Biennale der Kurator*innen

Die Auferstehung des Surrealismus

(fk) - An den Tagen vor der offiziellen Eröffnung der Biennale

reisen die Journalisten scharenweise nach Venedig und berichten von

einer "Preview", bei der man, etwa im deutschen oder im litauischen

Pavillon, sehen kann, was schon kurz darauf Urlaub macht. Das Event

dient eher den Kurator*innen als den Künstlern. Aber es gibt auch

Ausnahmen. Von Thomas Rothschild



Horst H. Baumann

Schöpfer des Documenta-Lasers in Kassel ist tot

(mono) - In Kassel leuchtet jeden Samstag ein grüner Laser vom Fridericianum bis zum Herkules. Nun ist der Schöpfer des nächtlichen Wahrzeichens, Horst H. Baumann, mit 84 Jahren gestorben



Kalenderblatt für den 28.5.2019

149. Tag des Jahres oder der 737.210. Tag unserer Zeitrechnung

























Tegernseer Weg ohne Porsche

Abb. (c) Lüdde



Dies geschah auch an einem 28. Mai - u. a.

"Demokratische Republik Armenien" - Geburt von Konsalik - Gründung von "Amnesty International" - Gründung der PLO - Gründung der "Grünen" - Landung auf dem Roten Platz - Erdbeben von Sachalin



... und das akustische Kalenderblatt

Bayern 2 + DeutschlandRadio Kultur + Deutsche Welle + WDR



Das Zitat des Tages

lieferte ub.hsu-hh.de



