+ Besondere Hörtipps für heute

23.03 Uhr -

"Schwetzinger SWR Festspiele 2019"

"Grenzgänge" Das Taner Akyol Trio

(Konzert vom 11. Mai im Jagdsaal)

19.15 Uhr -

Ostdeutsche Leben (3/4) "Licht am Ende von Tunnel B"

Von Holger Siemann Regie: Anna Panknin

Produktion: Dlf 2019 Deutschlandfunk - Das Feature





" (Katrin Bauerfeind) dwdl ) - "Spiegel"-Journalist Juan Moreno hat den Relotius-Skandal beim Nachrichtenmagazin ins Rollen gebracht, dafür wird er nun mit dem Leuchtturmpreis des Netzwerk Recherche (NR) ausgezeichnet. Moreno habe mutig und gegen Widerstände im eigenen Haus recherchiert. ur ) - Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat das soziale Netzwerk Facebook im Wege einer einstweiligen Anordnung verpflichtet, die Seite der Partei "Der III. Weg" bis zur Feststellung des amtlichen Endergebnisses der Europawahl zu entsperren und der Partei die Nutzung der Facebook-Funktionen wieder zu ermöglichen (Beschl. v. 22.5.2019 - 1 BvQ 42/19). mw ) - Immer öfter schreiben Softwareprogramme ganze Artikel. Noch weiss man wenig darüber, wie das Publikum solche Texte wahrnimmt. Eine Studie der Universität Zürich gibt erste Hinweise, wie es in der Schweiz um die Glaubwürdigkeit von algorithmisch generiertem Journalismus steht. zeit ) - 65 Jahre lang war der "Bayernkurier" Parteizeitung der CSU. Doch noch in diesem Sommer ist Schluss. Die Partei will sich künftig stärker auf digitale Formate fokussieren. sp ) - Da hilft auch kein Zurückrudern: Mit ihren beleidigten Gedankenspielen über "Meinungsmache" und deren Kontrolle bestätigt Annegret Kramp-Karrenbauer die Kritik der jungen YouTuber - und offenbart ihr autoritäres Denken. üm ) - Tag der versuchten Selbstkritik beim "Stern" zeit ) - Die Meinungsfreiheit in Deutschland sei in Gefahr, suggeriert eine neue Allensbach-Studie. Das Forschungsinstitut bedient damit rechte Ressentiments. Ein Kommentar von Christian Staas nr ) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht die Pressefreiheit zunehmend auch in Europa gefährdet. "Neuerdings müssen wir auch innerhalb von Europa sehen, dass Pressefreiheit, Meinungsfreiheit mehr unter Druck kommt, Zeitungen unter staatliche Regulierung genommen werden, der Versuch gemacht wird, ganze Zeitungen aufzukaufen, um sie unter Kontrolle zu bringen", sagte Steinmeier am Montag beim Global Media Forum der Deutschen Welle in Bonn. "Das ist eine schädliche Entwicklung, die Demokratie gefährdet. Wir müssen uns in Europa dagegen wehren." Steinmeier war per Videoverbindung nach Bonn zugeschaltet. nzz ) - Der Schriftsteller war nicht prophetisch. Er hat nur immer das Gleiche geschrieben und mit seinen Polemiken darauf zählen können, dass seine Landsleute sich nicht ändern würden.