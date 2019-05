Fragwürdige Holocaustvergleiche

Die Banalisierung der Shoah

(dlfk) - "Hühner-Holocaust", "Bomben-Holocaust", "Babycaust": Tierschützer, Rechtextreme und Abtreibungsgegner lieben falsche Holocaustvergleiche. Warum halten deutsche Gerichte so etwas für unbedenklich, fragt sich Theaterregisseur Tobias Ginsburg?



Kalenderblatt für den 24.5.2019

144. Tag des Jahres oder der 737.205. Tag unserer Zeitrechnung

























Tegernseer Weg* ohne Porsche

Abb. (c) Lüdde

* vuglo: Lago die Bonzo



Dies geschah auch an einem 27. Mai - u. a.

Blutnacht von Greifensee - Tod von Jean Calvin - Eröffnung der Golden Gate Bridge - Geburt von Henry Kissinger - Contergan-Prozess - Grandhotel Waldhaus abgebrannt - Eröffnung der Zürcher S-Bahn



... und das akustische Kalenderblatt

Bayern 2 + DeutschlandRadio Kultur + Deutsche Welle + WDR



Das Zitat des Tages

lieferte ub.hsu-hh.de



