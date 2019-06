Noch einmal für Liebhaber ...

Enten, Gangster, Göttinnen

Im Zentrum aller Sehnsüchte von damals & morgen: die DS

(faz€ - Bildergalerie frei) - Citroën wird an diesem Dienstag 100 Jahre alt und hat der Automobilgeschichte viele außergewöhnliche Fahrzeuge geschenkt. Die Reise begann mit dem Typ A 10 HP in Paris.

Kalenderblatt für den 6.6.2019

158. Tag des Jahres oder der 737.219. Tag unserer Zeitrechnung

























Tegernseer Weg ohne Porsche

Abb. (c) Lüdde



"Ich habe heute ein paar Blumen für dich nicht gepflückt, um dir ihr - Leben mitzubringen." (Christian Morgenstern)



Dies geschah auch an einem 6. Juni - u. a.

(jour21) - Umsturz in Zürich - Tod von Hölderin - Geburt von Paul Gauguin - Gaudí von Tram überfahren - Schwarzenbach-Initiative abgelehnt - Geburt von Gölä - Kurden ziehen ins Parlament ein

... und das akustische Kalenderblatt

+ Gedicht des Tages

von der lyrikzeitung

Dorothy Parker (1893 - 1967 )

Prophetic Soul

Because your eyes are slant and slow,

Because your hair is sweet to touch,

My heart is high again; but oh,

I doubt if this will get me much.



Prophetische Seele

Weil deine Augen weit und wach,

Und weil dein Haar so süß bezwingt,

Hüpft mir erneut das Herz, doch ach,

Ich glaub nicht, dass mir das was bringt.

(Deutsch von Ulrich Blumenbach - Aus:: Denn mein Herz ist frisch gebrochen. Gedichte Englisch/Deutsch. Zürich: 2017, S. 100/101)



Das Zitat des Tages

lieferte Christine Liebl



+ Hinweise +

