed new to me



You're really swell, I have to admit, you

Deserve expressions that really fit you

And so I've wracked my brain, hoping to explain

All the things that you do to me



Bei mir bist du schoen, please let me explain

Bei mir bist du schoen means you're grand

Bei mir bist du schoen, again I'll explain

It means you're the fairest in the land



I could say bella, bella, even say wunderbar

Each language only helps me tell you how grand you are

I've tried to explain, bei mir bist du schoen

So kiss me, and say you understand





Kalenderblatt für den 18.6.2019

169. Tag des Jahres oder der 737.230. Tag unserer Zeitrechnung

























Tegernseer Weg ohne Porsche

Abb. (c) Lüdde



Dies geschah auch an einem 18. Juni - u. a.

(jour21) -

Waterloo - Geburt von Anastasia Romanowa - Tod von Maxim Gorki - Geburt von Paul McCartney - de Gaulle bildet in London Exilregierung - CIA-Putsch in Guatemala - Absolute Mehrheit für Macron - Moutier stimmt für den Kanton Jura



+ Hinweise +

Aktualisierungen: Tagsüber werden die Medienticker-Rubriken je nach Neuigkeitswert aktualisiert.



