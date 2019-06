Seehofer schwadroniert über

Gesetzestrick - hinterher spricht er von Ironie

(sz) - "Man muss Gesetze kompliziert machen" - Horst Seehofer beschrieb in einer Rede, wie sein Innenministerium heikle Ideen durch den Bundestag bringt. Nun reagiert er auf die Empörung. - Die Rede, die Horst Seehofer am Donnerstag beim "Zweiten Berliner Kongress für wehrhafte Demokratie" gehalten hat, sorgt für mächtig Wirbel in sozialen Netzwerken.

"Man muss Gesetze kompliziert machen"

(sp) - "Das Gesetz nennt man Datenaustauschgesetz. Ganz stillschweigend eingebracht. Wahrscheinlich deshalb stillschweigend, weil es kompliziert ist, das erregt nicht so. Ich hab jetzt die Erfahrung gemacht in den letzten 15 Monaten: Man muss Gesetze kompliziert machen, dann (Lachen) fällt es nicht so auf. Wir machen nix Illegales, wir machen Notwendiges. Aber auch Notwendiges wird ja oft unzulässig infrage gestellt ."



Bloß nicht unterfordern

50 Jahre Grips-Theater in Berlin

(dlfk) - Das Theater muss die Konkurrenz des Internets nicht fürchten, davon ist Philipp Harpain überzeugt. Der Leiter des Berliner Grips-Theaters bringt Stücke wie "Linie 1" auf die Bühne. Ein weltweiter Erfolg - nicht nur bei Kindern und Jugendlichen.



Donald Duck wird 85

Eine Ente wie du und ich

(dlfk) - Die berühmteste Ente der Welt Dabei ist Donald Duck ziemlich menschlich: "Der darf kindisch sein und

auch mal scheitern", sagt Alexandra Hentschel, die Leiterin des

Erika-Fuchs-Hauses in Schwarzenbach. Lesen Sie mehr unter:





Kalenderblatt für den 11.6.2019

162. Tag des Jahres oder der 737.222. Tag unserer Zeitrechnung

























Tegernseer Weg ohne Porsche

Abb. (c) Lüdde



Dies geschah auch an einem 11. Juni - u. a.

(jour21) - Tod von Metternich - Nein zur Ausländerinitiative - Erste Autobahn in der Schweiz - "Feuernacht" in Südtirol - Tod von Berlinguer - In Zürich werden zwei Picasso gestohlen - Hinrichtung von Timothy McVeigh

... und das akustische Kalenderblatt

Bayern 2 + DeutschlandRadio Kultur + Deutsche Welle + WDR



+ Gedicht des Tages

von der lyrikzeitung

David Wheatley

Die antarktische Schule der Dichtung

"Die Abwesenheit eines jeglichen Autors

ist, aus historischer Perspektive,



die kleinste Sorge

der antarktischen Schule."

(...)



(Aus dern Englischen von Norbert Hummelt - Aus: Grand Tour. Reisen durch die junge Lyrik Europas. Im Auftrag der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung hersg. v. Federico Italiano u. Jan Wagner. München: Hanser, 2019, S. 97f)





Das Zitat des Tag

lieferte ub.hsu-hh.de



